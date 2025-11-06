Всем привет,





Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов.













Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ;

Уровни Фибоначчи

Уровни FVG и OrderBlock

Индикатор Ишимоку

Конверты, полосы Боллинджера

Каналы Дончиана

Зоны повторного тестирования

Зоны поддержки и сопротивления

Стохастик и, наконец, индикаторы ATR.

















1. Что есть на экране панели управления? ;

















Данные о ценах в реальном времени, полученные из последних 100 свечей, для получения значений Фибоначчи, HH и LL.





Уровни Фибоначчи, полученные путем анализа последних 100 свечей.





Значения OrderBlock и FVG (отображаются пользователю на графике в виде горизонтальных прямоугольников).





































2. Что находится на экране панели управления? ;

























Данные индикатора ATR.

Данные индикатора стохастика.

Данные индикатора Ichimoku.

Данные индикатора DonChain.

Данные индикатора Bollinger Band.

Данные индикатора Envelopes.

3. Что находится на экране панели индикаторов? ;

























Все значения и данные, которые вы видите на экранах 1 и 2 панели индикаторов, анализируются в фоновом режиме с использованием функции нескольких временных интервалов. Что эти данные говорят вам во всех временных интервалах? Buy & Sell отображает эти данные в процентах и указывает пользователю направление.





















Пожалуйста, помните, что это только индикатор. Он не является инвестиционной рекомендацией.













































































Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)