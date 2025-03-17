Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж.

Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации.

Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, трендом и ценовым действием.

Goldex AI - это высокопроизводительный торговый робот, который использует ценовое действие с прорывом поддержки и сопротивления в золоте, максимально используя движения на Нью-Йоркской сессии рынка, тем самым получая максимально возможную прибыль.

Данный робот имеет стратегию интеллектуального восстановления, которая после получения убытков активируется и открывает более крупный лот, чтобы за короткое время возместить возможные потери, однако множитель может быть уменьшен по желанию пользователя.

Goldex AI имеет встроенный интеллектуальный фильтр новостей, который отфильтровывает дни, когда нет новостей среднего и высокого влияния, и тем самым отключает торговлю, потому что рынок в эти дни очень медленный и не имеет достаточного движения для достижения правильного ценового действия с прорывом поддержки и сопротивления. Goldex AI использует в качестве источника данных ForexFactory, одного из лучших поставщиков новостей на сегодняшний день. Рекомендуется включить его, если вы торгуете в реальном времени, и отключить, если вы собираетесь использовать его для бэктестинга.

Goldex AI имеет функцию AutoGMT offset, которая автоматически определяет GMT брокера для корректного открытия сделок в точное время. Для бэктестинга вам необходимо вручную установить GMT в параметрах, по умолчанию он установлен на +3 (DST), как у IC Markets и т.д.

Goldex AI - интеллектуальный фильтр трендов определяет наилучший тренд для торговли золотом именно в этот момент, таким образом отсеивая фальшивые сигналы и избегая как можно большего количества отрицательных сделок. Это уменьшит количество сделок и, следовательно, может снизить прибыль, но увеличит вероятность выигрыша. Рекомендуется всегда использовать фильтр тренда.

ИИ, которым оснащен Goldex, - это программа на Python, которую я создал с помощью библиотек ИИ. То есть я экспортировал данные из MT4, обучил модель на Python с помощью библиотеки Scikit-learn, а затем использовал мост (например, ZeroMQ или файлы), чтобы советник действовал в соответствии с прогнозами.

Примечание: Goldex AI не использует сетку, хеджирование или агрессивные стратегии, которые могут сжечь счет.

На изображениях вы можете видеть бэктест на IC Markets (один из лучших текущих брокеров) за 15 лет, с 2010 года по сегодняшний день, для получения более своевременных и объективных результатов рекомендуется использовать программы бэктестинга TDS или 99,90% качества.





GMT для бэктестинга:

ICMarkets +2 / +3 DST (рекомендуется).

Время начала торгов должно быть 16:30!

FTMO (свяжитесь со мной для получения специальных наборов FTMO)

Если ваш брокер отличается, пожалуйста, свяжитесь со мной.