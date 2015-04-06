Session Breakout PRO MT4

Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout.

Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптировать торговую стратегию к различным валютным парам, CFD, индексам, металлам и другим финансовым инструментам, а также к различным рыночным условиям и стилям торговли.

Gold Signalhttps://www.mql5.com/ru/signals/2378603

Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD H1 (GOLD H1) | Session_Breakout_PRO_GOLD_H1.set | Reports.zip

Почему не каждый пробой диапазона становится прибыльной сделкой

Пробой диапазона считается одной из самых популярных моделей входа в рынок. Однако сам факт выхода цены за границы диапазона еще не означает начало устойчивого движения.

На практике часть пробоев быстро возвращается обратно в диапазон, часть заканчивается коротким импульсом, а некоторые вовсе возникают в неблагоприятных рыночных условиях.

Даже после успешного входа работа со сделкой не заканчивается. Рынок может ускоряться, замедляться, переходить во флэт или полностью менять направление движения. Поэтому итоговый результат часто зависит не только от точки входа, но и от дальнейшего управления открытой позицией.

Именно поэтому при построении пробойных стратегий важно уделять внимание не только поиску диапазона, но и оценке качества сигнала, текущего состояния рынка и логике сопровождения сделки.


Фильтрация торговых сигналов

Далеко не все диапазоны обладают одинаковым качеством, а многие сигналы изначально имеют низкую вероятность развития движения. Одной из основных причин убыточных сделок в пробойных стратегиях являются ложные пробои и входы в рынок после исчерпания значительной части ценового импульса.

Для повышения качества входов Session Breakout PRO использует несколько уровней фильтрации торговых сигналов, позволяющих отсеивать потенциально слабые рыночные ситуации еще до открытия позиции.

Анализ структуры диапазона

Позволяет исключать диапазоны, в которых максимум или минимум сформированы слишком близко к первой или последней свече диапазона. Такие экстремумы зачастую являются частью уже начавшегося движения и могут снижать надежность последующего сигнала на пробой.

Фильтр дневного потенциала

Помогает избегать входов после того, как значительная часть дневного движения уже была реализована. Это особенно актуально для волатильных инструментов, таких как Gold (XAUUSD), где большая часть импульса может происходить в течение ограниченного периода времени. Фильтр позволяет сосредоточиться на сделках, сохраняющих достаточный потенциал дальнейшего движения.

Фильтр аномальных диапазонов

Исключает нестандартные рыночные ситуации, снижает влияние повышенной волатильности и помогает отбирать более качественные сигналы на пробой диапазона.

Использование фильтров позволяет значительно повысить качество отбираемых сигналов, сократить количество слабых входов и сосредоточиться только на наиболее перспективных торговых ситуациях.

Хотите разобраться подробнее? В отдельной статье подробно рассмотрены все фильтры, реальные примеры их применения и влияние на результаты торговли:

Фильтрация пробоев: почему меньше сделок часто означает больше прибыли


Гибкая настройка под любой рынок и стиль торговли

Session Breakout PRO не привязан к конкретному инструменту, торговой сессии или подходу к управлению позицией. Советник позволяет адаптировать пробойную стратегию как под особенности рынка, так и под индивидуальные предпочтения трейдера.

Настройка для любого инструмента

Вместо использования фиксированных значений Stop Loss и Take Profit советник поддерживает параметры, рассчитываемые относительно размера диапазона или текущей цены инструмента. Такой подход позволяет сохранять актуальность настроек при изменении волатильности рынка и долгосрочном изменении стоимости актива.

Например, Stop Loss размером 100 пунктов на Gold (XAUUSD) мог выглядеть разумным несколько лет назад, однако после существенного изменения цены золота тот же самый стоп будет иметь совершенно другое значение относительно текущего рынка. Использование значений, основанных на размере диапазона или проценте от цены, позволяет избежать этой проблемы и делает торговую систему более устойчивой к изменениям рыночных условий.

Такой подход помогает сосредоточиться на поиске реальных рыночных закономерностей и повышает качество оптимизации стратегии. Вместо подгонки параметров под текущую цену инструмента трейдер получает более универсальную модель торговли, которую можно применять на Forex, металлах, индексах и других рынках.

От скальпинга до сопровождения тренда

Различные подходы к сопровождению позиции позволяют адаптировать стратегию пробоя диапазона под разные стили торговли и текущие рыночные условия.

Одни трейдеры предпочитают быстро фиксировать прибыль после первого импульса. Другие готовы удерживать позицию значительно дольше, рассчитывая на развитие более крупного движения. При этом оба подхода могут использовать один и тот же сигнал на вход.

Благодаря гибкой системе управления позицией Session Breakout PRO позволяет использовать одну и ту же торговую идею как для поиска быстрых внутридневных движений, так и для сопровождения более продолжительных трендов.

Торгуйте по своим правилам

Session Breakout PRO поддерживает дополнительные ограничения и правила управления торговлей, позволяющие адаптировать советник под индивидуальные требования трейдера и особенности торговой стратегии:

  • автоматическое закрытие позиций перед выходными;
  • фильтрацию дней недели;
  • ограничение количества одновременно открытых сделок;
  • контроль повторных входов после завершения сделки;
  • отключение противоположных ордеров после активации одного из направлений.

Такой подход позволяет использовать советник как для активной внутридневной торговли, включая работу на волатильных инструментах, так и для более консервативных стратегий с повышенным контролем рисков, количества сделок и общей торговой нагрузки на депозит.


Грамотное сопровождение позиции после пробоя

Результат сделки в пробойных стратегиях часто зависит не столько от качества входа, сколько от правильности сопровождения открытой позиции.

В Session Breakout PRO сопровождение сделки разделено на два независимых блока.

Первый блок отвечает за управление Stop Loss и защиту уже полученной прибыли. Для этого доступны различные алгоритмы сопровождения:

  • Breakeven;
  • Классический Trailing Stop;
  • Trailing по теням свечей;
  • SAR Trailing;
  • Trailing по структуре рынка.

Эти инструменты хорошо знакомы большинству трейдеров и позволяют подобрать подходящий способ сопровождения позиции под любой стиль торговли.

Гораздо больший интерес представляет второй блок — анализ импульса и интеллектуальное управление выходом из сделки после пробоя диапазона.

Большинство советников предполагают, что после открытия позиции остаётся только ждать срабатывания Stop Loss или Take Profit. На практике рынок ведёт себя гораздо сложнее. Иногда после пробоя возникает сильный импульс, который имеет смысл зафиксировать. Иногда ожидаемое движение не развивается вовсе. А иногда рынок показывает признаки разворота значительно раньше, чем будет достигнут Stop Loss.

Для таких ситуаций Session Breakout PRO включает несколько дополнительных сценариев выхода из позиции:

  • Фиксация после импульса — позволяет забирать прибыль после сильного направленного движения, не дожидаясь значительного отката или разворота.
  • Контроль развития движения — помогает закрывать сделки, в которых после пробоя не появилось ожидаемого импульса.
  • Защита от обратного импульса — позволяет выйти из позиции при появлении сильного движения против открытой сделки.

Такой подход позволяет оценивать не только факт открытия сделки, но и качество развития движения после пробоя диапазона, что делает управление позицией более гибким, адаптивным и устойчивым к изменению рыночных условий.

После покупки вы получите подробные рекомендации по настройке всех функций советника, включая фильтрацию сигналов, сопровождение позиции и управление рисками. Если у вас возникнут вопросы по выбору параметров или адаптации стратегии под конкретный инструмент, вы всегда можете связаться со мной через личные сообщения.


Полный контроль над торговлей

Многие торговые роботы и советники работают как «чёрный ящик»: трейдер видит результат работы стратегии, но не понимает, почему была открыта сделка, какой фильтр заблокировал торговый сигнал или по какой причине был удалён ордер.

Session Breakout PRO делает процесс принятия решений полностью прозрачным и позволяет контролировать все этапы работы пробойной стратегии непосредственно на графике.

Контроль формирования сигналов

Советник отображает торговые диапазоны, уровни пробоя и параметры сформированного сигнала. Это позволяет видеть не только результат работы алгоритма, но и понимать логику принятия решений при поиске торговых возможностей.

Контроль фильтров и ограничений

Если сигнал не соответствует заданным условиям, советник отображает причину отказа от входа в рынок в информационной панели. Трейдер всегда может определить, какой именно фильтр или ограничение заблокировали установку ордера.

Контроль открытых позиций

На графике отображаются уровни входа, отложенные ордера, Stop Loss, Take Profit. Это позволяет в любой момент оценить текущее состояние торговой системы без необходимости анализировать журнал работы советника.

В результате трейдер получает не просто автоматическую торговлю, а полное понимание того, как советник анализирует рынок, формирует сигналы на пробой диапазона, принимает торговые решения и управляет открытыми позициями.


Готов для реальной торговли

Красивый результат в тестере стратегий ещё не делает советник пригодным для реальной торговли. На практике автоматическая торговля сталкивается с десятками технических нюансов, которые начинают проявляться только при работе на реальном счёте, VPS или торговом сервере брокера.

Session Breakout PRO включает набор защитных механизмов и встроенных проверок, обеспечивающих стабильную и надёжную работу торгового робота в повседневной эксплуатации.

  • Safe Restart Recovery — корректное восстановление работы после перезапуска терминала, VPS или потери соединения.
  • Duplicate Order Protection — защита от повторной установки ордеров и случайного дублирования позиций.
  • Intelligent Trade Validation — проверка торговых условий перед отправкой ордера на рынок.
  • Broker Requirement Validation — автоматический контроль ограничений брокера и параметров торгового инструмента.
  • Automatic Pending Order Cleanup — своевременное удаление устаревших отложенных ордеров.
  • Broker-Friendly Execution — отсутствие избыточных торговых запросов и бережная работа с торговым сервером.

В результате Session Breakout PRO подходит не только для тестирования и оптимизации стратегии, но и для длительной автономной работы на реальном торговом счёте, обеспечивая стабильное исполнение торговой логики в различных рыночных условиях.


Для кого подойдет Session Breakout PRO

Session Breakout PRO создавался как универсальный инструмент для трейдеров, использующих пробойные стратегии, системный подход к торговле и автоматизацию торговых процессов.

Советник подойдет:

  • трейдерам, торгующим пробой диапазона и торговые сессии;
  • пользователям, которые предпочитают автоматизировать поиск сигналов и сопровождение сделок;
  • алготрейдерам, занимающимся тестированием и оптимизацией торговых стратегий;
  • трейдерам, использующим собственные правила управления рисками и сопровождения позиции;
  • проп-трейдерам, которым необходим строгий контроль торговой активности и соблюдение ограничений по рискам;
  • трейдерам, работающим с волатильными инструментами, включая Gold (XAUUSD).

Благодаря гибкой настройке диапазонов, фильтров сигналов и логики сопровождения позиции советник может использоваться на различных рынках:

  • Forex;
  • Gold (XAUUSD);
  • Indices;
  • Commodities;
  • Cryptocurrency CFDs.

Хотя советник может применяться на различных инструментах, его архитектура особенно хорошо подходит для рынков с выраженными импульсными движениями и высокой волатильностью, где пробой диапазона способен формировать сильные направленные движения.

Session Breakout PRO не навязывает готовый стиль торговли. Вместо этого он предоставляет набор инструментов для построения собственной торговой модели, позволяя адаптировать стратегию под особенности конкретного рынка, торгового инструмента и предпочтения трейдера.


Готовые настройки и дальнейшие исследования

По умолчанию Session Breakout PRO поставляется с готовыми настройками для торговли Gold (XAUUSD). Эти параметры были получены в результате длительного тестирования, оптимизации и форвардной проверки на реальных рыночных данных.

Вы можете использовать готовую конфигурацию в качестве отправной точки для работы с советником или адаптировать стратегию под собственные требования и торговые инструменты.

Работа над исследованием новых рынков и пробойных торговых моделей продолжается. По мере выявления новых устойчивых закономерностей и подготовки готовых настроек для других инструментов информация будет публиковаться в закрытом сообществе пользователей Session Breakout PRO.

Таким образом, вместе с советником вы получаете не только инструмент для автоматической торговли по стратегии пробоя диапазона, но и доступ к результатам дальнейших исследований, тестирования и практических наработок, направленных на развитие и совершенствование торговой системы.

 

Исследуйте рынок, находите собственные закономерности и превращайте их в полностью автоматизированную торговую систему вместе с Session Breakout PRO.
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Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Другие продукты этого автора
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >> Скачать Сигнал Session Breakout PRO : https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением позици
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT5. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
Эксперты
MiloBot PRO  – советник Forex основанный на  авторской стратегии , которая разрабатывалась, тестировалась и оптимизировалась более 2 лет. Показателем надежности стратегии можно считать реальные счета разработчиков  с депозитами на общую сумму  более $100 000 . Продвинутая   алгоритмическая стратегия   MiloBot PRO дает возможность   стабильно получать прибыль   каждый месяц. А   авторские индикаторы   позволяют EA входить в рынок максимально точно в моменты разворота рынка. Посмотрите живые сигна
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >>   Скачать Сигнал Session Breakout PRO :  https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением по
FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
FREE
True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
MTF Trend
Sergey Ermolov
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
Индикаторы
MT4 версия   |  FAQ   |   Советник Universal Breakout Universal Box   строит на графике   ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор.   Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны   Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой се
FREE
Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT4. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
Индикаторы
Prop Drawdown Dashboard — полный контроль состояния проп-челенджа в реальном времени Вся важная информация о состоянии аккаунта — в одной панели и в реальном времени: текущая просадка, прогресс прохождения челленджа и приближение к критическим значениям . 10 готовых пресетов проп-компаний: FTMO, FundingPips, The5ers, FundedNext и другие. Просто выберите фирму — все лимиты и часовой пояс загрузятся автоматически . Больше никаких нарушений из-за неправильного времени сброса торгового дня. Индикато
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
Universal Box
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MT5 версия |  FAQ | Советник Universal Breakout Universal Box строит на графике ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор. Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой сессии, а также
FREE
Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
Индикаторы
Panther Trade Scenario — показывает чёткий сценарий сделки прямо на графике. Индикатор убирает главную проблему в трейдинге — неопределённость в момент, когда нужно действовать. Вместо попыток угадать лучший момент ты видишь: где входить, где ограничить риск и где забирать прибыль.   Почему большинство ошибок трейдеров происходит именно во входе Проблема не в том, что ты не понимаешь рынок. Чаще всего ситуация выглядит так: ты видишь движение, понимаешь направление, но в момент входа начинаются
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
Эксперты
Версия МТ5 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник Grid HLevel идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно. Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять его по
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
Индикаторы
Trend Monitor VZ – Системный мониторинг рынка на основе структуры тренда. Если вы анализируете несколько инструментов, проверка направления тренда может занимать много времени. Trend Monitor VZ собирает всю эту информацию в одной панели и показывает направление тренда сразу по нескольким инструментам и таймфреймам. Весь рынок перед глазами На графике появляется монитор рынка, который показывает направление тренда по выбранным инструментам и таймфреймам. Направление определяется по структуре рын
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