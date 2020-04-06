Dragons Risk Shield

RiskShield Dragon — автоматизированный мультивалютный советник

Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках.

---

## Ключевые преимущества

* **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме.
* **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
* **Отсутствие мартингейла**: математическая схема усреднения без экспоненциального роста объёмов.
* **Готовые шаблоны**: протестированные конфигурации под популярные трендовые и свинг-стратегии.

---

## Технические особенности

1. **Система усреднения с негеометрической прогрессией**: динамическая торговая сетка с учётом ключевых уровней.
2. **Авторские индикаторы в отдельных потоках**: взаимное подтверждение сигналов, исключающее ложные входы.
3. **Встроенные системы защиты**:

   * контроль спреда;
   * тайм-фильтрация торговли;
   * комбинация реальных и виртуальных стоп/тейк-приказов.
4. **Гибкая агрессивность**: регулировка объёмов через параметр RiskFactor; трейлинг-стопы и трейлинг-старт.

---

## Принцип работы

1. **Поиск тренда**: анализ супер-тренд индикаторами и скользящими средними на старшем таймфрейме.
2. **Формирование сигнала**: подтверждение через несколько уровней фильтров.
3. **Открытие позиции**:

   * основная сделка по признаку индикатора;
   * усредняющие ордера на откатах с динамической корректировкой дистанции.
4. **Фиксация прибыли**: сочетание прямых и скрытых виртуальных ордеров.

---

## Управление и настройка

* **MagicIdentifier**: уникальный ID ордеров.
* **DefaultVolume**: базовый лот (0 — авторасчёт).
* **RiskFactor**: фактор риска для расчёта объёма.
* **MaxConcurrentTrades**: максимальное число открытых позиций.
* **HardStopLoss / HardTakeProfit**: фиксированные уровни SL/TP.
* **SoftStopLoss / SoftTakeProfit**: внутренние (виртуальные) уровни.
* **TrailingStartPoint / TrailingDistance**: параметры трейлинг-стопа.

---

## Рекомендации по использованию

1. **Депозит**: от 10 000 у. e.
2. **Пары**: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY.
3. **Режим работы**: 24/5 при стабильном соединении.
4. **Риск-менеджмент**: установка внешних SL/TP для дополнительной защиты.

---

