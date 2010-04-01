Nostradamus X Scalper
- Эксперты
- Burak Baltaci
- Версия: 4.4
- Активации: 7
🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮
Рекомендуемая пара: ⚡ Золото
Рекомендуемый временной интервал: ⚡ M15
💰 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка
Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль!
⚡ ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS?
🎯 Интеллектуальная система входа
Автоматическое определение точек разворота тренда
Точный вход на высоких и низких уровнях
Контроль риска с помощью стоп-ордеров и лимитных ордеров
🛡️ Расширенное управление рисками
Smart Stop Loss & Take Profit — защищает вашу прибыль
Trailing Stop — позволяет прибыли расти, останавливает убытки
BreakEven — автоматически фиксирует открытые сделки
MaxDrawDown — защищает ваш счет от убытков
💵 Гибкое управление лотами
Fixed Lot — классический метод
Auto Lot — рассчитывает на основе процента риска
Balance Lot — соотношения на основе вашего баланса
📊 Профессиональная панель управления
Отслеживание прибыли/убытков в реальном времени
Коэффициент выигрыша и статистика
Мгновенный контроль спреда и статуса
Общий отчет о результатах
🚀 ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ NOSTRADAMUS
✅ Режим автопилота 24/7 — зарабатывайте деньги, пока вы спите
✅ Фильтр спреда — не открывает сделки с высоким спредом
✅ Контроль времени — работает только в указанные часы
✅ Smart TakeProfit — цель по прибыли на основе лота
✅ Полная настраиваемость — каждый параметр можно настроить
✅ Нулевая задержка — мгновенное исполнение ордера
✅ Работает со всеми символами — Forex, золото, индексы...
🎁 БОНУСНЫЕ ФУНКЦИИ
🔹 Цветная панель управления — отслеживайте информацию о своем счете в режиме реального времени
🔹 Глобальная статистика — все ваши транзакции записываются
🔹 Магическое число — запускайте несколько роботов
🔹 Простая настройка — система «подключи и работай»
💪 ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО?
✔️ Начинающие — полностью автоматический, не требует вмешательства
✔️ Профессионалы — настраиваемый с расширенными параметрами
✔️ Скальперы — стратегия быстрого входа-выхода
✔️ Инвесторы — долгосрочный рост портфеля
🎯 РЕЗУЛЬТАТ
Nostradamus X Scalper не предсказывает будущее рынка, но использует математику и алгоритмы, чтобы найти лучшие точки входа!