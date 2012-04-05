TrendBite MT5

 TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом

Разработчик: 8aLt4

Версия: 1.5

Платформа: MetaTrader 5


 Обзор

TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.


 Основные характеристики

 Определение тренда

Автоматический анализ тренда: мгновенно определяет восходящие и нисходящие тренды на рынке.

На основе Bollinger Bands: система расчета, основанная на надежной математической модели.

Визуальная четкость: четко отображает состояние тренда с помощью зеленых (восходящий) и желтых (нисходящий) гистограмм.

 Сигналы для покупки и продажи

Зеленые стрелки (↑): указывают на возможности покупки.

Красные стрелки (↓): указывают на возможности продажи.

Четкая визуализация: благодаря линиям тренда вы можете легко отслеживать направление позиции.

Отображение гистограммы: возможность визуальной оценки силы тренда.

 Система оповещений

Звуковое оповещение: автоматическое уведомление при появлении нового сигнала.

Поддержка электронной почты: возможность получать важные сигналы по электронной почте

Подробная информация: уровень цены и рекомендация по сделке в каждом предупреждении

 Удобный интерфейс

Автоматическое закрытие сетки: сетка автоматически закрывается для более четкого просмотра графика

Настраиваемый ZigZag: возможность открывать и закрывать линии тренда



 Параметры

SignalPeriod (по умолчанию: 15)

Период расчета сигнала

Более высокое значение = меньше, но более надежных сигналов

Более низкое значение = больше, но более чувствительных сигналов

ArrowPeriod (по умолчанию: 2)

Уровень чувствительности стрелок

Влияет на ширину полосы Боллинджера

ShowZigZag (по умолчанию: false)

Показывает/скрывает линии тренда

true = белые линии тренда видны

false = видны только стрелки и гистограммы

AlertON (по умолчанию: true)

Включает/выключает звуковые оповещения

Вы получаете уведомление о появлении нового сигнала

Email (по умолчанию: false)

Включает/выключает уведомления по электронной почте

Настройки электронной почты должны быть выполнены в MetaTrader



 Как использовать?

1. Стратегия покупки

 Когда появляется зеленая стрелка → Возможность покупки

 Если зеленая гистограмма растет → Восходящий тренд усиливается

 Если белая линия тренда (если ZigZag включен) направлена вверх → Тенденция продолжается

2. Стратегия продажи

 Когда появляется красная стрелка → Возможность продажи

 Если красная гистограмма растет → Нисходящий тренд усиливается

 Если белая линия тренда (если ZigZag открыт) направлена вниз → тренд продолжается

3. Управление рисками

Всегда используйте стоп-лосс

Подтверждайте сигналы другими индикаторами

Будьте осторожны в периоды чрезмерной волатильности

Сохраняйте соотношение риска и прибыли на уровне 1:2 или выше

 Советы по использованию

 Лучшие временные интервалы: оптимизирован для графиков H1, H4 и Daily

 Совместимые рынки: может использоваться на рынках Forex, криптовалют, акций и сырьевых товаров

 Демо-счет: протестируйте на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле

 Бэктест: проверьте его эффективность на исторических данных


 Важные замечания

Этот индикатор не дает 100% гарантии точности.

Не каждый сигнал приносит прибыль, потери должны рассматриваться как нормальное явление.

Управление рисками всегда должно быть приоритетом.

Следует учитывать новости рынка и экономические данные.

Используйте в сочетании с вашей собственной торговой стратегией.





 Преимущества

 Простая установка и использование.

 Чистый и профессиональный вид.

 Генерирование сигналов в реальном времени.

 Гибкие настройки параметров.

 Низкое потребление системных ресурсов.

 Совместимость со всеми брокерами MetaTrader 5.




Рекомендуем также
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Индикаторы
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
Индикаторы
"Five Minute Drive" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe only. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can interpret the curvilinear and linear lines drawn by this indicator on the graphic screen with your geo
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Индикаторы
Индикатор Renko Chart позволяет отображать графики "ренко" в окне индикатора. Тип графиков "ренко" показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах. При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики "Ренко" не похожи на графики цены. Индикатор работает в 2 режимах: CLOSE - при построении графика "ренко" используются только цены Close; HIGH_LOW - при построении график
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder c уровнями Фибоначчи Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. На график цены добавляются уровни Фибоначчи, которые имеют гибкие настройки. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Индикаторы
Индикатор представляет собой аналитический инструмент, включающий 37 различных вариаций средних скользящих  от таких авторов как Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull и других, с возможностью виртуального тестирования на истории. Индикатор можно использовать на любом инструменте золото, криптовалюты, биржевые индексы, валютные пары и другие активы. Встроенный визуальный бэктестер позволяет имитировать виртуальные торговые позиции, отслеживать их результаты и наглядно оценивать э
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Индикаторы
Профессиональный инструмент для торговли  - индикатор дивергенции между RSI и ценой, позволяющий своевременно получать сигнал о развороте тренда или ловить движения откатов цены (в зависимости от настроек). Настройки индикатора позволяют регулировать силу дивергенции за счет угла наклона пиков RSI и процентного изменения цены, что даёт возможность тонко настроить силу сигнала. Код индикатора оптимизирован и в составе советника очень быстро тестируется.  Индикатор не перерисовывает, стрелки для н
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается бычье движение; если PDI меньше NDI, то устанавливается медвежье движение; для определения какого-
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
Индикаторы
Индикатор строит две линии по ценам High и Low, соответствующие определенным критериям. Синяя линия - на покупку. Красная линия - на продажу. Сигнал на вход - бар открывается выше\ниже линий. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Можно использовать как готовую торговую систему или как дополнительный сигнал для своей ТС. Входные параметры отсутствуют. Как и полагается любому сигнальному индикатору, на флете использовать его крайне сложно. Нужно повременить с входом, когда цена на
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Индикаторы
Трендовый индикатор на основе индикатора ADX / ADXWilder Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается бычье движение; если PDI меньше NDI, то устанавливается медвежье движение; если ADX меньше либо равен значению фильтра, указанного в параметрах, то состояние движения отсутствует. Входные параметры индикатора: Calculate Timeframe - таймфрейм для расчета; ADX Type - тип расчета ADX, на
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Индикаторы
Скользящая средняя Хала (HMA) пользуется заслуженной популярностью у трейдеров из-за эффективного сглаживания рыночных шумов и относительно небольшого запаздывания. Данная реализация индикатора для MetaTrader 5 меняет цвет при смене направления движения, может давать звуковой и текстовый сигнал. Также поддерживается отправка сообщений на электронную почту и push-сообщений на мобильные устройства. Есть возможность подачи сигнала на текущем незакрытом баре, однако этот сигнал может отмениться до з
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Индикаторы
Stat Monitor – это хороший информационный индикатор. Преимущества индикатора: Индикатор выдает полезную информацию - текущий спред, стоимость одного лота символа, торговое плечо и рекомендуемый размер лота для торговли. Использовать индикатор можно на торговой платформе MetaTrader 5 любого брокера. Индикатор можно использовать как отличное основное дополнение к вашей торговой системе. Версия индикатора Stat Monitor для MetaTrader 4 Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Индикаторы
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
Индикаторы
Данный индикатор определяет внутренние бары нескольких диапазонов, тем самым упрощая обнаружение и принятие мер по пробою внутреннего бара трейдерам, торгующим по ценовому действию. Прост в понимании и использовании Настраиваемый выбор цвета В индикаторе предусмотрены визуальные/почтовые/push/звуковые уведомления. Индикатор не перерисовывается и не рисует на истории Внутренним называется бар (или серия баров), который полностью находится в пределах диапазона предыдущего бара. Синяя рамка - это б
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
HMA5
Sergey Sapozhnikov
4.3 (10)
Индикаторы
Скользящая средняя Алана Хала, более чувствительная к текущей ценовой активности, чем обычная MA. Быстрее реагирует на изменение тренда, четче показывает движение цены. Цветная версия индикатора. Развитие оригинальной версии индикатора от Sergey <wizardserg@mail.ru>. Подходит для всех таймфреймов. Параметры Period - период сглаживания, рекомендуемые значения от 9 до 64. Чем больше период, тем мягче индикатор. Method - метод сглаживания, меняет отзывчивость и силу индикатора
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Индикаторы
Индикатор основан на методике Роберта Майнера, описанной в его книге "Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха" и отображает сигналы по моментуму двух таймфреймов. В качестве индикатора моментума используется Стохастический осциллятор.  Настройки говорят сами за себя period_1 - текущий таймфрейма, указывается 'current' period_2 - старший таймфрейм - в 4 или 5 раз больше текущего. Например если текущий 5-мин, то старший будет 20-мин остальные настройки - это настройки Стохастического осци
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Индикаторы
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Индикаторы
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Индикаторы
Эта бесплатная версия индикатора, период между вертикальными линиями всегда 30 баров. В платной версии возможно использование нескольких индикаторов ThreePointsChannel с разными периодами. Принцип построения - поверх любого количество баров установленного пользователем строится канал с линиями максимума и минимума таким образом, чтобы бары касались максимума и минимума канала не более и не менее чем в трех точках. Из этого принципа следует название индикатора. Обе вертикальные линии могут переме
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Индикаторы
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Zigzag Pro MT5
Kaijun Wang
5 (5)
Индикаторы
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Haiken Ashi для MT5 Улучшите свой торговый анализ с помощью индикатора Haiken Ashi для MT5. Этот мощный инструмент преобразует стандартные ценовые данные в более плавные, трендовые свечи, что упрощает идентификацию рыночных тенденций и потенциальных точек разворота. Ключевые особенности: Четкая идентификация тренда: Визуально различайте восходящие и нисходящие тренды по различным цветам свечей. Снижение шума: Фильтруйте ценовые колебания, обеспечивая более четкое представление об осно
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
StrongXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка . Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за счит
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Другие продукты этого автора
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Индикаторы
Всем привет, Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов. Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ; Уровни Фибоначчи Уровни FVG и OrderBlock Индикатор Ишимоку Конверты, полосы Боллинджера Каналы Дончиана Зоны повторного тестирования Зоны поддержки и сопротивления Стохастик и, наконец, индикаторы ATR. 1. Что есть на экране п
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Эксперты
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 4  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Эксперты
NOSTRADAMUS X SCALPER Рекомендуемая пара: Золото Рекомендуемый временной интервал: M15 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль! ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS? Интеллектуальная система входа Автоматическое определение точек разворота тренда Точный вход на высоких
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Эксперты
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Swing Trade Concept
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT4, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерация сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка
Vortex Flow MT5
Burak Baltaci
Эксперты
VortexFlow EA v3.0 - Полное руководство пользователя Обзор VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure). Основные возможности 1. Анализ рыночной структуры Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Рас
Swing Trade Concept MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерирование сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная ра
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв