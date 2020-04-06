Dread Scalper MT5
- Эксперты
- Burak Baltaci
- Версия: 2.3
- Активации: 10
Предупреждение о рисках
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов.
Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску.
Риски грид-трейдинга:
Может привести к значительным просадкам при сильных трендах.
Требует достаточной маржи для поддержания позиций.
Стратегия Мартингейла увеличивает размер позиций.
Не подходит для счетов с ограниченным капиталом.
Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому консультанту.
Прошлые результаты НЕ являются показателем будущих результатов.
DREAD SCALPER — профессиональный советник для грид-трейдинга
Обзор
DREAD SCALPER — это сложная автоматическая торговая система, разработанная для MetaTrader 4 & MetaTrader 5, которая использует передовые стратегии грид-трейдинга в сочетании с интеллектуальным управлением лотами для улавливания рыночных движений в обоих направлениях.
Ключевые особенности
Профессиональная панель управления
Мониторинг в реальном времени: отображение баланса реального счета, собственного капитала и свободной маржи
Отслеживание позиций: отдельный мониторинг позиций ПОКУПКА/ПРОДАЖА с индикаторами прибыли/убытка
Чистый интерфейс: темная тема, полностью непрозрачная панель, не мешающая анализу графиков
Динамические обновления: индикаторы прибыли с цветовой кодировкой (зеленый — прибыль, красный — убыток)
Торговая стратегия
Двунаправленная система грид-трейдинга: открывает позиции в обоих направлениях — ПОКУПКА и ПРОДАЖА
Интеллектуальные точки входа: настраиваемое расстояние между уровнями грид-трейдинга
Адаптивный размер лота: прогрессивное увеличение лота с использованием математических формул.
Опция следования за трендом: при включении может следовать за рыночными трендами.
Управление рисками
Лимиты позиций: максимальная защита сделок BUY/SELL (по умолчанию: по 10).
Защита от стоп-лоссов: настраиваемые максимальные лимиты убытков.
Цели тейк-профита: автоматическая фиксация прибыли на заданных уровнях.
Трейлинг-стоп: три режима — на основе свечей, фракталов или фиксированных пунктов.
Расширенные настройки
Временной фильтр: торговля только в течение указанных часов
Магическое число: уникальный идентификатор для отслеживания ордеров EA
Контроль проскальзывания: защита от волатильности рынка
Настройка шага сетки: точная настройка плотности сетки в зависимости от рыночных условий
Как это работает
Механизм сетковой торговли
DREAD SCALPER создает сетку отложенных ордеров вокруг текущей цены:
Движение цены:
↑ ПРОДАЖА ← ПРОДАЖА ← ПРОДАЖА ← Текущая цена → ПОКУПКА → ПОКУПКА → ПОКУПКА ↓
Когда цена движется:
Ордера срабатывают автоматически
Создаются новые уровни сетки
Прибыль накапливается от нескольких позиций
Убытки управляются с помощью интеллектуального усреднения
Формула расчета лота
Новый лот = начальный лот × (K_Lot)^Уровень + (Уровень × Плюс лот)
Пример с настройками по умолчанию (лот = 0,1, K_Lot = 1,5): Уровень 1: 0,10 лота Уровень 2: 0,15 лота Уровень 3: 0,23 лота Уровень 4: 0,34 лота Уровень 5: 0,51 лота
Руководство по настройке
Основные параметры
Управление торговлей
Купить — включить/отключить ордера на покупку (по умолчанию: TRUE)
Продать — включить/отключить ордера на продажу (по умолчанию: TRUE)
FirstOrder — разрешить размещение первого ордера (по умолчанию: TRUE)
OpenTrend — следовать направлению тренда (по умолчанию: FALSE)
Настройки сетки
FirstStep — расстояние до первого ордера в пунктах (по умолчанию: 10)
Step — расстояние между уровнями сетки в пунктах (по умолчанию: 30)
MinDistance — минимальное расстояние между ордерами (по умолчанию: 30)
GridStep — количество ордеров на уровне сетки (по умолчанию: 5)
Управление лотами
lot — начальный размер лота (по умолчанию: 0,1)
K_Lot — множитель лота на уровне (по умолчанию: 1,5)
PlusLot - Дополнительный прирост лота (по умолчанию: 0,0)
DigitsLot - Точность десятичных знаков для лотов (по умолчанию: 2)
Параметры риска
MaxLoss - Максимально допустимый убыток (по умолчанию: 100000)
MaxLossCloseAll - Порог убытка для закрытия всех позиций (по умолчанию: 10,0)
StopProfit - Цель тейк-профита (по умолчанию: 50,0)
StopLoss - Уровень стоп-лосса (по умолчанию: 100000)
Пределы безопасности
MaxBuyTrades - Максимальное количество позиций BUY (по умолчанию: 10)
MaxSellTrades - Максимальное количество позиций SELL (по умолчанию: 10)
EnableLimits - Активировать лимиты позиций (по умолчанию: TRUE)
Трейлинг-стоп
TrailingStop - Режим: 0=Выкл., 1=Свеча, 2=Фракталы, >2=Пипсы (по умолчанию: 1)
TrailingActivation - Порог прибыли для активации (по умолчанию: 30)
TrailingPoints - Расстояние трейлинга в пипсах (по умолчанию: 30)
EveryTakeProfit - Индивидуальный TP для ордера (По умолчанию: 10)
Временной фильтр
UseTimeFilter - Включить торговые часы (По умолчанию: FALSE)
StartHour - Время начала торгов (По умолчанию: 8)
EndHour - Время окончания торгов (По умолчанию: 23)
Система
Magic - Уникальный идентификатор EA (По умолчанию: 8084)