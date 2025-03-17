Goldex AI

Goldex AI: сегодняшний успех станет завтрашним плодом

Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска

Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации.

Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж.

Доступные копии: 2

Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, трендом и ценовым действием.

Goldex AI - это высокопроизводительный торговый робот, который использует ценовое действие с прорывом поддержки и сопротивления в золоте, максимально используя движения на Нью-Йоркской сессии рынка, тем самым получая максимально возможную прибыль.

Данный робот имеет стратегию интеллектуального восстановления, которая после получения убытков активируется и открывает более крупный лот, чтобы за короткое время возместить возможные потери, однако множитель может быть уменьшен по желанию пользователя.

Goldex AI имеет встроенный интеллектуальный фильтр новостей, который отфильтровывает дни, когда нет новостей среднего и высокого влияния, и тем самым отключает торговлю, потому что рынок в эти дни очень медленный и не имеет достаточного движения для достижения правильного ценового действия с прорывом поддержки и сопротивления. Goldex AI использует в качестве источника данных ForexFactory, одного из лучших поставщиков новостей на сегодняшний день. Рекомендуется включить его, если вы торгуете в реальном времени, и отключить, если вы собираетесь использовать его для бэктестинга.

Goldex AI имеет функцию AutoGMT offset, которая автоматически определяет GMT брокера для корректного открытия сделок в точное время. Для бэктестинга вам необходимо вручную установить GMT в параметрах, по умолчанию он установлен на +3 (DST), как у IC Markets и т.д.

Goldex AI - интеллектуальный фильтр трендов определяет наилучший тренд для торговли золотом именно в этот момент, таким образом отсеивая фальшивые сигналы и избегая как можно большего количества отрицательных сделок. Это уменьшит количество сделок и, следовательно, может снизить прибыль, но увеличит вероятность выигрыша. Рекомендуется всегда использовать фильтр тренда.

ИИ, которым оснащен Goldex, - это программа на Python, которую я создал с помощью библиотек ИИ. То есть я экспортировал данные из MT4, обучил модель на Python с помощью библиотеки Scikit-learn, а затем использовал мост (например, ZeroMQ или файлы), чтобы советник действовал в соответствии с прогнозами.

Примечание: Goldex AI не использует сетку, хеджирование или агрессивные стратегии, которые могут сжечь счет.

На изображениях вы можете видеть бэктест на IC Markets (один из лучших текущих брокеров) за 15 лет, с 2010 года по сегодняшний день, для получения более своевременных и объективных результатов рекомендуется использовать программы бэктестинга TDS или 99,90% качества.


GMT для бэктестинга:

ICMarkets +2 / +3 DST (рекомендуется).

Время начала торгов должно быть 16:30!

FTMO (свяжитесь со мной для получения специальных наборов FTMO)

Если ваш брокер отличается, пожалуйста, свяжитесь со мной.


Спецификации:

Символ XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M5
Минимальный капитал 200$
Брокер Любой брокер, предпочтительно IC Markets
Тип счета Любой, предпочтительно Raw/ECN
Кредитное плечо Только кредитное плечо 1:500 или выше, если вы можете использовать только более низкое кредитное плечо, пожалуйста, свяжитесь со мной для специальных файлов как FTMO
VPS Любой VPS


Не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами по адресу: https://www.mql5.com/ru/users/mateopp
Добавьте мой профиль, чтобы быть в курсе моих последних новостей и обновлений!


Отзывы 30
abdulaziz atash
69
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

