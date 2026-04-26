Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 — это профессиональный мультивалютный индикатор-сканер для MetaTrader 5, который автоматически ищет японские свечные паттерны по разным символам и тайм фреймам.

Вместо того чтобы вручную открывать десятки графиков и искать свечные модели, вы можете контролировать рынок из одной удобной панели. Индикатор показывает найденные бычьи и медвежьи паттерны, отображает сигналы на графике, использует фильтр тренда по Moving Average и отправляет уведомления при появлении новых сигналов.

Этот инструмент создан для трейдеров, которые используют Price Action, японские свечи, разворотные модели, трендовый анализ и мульти-таймфреймовый подход.

Главное преимущество

Обычные свечные индикаторы анализируют только один открытый график. Этот сканер работает иначе: он проверяет сразу несколько торговых инструментов и таймфреймов, а затем выводит все найденные сигналы в одной dashboard-панели.

Вы можете сканировать валютные пары, золото, индексы, криптовалюты, акции, металлы и любые другие инструменты, доступные в вашем терминале MetaTrader 5.

Главная задача индикатора — быстро ответить на вопрос:

Где сейчас появился свечной сигнал?

Основные возможности

Мультивалютное сканирование

Мульти-тайм фреймовый анализ

Удобная dashboard-панель с найденными паттернами

Разделение сигналов на бычьи и медвежьи

Стрелки и текстовые метки на активном графике

Фильтр тренда по Moving Average

Визуализация MA прямо на графике

Опциональный фильтр объёма

Всплывающие уведомления в терминале

Push-уведомления на мобильный MetaTrader

Email-уведомления

Переход на нужный график по клику на ячейку панели

Анализ последней закрытой свечи

Без перерисовки на закрытых свечах

Настраиваемый список символов

Настраиваемый список тайм фреймов

Возможность включать и отключать отдельные паттерны

Подходит для Forex, золота, индексов, криптовалют, акций и сырьевых рынков

Определяемые свечные паттерны

Bullish Engulfing — бычье поглощение

Bearish Engulfing — медвежье поглощение

Bullish Harami — бычье харами

Bearish Harami — медвежье харами

Hammer — молот

Hanging Man — повешенный

Inverted Hammer — перевёрнутый молот

Shooting Star — падающая звезда

Morning Star — утренняя звезда

Evening Star — вечерняя звезда

Piercing Line — просвет в облаках

Dark Cloud Cover — завеса из тёмных облаков

Three White Soldiers — три белых солдата

Three Black Crows — три чёрные вороны

Three Inside Up — три внутренних вверх

Three Inside Down — три внутренних вниз

Three Outside Up — три внешних вверх

Three Outside Down — три внешних вниз

Dashboard-панель

Встроенная панель показывает символы в строках и таймфреймы в колонках. Каждая ячейка отображает найденный паттерн и его направление.

Зелёные сигналы обозначают бычьи свечные модели.

Красные сигналы обозначают медвежьи свечные модели.

Пустая ячейка означает, что на последней закрытой свече выбранный паттерн не найден.

Такой формат позволяет быстро просматривать множество рынков с одного графика, не переключаясь вручную между инструментами.

Визуализация на графике

Когда паттерн найден на активном графике, индикатор может отображать стрелки и текстовые метки рядом со свечой. Это позволяет быстро проверить сигнал визуально и понять, какая именно модель была обнаружена.

Также индикатор может отображать Moving Average на графике, чтобы трейдер сразу видел направление текущего тренда и мог сопоставить свечной сигнал с рыночным контекстом.

Фильтр тренда и объёма

Индикатор поддерживает фильтр тренда на основе скользящей средней. Можно использовать SMA или EMA. Это помогает уменьшить количество слабых сигналов и искать паттерны только в нужном рыночном контексте.

Дополнительный фильтр объёма позволяет учитывать сигналы, которые появились при повышенном тиковом объёме.

Уведомления

Сканер может уведомлять трейдера о появлении нового свечного паттерна на закрытой свече.

Доступные типы уведомлений:

Всплывающие уведомления в терминале

Push-уведомления на мобильный MetaTrader

Email-уведомления

Это удобно, если вы не хотите постоянно следить за графиками вручную.

Кому подойдёт этот индикатор

Индикатор подойдёт для:

Price Action трейдеров

Forex-трейдеров

Трейдеров по золоту

Крипто трейдеров

Трейдеров по индексам и акциям

Трейдеров, использующих несколько тайм фреймов

Ручных трейдеров, которые ищут разворотные модели

Трейдеров, использующих свечные паттерны как подтверждение входа

Пользователей, которым нужно быстро сканировать много графиков

Рекомендации по использованию

Используйте сканер для поиска потенциальных свечных сетапов, а затем подтверждайте сигнал с помощью структуры рынка, уровней поддержки и сопротивления, тренда, волатильности и правил управления риском.

Для более чистых сигналов рекомендуется использовать старшие тайм фреймы: H1, H4 и D1. На младших тайм фреймах желательно включать фильтр тренда и фильтр объёма, чтобы уменьшить рыночный шум.

Важно

Индикатор не является торговым роботом и не открывает сделки автоматически. Это инструмент для технического анализа и быстрого поиска свечных паттернов.

Свечные модели не должны использоваться как единственная причина для входа в сделку. Всегда применяйте дополнительное подтверждение, анализ рынка и грамотное управление рисками.

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 помогает быстрее находить торговые сетапы, экономит время при анализе рынка и делает работу со свечными паттернами более удобной и системной.