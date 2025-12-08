OrderBlock Zones MT4

5

Обзор

OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления.


Основные характеристики

Автоматическое определение OrderBlock

Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа

Зоны Bull & Bear: зеленые стрелки обозначают восходящие, красные стрелки — нисходящие OrderBlock

Поддержка паттерна поглощения: распознает паттерны поглощения свечей, генерируя более сильные сигналы

Визуальные инструменты

Автоматические линии уровня: верхние и нижние границы для каждого OrderBlock

Цветные зоны: зоны быков (зеленые) и медведей (красные) четко разделены

Выделение поглощения: выделяет поглощающие формации синими/оранжевыми прямоугольниками

Чистый интерфейс: сетка автоматически закрывается, графики сдвигаются влево для оптимизации просмотра

Настраиваемые параметры

Период фрактала: настройте чувствительность (по умолчанию: 36)

Длина линии: определите, насколько далеко будут простираться уровни OrderBlock

Цветовые опции: цвета Bull/Bear можно настроить

Стили линий: можно настроить толщину и стиль (пунктирная линия, прямая линия и т. д.)

Система оповещений (опционально)

Звуковые оповещения

Всплывающие уведомления

Push-уведомления (мобильные)

Оповещения по электронной почте

 Интеллектуальное управление зонами

Автоматическая очистка: разбитые или недействительные OrderBlock автоматически удаляются

Обнаружение касания: когда цена касается зоны, линия становится толще и выдает предупреждение

Динамическое обновление: зоны обновляются в режиме реального времени в соответствии с движением рынка

Для кого подходит?

Дневные трейдеры: сильные уровни поддержки/сопротивления в течение дня

Свинг-трейдеры: среднесрочные/долгосрочные точки входа-выхода

Трейдеры, следящие за «умными деньгами»: те, кто хочет следить за корпоративными сделками.

Трейдеры, использующие ценовое действие: те, кто любит читать чистые графики.


Сценарии использования

Сценарий 1 — Покупка на откате: когда цена возвращается к Bull OrderBlock, эта область представляет собой потенциальную возможность для покупки.


Сценарий 2 — Подтверждение прорыва: когда важный OrderBlock прорывается, это может быть сигналом изменения тренда.


Сценарий 3 — Управление рисками: установка уровней стоп-лосса за пределами OrderBlock обеспечивает более безопасные позиции.




Отзывы 1
pan898899
524
pan898899 2025.12.09 01:42 
 

简洁清晰我喜欢谢谢。

