Bazooka EA – трендовый и импульсный эксперт для MT4

Настройки по умолчанию заданы для тестирования советника на таймфрейме M15 методом 'По ценам открытия' (Open Prices only) с 2024 года по сегодняшний день. Корректные настройки для других таймфреймов вы найдете в разделе комментариев.

Bazooka EA — это полностью автоматический торговый эксперт для MetaTrader 4, предназначенный для торговли направленных движений рынка с использованием подтверждения тренда и фильтрации импульса.

Советник ориентирован на контролируемые входы и дисциплинированные выходы, избегая избыточной торговой активности и рискованных методов управления позициями.

Bazooka EA подходит трейдерам, которые предпочитают структурированные, основанные на правилах торговые системы с настраиваемым управлением рисками.

Описание стратегии

Bazooka EA анализирует рыночные условия с использованием комбинации:

определения направления тренда на основе скользящих средних

подтверждения импульса с помощью RSI

строгой проверки условий перед открытием сделки

Сделки открываются только при совпадении условий тренда и импульса, что снижает количество входов во флэте и в зонах с низкой вероятностью продолжения движения.

Управление сделками

Советник предоставляет гибкие и прозрачные возможности управления позициями:

фиксированные Stop Loss и Take Profit

закрытие сделок по противоположному сигналу

закрытие сделок при смене тренда

ограничение максимального количества открытых позиций

контроль проскальзывания и исполнения ордеров

Все сделки управляются автоматически в соответствии с выбранными настройками.

Управление рисками

Bazooka EA включает встроенные инструменты управления капиталом и рисками:

настраиваемый размер лота

ограничение количества одновременно открытых сделок

защита по максимальной плавающей просадке

уникальный Magic Number для одновременной работы с другими советниками

Советник не использует мартингейл, сетку ордеров, усреднение или хеджирование.

Настройки и адаптация

Все ключевые параметры доступны во входных настройках, что позволяет адаптировать советник под различные торговые инструменты, таймфреймы и стили торговли.

Советник может быть оптимизирован и протестирован в Strategy Tester MetaTrader.

Рекомендации по использованию

Таймфреймы: M1, M5, M15

Инструменты: основные валютные пары, золото, индексы

Тип счета: MT4 счета с поддержкой хеджирования

Брокер: рекомендуется брокер с низкими спредами (ECN)

Ключевые особенности

торговая логика на основе тренда и импульса

полностью автоматическое исполнение сделок

прозрачное и детерминированное поведение

отсутствие высокорискованных методов

подходит для долгосрочного тестирования и использования

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Результаты тестирования не гарантируют аналогичную доходность в будущем.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо-счете и корректная настройка параметров риска.