TrendBite MT5

TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом

Разработчик: 8aLt4

Версия: 1.5

Платформа: MetaTrader 5





Обзор

TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.





Основные характеристики

Определение тренда

Автоматический анализ тренда: мгновенно определяет восходящие и нисходящие тренды на рынке.

На основе Bollinger Bands: система расчета, основанная на надежной математической модели.

Визуальная четкость: четко отображает состояние тренда с помощью зеленых (восходящий) и желтых (нисходящий) гистограмм.

Сигналы для покупки и продажи

Зеленые стрелки (↑): указывают на возможности покупки.

Красные стрелки (↓): указывают на возможности продажи.

Четкая визуализация: благодаря линиям тренда вы можете легко отслеживать направление позиции.

Отображение гистограммы: возможность визуальной оценки силы тренда.

Система оповещений

Звуковое оповещение: автоматическое уведомление при появлении нового сигнала.

Поддержка электронной почты: возможность получать важные сигналы по электронной почте

Подробная информация: уровень цены и рекомендация по сделке в каждом предупреждении

Удобный интерфейс

Автоматическое закрытие сетки: сетка автоматически закрывается для более четкого просмотра графика

Настраиваемый ZigZag: возможность открывать и закрывать линии тренда









Параметры

SignalPeriod (по умолчанию: 15)

Период расчета сигнала

Более высокое значение = меньше, но более надежных сигналов

Более низкое значение = больше, но более чувствительных сигналов

ArrowPeriod (по умолчанию: 2)

Уровень чувствительности стрелок

Влияет на ширину полосы Боллинджера

ShowZigZag (по умолчанию: false)

Показывает/скрывает линии тренда

true = белые линии тренда видны

false = видны только стрелки и гистограммы

AlertON (по умолчанию: true)

Включает/выключает звуковые оповещения

Вы получаете уведомление о появлении нового сигнала

Email (по умолчанию: false)

Включает/выключает уведомления по электронной почте

Настройки электронной почты должны быть выполнены в MetaTrader









Как использовать?

1. Стратегия покупки

Когда появляется зеленая стрелка → Возможность покупки

Если зеленая гистограмма растет → Восходящий тренд усиливается

Если белая линия тренда (если ZigZag включен) направлена вверх → Тенденция продолжается

2. Стратегия продажи

Когда появляется красная стрелка → Возможность продажи

Если красная гистограмма растет → Нисходящий тренд усиливается

Если белая линия тренда (если ZigZag открыт) направлена вниз → тренд продолжается

3. Управление рисками

Всегда используйте стоп-лосс

Подтверждайте сигналы другими индикаторами

Будьте осторожны в периоды чрезмерной волатильности

Сохраняйте соотношение риска и прибыли на уровне 1:2 или выше

Советы по использованию

Лучшие временные интервалы: оптимизирован для графиков H1, H4 и Daily

Совместимые рынки: может использоваться на рынках Forex, криптовалют, акций и сырьевых товаров

Демо-счет: протестируйте на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле

Бэктест: проверьте его эффективность на исторических данных





Важные замечания

Этот индикатор не дает 100% гарантии точности.

Не каждый сигнал приносит прибыль, потери должны рассматриваться как нормальное явление.

Управление рисками всегда должно быть приоритетом.

Следует учитывать новости рынка и экономические данные.

Используйте в сочетании с вашей собственной торговой стратегией.

















Преимущества

Простая установка и использование.

Чистый и профессиональный вид.

Генерирование сигналов в реальном времени.

Гибкие настройки параметров.

Низкое потребление системных ресурсов.

Совместимость со всеми брокерами MetaTrader 5.







