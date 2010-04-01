Nostradamus X Scalper

🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮


Рекомендуемая пара: ⚡ Золото


Рекомендуемый временной интервал: ⚡ M15




💰 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка


Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль!




⚡ ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS?


🎯 Интеллектуальная система входа


Автоматическое определение точек разворота тренда


Точный вход на высоких и низких уровнях


Контроль риска с помощью стоп-ордеров и лимитных ордеров


🛡️ Расширенное управление рисками


Smart Stop Loss & Take Profit — защищает вашу прибыль


Trailing Stop — позволяет прибыли расти, останавливает убытки


BreakEven — автоматически фиксирует открытые сделки


MaxDrawDown — защищает ваш счет от убытков


💵 Гибкое управление лотами


Fixed Lot — классический метод


Auto Lot — рассчитывает на основе процента риска


Balance Lot — соотношения на основе вашего баланса


📊 Профессиональная панель управления


Отслеживание прибыли/убытков в реальном времени


Коэффициент выигрыша и статистика


Мгновенный контроль спреда и статуса


Общий отчет о результатах


🚀 ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ NOSTRADAMUS


✅ Режим автопилота 24/7 — зарабатывайте деньги, пока вы спите


✅ Фильтр спреда — не открывает сделки с высоким спредом


✅ Контроль времени — работает только в указанные часы


✅ Smart TakeProfit — цель по прибыли на основе лота


✅ Полная настраиваемость — каждый параметр можно настроить


✅ Нулевая задержка — мгновенное исполнение ордера


✅ Работает со всеми символами — Forex, золото, индексы...




🎁 БОНУСНЫЕ ФУНКЦИИ


🔹 Цветная панель управления — отслеживайте информацию о своем счете в режиме реального времени


🔹 Глобальная статистика — все ваши транзакции записываются


🔹 Магическое число — запускайте несколько роботов


🔹 Простая настройка — система «подключи и работай»




💪 ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО?


✔️ Начинающие — полностью автоматический, не требует вмешательства


✔️ Профессионалы — настраиваемый с расширенными параметрами


✔️ Скальперы — стратегия быстрого входа-выхода


✔️ Инвесторы — долгосрочный рост портфеля






🎯 РЕЗУЛЬТАТ


Nostradamus X Scalper не предсказывает будущее рынка, но использует математику и алгоритмы, чтобы найти лучшие точки входа!










