Bazooka EA
- Эксперты
- Davit Beridze
- Версия: 2.5
- Активации: 5
Bazooka EA – трендовый и импульсный эксперт для MT4
Настройки по умолчанию заданы для тестирования советника на таймфрейме M15 методом 'По ценам открытия' (Open Prices only) с 2024 года по сегодняшний день. Корректные настройки для других таймфреймов вы найдете в разделе комментариев.
Bazooka EA — это полностью автоматический торговый эксперт для MetaTrader 4, предназначенный для торговли направленных движений рынка с использованием подтверждения тренда и фильтрации импульса.
Советник ориентирован на контролируемые входы и дисциплинированные выходы, избегая избыточной торговой активности и рискованных методов управления позициями.
Bazooka EA подходит трейдерам, которые предпочитают структурированные, основанные на правилах торговые системы с настраиваемым управлением рисками.
Описание стратегии
Bazooka EA анализирует рыночные условия с использованием комбинации:
-
определения направления тренда на основе скользящих средних
-
подтверждения импульса с помощью RSI
-
строгой проверки условий перед открытием сделки
Сделки открываются только при совпадении условий тренда и импульса, что снижает количество входов во флэте и в зонах с низкой вероятностью продолжения движения.
Управление сделками
Советник предоставляет гибкие и прозрачные возможности управления позициями:
-
фиксированные Stop Loss и Take Profit
-
закрытие сделок по противоположному сигналу
-
закрытие сделок при смене тренда
-
ограничение максимального количества открытых позиций
-
контроль проскальзывания и исполнения ордеров
Все сделки управляются автоматически в соответствии с выбранными настройками.
Управление рисками
Bazooka EA включает встроенные инструменты управления капиталом и рисками:
-
настраиваемый размер лота
-
ограничение количества одновременно открытых сделок
-
защита по максимальной плавающей просадке
-
уникальный Magic Number для одновременной работы с другими советниками
Советник не использует мартингейл, сетку ордеров, усреднение или хеджирование.
Настройки и адаптация
Все ключевые параметры доступны во входных настройках, что позволяет адаптировать советник под различные торговые инструменты, таймфреймы и стили торговли.
Советник может быть оптимизирован и протестирован в Strategy Tester MetaTrader.
Рекомендации по использованию
-
Таймфреймы: M1, M5, M15
-
Инструменты: основные валютные пары, золото, индексы
-
Тип счета: MT4 счета с поддержкой хеджирования
-
Брокер: рекомендуется брокер с низкими спредами (ECN)
Ключевые особенности
-
торговая логика на основе тренда и импульса
-
полностью автоматическое исполнение сделок
-
прозрачное и детерминированное поведение
-
отсутствие высокорискованных методов
-
подходит для долгосрочного тестирования и использования
Важная информация
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Результаты тестирования не гарантируют аналогичную доходность в будущем.
Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо-счете и корректная настройка параметров риска.