Всем привет,


Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов.




Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ;

Уровни Фибоначчи

Уровни FVG и OrderBlock

Индикатор Ишимоку

Конверты, полосы Боллинджера

Каналы Дончиана

Зоны повторного тестирования

Зоны поддержки и сопротивления

Стохастик и, наконец, индикаторы ATR.





1. Что есть на экране панели управления? ;





Данные о ценах в реальном времени, полученные из последних 100 свечей, для получения значений Фибоначчи, HH и LL.


Уровни Фибоначчи, полученные путем анализа последних 100 свечей.


Значения OrderBlock и FVG (отображаются пользователю на графике в виде горизонтальных прямоугольников).










2. Что находится на экране панели управления? ;







Данные индикатора ATR.

Данные индикатора стохастика.

Данные индикатора Ichimoku.

Данные индикатора DonChain.

Данные индикатора Bollinger Band.

Данные индикатора Envelopes.

3. Что находится на экране панели индикаторов? ;







Все значения и данные, которые вы видите на экранах 1 и 2 панели индикаторов, анализируются в фоновом режиме с использованием функции нескольких временных интервалов. Что эти данные говорят вам во всех временных интервалах? Buy & Sell отображает эти данные в процентах и указывает пользователю направление.






Пожалуйста, помните, что это только индикатор. Он не является инвестиционной рекомендацией.





















Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)


Отзывы 4
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1890
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

FREE
Ответ на отзыв