Dynamic Pips MT4

✨✨✨ Рождество и Новый год уже здесь — какой у вас торговый план на 2026 год? 🎄🎄🎄 🔥 СКИДКА 40% на Dynamic Pips EA — теперь всего $799, включает 8 активаций. 🔥 И это ещё не всё: Boring Pips EA (MT4 или MT5) бесплатно , если у вас его ещё нет.

Дополнительная скидка 10%, если вы уже являетесь клиентом. ⚡ Поторопитесь!

Предложение действует только для первых 5 покупателей или до 7 января 2026 — что наступит раньше. 📩 Для подробностей или чтобы присоединиться к предложению, просто напишите мне сообщение.

Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки.

Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть.

Война между Россией и Украиной продолжается без видимого разрешения, подпитывая глобальную геополитическую нестабильность.

Экономический национализм набирает обороты, а глобальное сотрудничество рушится.

Цепочки поставок остаются хрупкими, а инфляционное давление усиливается в ведущих экономиках.

Финансовые рынки становятся более уязвимыми и непредсказуемыми, чем когда-либо. Вы действительно подготовили свою торговую стратегию к новой реальности?

Чтобы пройти этот турбулентный период, трейдерам нужно больше, чем просто традиционные стратегии.

Вам нужна система, которая не зависит только от крупных движений отдельных валютных пар, а стабильно извлекает прибыль на широком спектре возможностей.

Также необходима усиленная защита капитала — система, которая может разумно ограничивать убытки при ошибочных прогнозах.

И, что важнее всего — полная гибкость, чтобы настроить стратегию под свой стиль торговли и уровень риска.

Dynamic Pips EA был создан специально для работы в условиях высокой волатильности и неопределённости. Это комплексное решение, основанное на трёх ключевых принципах:

диверсификация, защита капитала и глубокая кастомизация.

1. Диверсификация через торговлю несколькими парами:



Вместо концентрации риска на одной-двух парах, Dynamic Pips EA торгует более чем на 10 мажорных и минорных валютных парах. Такое покрытие рынка увеличивает количество возможных точек входа и снижает зависимость от отдельных движений.

В условиях глобальной нестабильности — когда валюты отдельных регионов подвержены влиянию политики, санкций или новостей — эта диверсификация помогает сгладить просадки и находить прибыль на более устойчивых рынках.

2. Умная система группового стоп-лосса для контроля рисков:



EA использует уникальную систему группового стоп-лосса, основанную на пипсах, которая закрывает все ордера в группе, если потери достигают заданного порога. Это помогает избежать критических убытков и сохраняет капитал при неверных рыночных предположениях. Система адаптируется под каждую валютную пару с учётом её волатильности и поведения.

3. Полная гибкость через расширенную настройку:



У каждого трейдера — свои подходы к риску, выбору пар, управлению сделками и стратегии.

Dynamic Pips EA предоставляет полный контроль над внутренними параметрами: надежность сигналов, частота торговли, риск на пару, направление сделок и многое другое. Подходит как для консервативных долгосрочных стратегий, так и для агрессивного скальпинга.

Эти три компонента формируют устойчивый, адаптивный и ориентированный на трейдера инструмент — помогая вам быть на шаг впереди нестабильного рынка, а не застигнутым врасплох.









Характеристики

Название Dynamic Pips Версия 2.1 Платформа MT4, MT5 Торговые стратегии Momentum, Уровни спроса и предложения, Фибоначчи, Искусственный интеллект Рекомендуемые пары AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF Таймфрейм M5 Советник для одной пары Да. Один график на одну пару Takeprofit Да. С трейлингом Stoploss Да. Фиксированный Сетка По желанию Мартингейл По желанию Управление рисками 1. Остановка входа/закрытие всех позиций при достижении заданной просадки

2. Групповой стоп-лосс при недействительности рыночной гипотезы Полный контроль Фильтры сигналов, частота торговли, направление сделок, GAP, TP, SL, объём, распределение риска, условия закрытия и другое.





Рекомендуемый минимальный капитал для использования EA — $1000

Рекомендации по портфелю в зависимости от баланса:

$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

$2500 и выше: Все 11 пар — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Это рекомендации по быстрому старту на основе заранее подготовленных пресетов из: "Dynamic Pips EA: Installation File".