Всем привет,
Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов.
Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ;
Уровни Фибоначчи
Уровни FVG и OrderBlock
Индикатор Ишимоку
Конверты, полосы Боллинджера
Каналы Дончиана
Зоны повторного тестирования
Зоны поддержки и сопротивления
Стохастик и, наконец, индикаторы ATR.
1. Что есть на экране панели управления? ;
Данные о ценах в реальном времени, полученные из последних 100 свечей, для получения значений Фибоначчи, HH и LL.
Уровни Фибоначчи, полученные путем анализа последних 100 свечей.
Значения OrderBlock и FVG (отображаются пользователю на графике в виде горизонтальных прямоугольников).
2. Что находится на экране панели управления? ;
Данные индикатора ATR.
Данные индикатора стохастика.
Данные индикатора Ichimoku.
Данные индикатора DonChain.
Данные индикатора Bollinger Band.
Данные индикатора Envelopes.
3. Что находится на экране панели индикаторов? ;
Все значения и данные, которые вы видите на экранах 1 и 2 панели индикаторов, анализируются в фоновом режиме с использованием функции нескольких временных интервалов. Что эти данные говорят вам во всех временных интервалах? Buy & Sell отображает эти данные в процентах и указывает пользователю направление.
Пожалуйста, помните, что это только индикатор. Он не является инвестиционной рекомендацией.
