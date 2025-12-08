OrderBlock Zones MT4
- Индикаторы
- Burak Baltaci
- Версия: 1.30
Обзор
OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Основные характеристики
Автоматическое определение OrderBlock
Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа
Зоны Bull & Bear: зеленые стрелки обозначают восходящие, красные стрелки — нисходящие OrderBlock
Поддержка паттерна поглощения: распознает паттерны поглощения свечей, генерируя более сильные сигналы
Визуальные инструменты
Автоматические линии уровня: верхние и нижние границы для каждого OrderBlock
Цветные зоны: зоны быков (зеленые) и медведей (красные) четко разделены
Выделение поглощения: выделяет поглощающие формации синими/оранжевыми прямоугольниками
Чистый интерфейс: сетка автоматически закрывается, графики сдвигаются влево для оптимизации просмотра
Настраиваемые параметры
Период фрактала: настройте чувствительность (по умолчанию: 36)
Длина линии: определите, насколько далеко будут простираться уровни OrderBlock
Цветовые опции: цвета Bull/Bear можно настроить
Стили линий: можно настроить толщину и стиль (пунктирная линия, прямая линия и т. д.)
Система оповещений (опционально)
Звуковые оповещения
Всплывающие уведомления
Push-уведомления (мобильные)
Оповещения по электронной почте
Интеллектуальное управление зонами
Автоматическая очистка: разбитые или недействительные OrderBlock автоматически удаляются
Обнаружение касания: когда цена касается зоны, линия становится толще и выдает предупреждение
Динамическое обновление: зоны обновляются в режиме реального времени в соответствии с движением рынка
Для кого подходит?
Дневные трейдеры: сильные уровни поддержки/сопротивления в течение дня
Свинг-трейдеры: среднесрочные/долгосрочные точки входа-выхода
Трейдеры, следящие за «умными деньгами»: те, кто хочет следить за корпоративными сделками.
Трейдеры, использующие ценовое действие: те, кто любит читать чистые графики.
Сценарии использования
Сценарий 1 — Покупка на откате: когда цена возвращается к Bull OrderBlock, эта область представляет собой потенциальную возможность для покупки.
Сценарий 2 — Подтверждение прорыва: когда важный OrderBlock прорывается, это может быть сигналом изменения тренда.
Сценарий 3 — Управление рисками: установка уровней стоп-лосса за пределами OrderBlock обеспечивает более безопасные позиции.
