EA Catcher of paranormal activity GBPUSD

ChatGPT O1 глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии;

выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону.

Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота.

Рекомендованный риск на одну сделку = 2%.

Во внешние настройки я вынес для каждого ордера главные параметры: тейк-профиты, стоп-лоссы и магические номера.

Советник полностью готов к торговле, но желающие могут попробовать разные параметры тейк-профитов и стоп-лоссов (изменяя их соотношения).

Рекомендуется 2% на каждую сделку.

Осторожно!

Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.

Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!