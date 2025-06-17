Dynamic Pips MT4
- Эксперты
- Thi Thu Ha Hoang
- Версия: 2.2
- Обновлено: 13 августа 2025
- Активации: 8
-
Dynamic Pips EA был создан специально для работы в условиях высокой волатильности и неопределённости. Это комплексное решение, основанное на трёх ключевых принципах:
диверсификация, защита капитала и глубокая кастомизация.
1. Диверсификация через торговлю несколькими парами:
Вместо концентрации риска на одной-двух парах, Dynamic Pips EA торгует более чем на 10 мажорных и минорных валютных парах. Такое покрытие рынка увеличивает количество возможных точек входа и снижает зависимость от отдельных движений.
В условиях глобальной нестабильности — когда валюты отдельных регионов подвержены влиянию политики, санкций или новостей — эта диверсификация помогает сгладить просадки и находить прибыль на более устойчивых рынках.
2. Умная система группового стоп-лосса для контроля рисков:
EA использует уникальную систему группового стоп-лосса, основанную на пипсах, которая закрывает все ордера в группе, если потери достигают заданного порога. Это помогает избежать критических убытков и сохраняет капитал при неверных рыночных предположениях. Система адаптируется под каждую валютную пару с учётом её волатильности и поведения.
3. Полная гибкость через расширенную настройку:
У каждого трейдера — свои подходы к риску, выбору пар, управлению сделками и стратегии.
Dynamic Pips EA предоставляет полный контроль над внутренними параметрами: надежность сигналов, частота торговли, риск на пару, направление сделок и многое другое. Подходит как для консервативных долгосрочных стратегий, так и для агрессивного скальпинга.
Эти три компонента формируют устойчивый, адаптивный и ориентированный на трейдера инструмент — помогая вам быть на шаг впереди нестабильного рынка, а не застигнутым врасплох.
См. руководство по установке и настройке Dynamic Pips EA здесь: Dynamic Pips Input & Installation Guide.
Файл настроек Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File.
Версия для MT5: MT5
Other Products and Live trading performance: Live signals
Характеристики
|
Название
|
Dynamic Pips
|
Версия
|
2.1
|
Платформа
|
MT4, MT5
|
Торговые стратегии
|
Momentum, Уровни спроса и предложения, Фибоначчи, Искусственный интеллект
|
Рекомендуемые пары
|
AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
|
Таймфрейм
|
M5
|
Советник для одной пары
|
Да. Один график на одну пару
|
Takeprofit
|
Да. С трейлингом
|
Stoploss
|
Да. Фиксированный
|
Сетка
|
По желанию
|
Мартингейл
|
По желанию
|
Управление рисками
|
1. Остановка входа/закрытие всех позиций при достижении заданной просадки
|Полный контроль
|Фильтры сигналов, частота торговли, направление сделок, GAP, TP, SL, объём, распределение риска, условия закрытия и другое.
Рекомендуемый минимальный капитал для использования EA — $1000
Рекомендации по портфелю в зависимости от баланса:
-
$1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD
-
$1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD
-
$2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP
-
$2500 и выше: Все 11 пар — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF
Это рекомендации по быстрому старту на основе заранее подготовленных пресетов из: "Dynamic Pips EA: Installation File".
Отказ от ответственности
Показатели доходности и ожидаемые результаты, представленные в данном документе, получены на основе исследования Anti-overfitting с использованием тиковых данных третьих лиц (Tick Data Suite и Tickstory) за период 2010–2023 годов, при допущении, что характеристики рынка в прошлом полностью или частично сохранятся в будущем.
Результаты тестирования на исторических данных (backtest) предоставляются исключительно в иллюстративных целях для демонстрации поведения торговой стратегии и не должны рассматриваться как гарантия, указание или надежная основа для оценки какой-либо будущей доходности, прибыли или уровня риска.
Если у вас есть вопросы или пожелания по Dynamic Pips, не стесняйтесь написать в личные сообщения.
