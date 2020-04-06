Dread Scalper MT5

Предупреждение о рисках

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов.




Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску.


Риски грид-трейдинга:


Может привести к значительным просадкам при сильных трендах.

Требует достаточной маржи для поддержания позиций.

Стратегия Мартингейла увеличивает размер позиций.

Не подходит для счетов с ограниченным капиталом.

Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и в случае сомнений обратиться за консультацией к независимому финансовому консультанту.


Прошлые результаты НЕ являются показателем будущих результатов.




DREAD SCALPER — профессиональный советник для грид-трейдинга

Обзор

DREAD SCALPER — это сложная автоматическая торговая система, разработанная для MetaTrader 4 & MetaTrader 5, которая использует передовые стратегии грид-трейдинга в сочетании с интеллектуальным управлением лотами для улавливания рыночных движений в обоих направлениях.




Ключевые особенности


Профессиональная панель управления

Мониторинг в реальном времени: отображение баланса реального счета, собственного капитала и свободной маржи

Отслеживание позиций: отдельный мониторинг позиций ПОКУПКА/ПРОДАЖА с индикаторами прибыли/убытка

Чистый интерфейс: темная тема, полностью непрозрачная панель, не мешающая анализу графиков

Динамические обновления: индикаторы прибыли с цветовой кодировкой (зеленый — прибыль, красный — убыток)

Торговая стратегия

Двунаправленная система грид-трейдинга: открывает позиции в обоих направлениях — ПОКУПКА и ПРОДАЖА

Интеллектуальные точки входа: настраиваемое расстояние между уровнями грид-трейдинга

Адаптивный размер лота: прогрессивное увеличение лота с использованием математических формул.

Опция следования за трендом: при включении может следовать за рыночными трендами.

Управление рисками

Лимиты позиций: максимальная защита сделок BUY/SELL (по умолчанию: по 10).

Защита от стоп-лоссов: настраиваемые максимальные лимиты убытков.

Цели тейк-профита: автоматическая фиксация прибыли на заданных уровнях.

Трейлинг-стоп: три режима — на основе свечей, фракталов или фиксированных пунктов.

Расширенные настройки

Временной фильтр: торговля только в течение указанных часов

Магическое число: уникальный идентификатор для отслеживания ордеров EA

Контроль проскальзывания: защита от волатильности рынка

Настройка шага сетки: точная настройка плотности сетки в зависимости от рыночных условий

Как это работает

Механизм сетковой торговли

DREAD SCALPER создает сетку отложенных ордеров вокруг текущей цены:


Движение цены:


↑ ПРОДАЖА ← ПРОДАЖА ← ПРОДАЖА ← Текущая цена → ПОКУПКА → ПОКУПКА → ПОКУПКА ↓


Когда цена движется:


Ордера срабатывают автоматически

Создаются новые уровни сетки

Прибыль накапливается от нескольких позиций

Убытки управляются с помощью интеллектуального усреднения

Формула расчета лота

Новый лот = начальный лот × (K_Lot)^Уровень + (Уровень × Плюс лот)

Пример с настройками по умолчанию (лот = 0,1, K_Lot = 1,5): Уровень 1: 0,10 лота Уровень 2: 0,15 лота Уровень 3: 0,23 лота Уровень 4: 0,34 лота Уровень 5: 0,51 лота


Руководство по настройке

Основные параметры

Управление торговлей

Купить — включить/отключить ордера на покупку (по умолчанию: TRUE)

Продать — включить/отключить ордера на продажу (по умолчанию: TRUE)

FirstOrder — разрешить размещение первого ордера (по умолчанию: TRUE)

OpenTrend — следовать направлению тренда (по умолчанию: FALSE)

Настройки сетки

FirstStep — расстояние до первого ордера в пунктах (по умолчанию: 10)

Step — расстояние между уровнями сетки в пунктах (по умолчанию: 30)

MinDistance — минимальное расстояние между ордерами (по умолчанию: 30)

GridStep — количество ордеров на уровне сетки (по умолчанию: 5)

Управление лотами

lot — начальный размер лота (по умолчанию: 0,1)

K_Lot — множитель лота на уровне (по умолчанию: 1,5)

PlusLot - Дополнительный прирост лота (по умолчанию: 0,0)

DigitsLot - Точность десятичных знаков для лотов (по умолчанию: 2)

Параметры риска

MaxLoss - Максимально допустимый убыток (по умолчанию: 100000)

MaxLossCloseAll - Порог убытка для закрытия всех позиций (по умолчанию: 10,0)

StopProfit - Цель тейк-профита (по умолчанию: 50,0)

StopLoss - Уровень стоп-лосса (по умолчанию: 100000)

Пределы безопасности

MaxBuyTrades - Максимальное количество позиций BUY (по умолчанию: 10)

MaxSellTrades - Максимальное количество позиций SELL (по умолчанию: 10)

EnableLimits - Активировать лимиты позиций (по умолчанию: TRUE)

Трейлинг-стоп

TrailingStop - Режим: 0=Выкл., 1=Свеча, 2=Фракталы, >2=Пипсы (по умолчанию: 1)

TrailingActivation - Порог прибыли для активации (по умолчанию: 30)

TrailingPoints - Расстояние трейлинга в пипсах (по умолчанию: 30)

EveryTakeProfit - Индивидуальный TP для ордера (По умолчанию: 10)

Временной фильтр

UseTimeFilter - Включить торговые часы (По умолчанию: FALSE)

StartHour - Время начала торгов (По умолчанию: 8)

EndHour - Время окончания торгов (По умолчанию: 23)

Система

Magic - Уникальный идентификатор EA (По умолчанию: 8084)




