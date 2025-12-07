TrendBite MT4

5

 TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом

Разработчик: 8aLt4

Версия: 1.5

Платформа: MetaTrader 4


 Обзор

TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.


 Основные характеристики

 Определение тренда

Автоматический анализ тренда: мгновенно определяет восходящие и нисходящие тренды на рынке.

На основе Bollinger Bands: система расчета, основанная на надежной математической модели.

Визуальная четкость: четко отображает состояние тренда с помощью зеленых (восходящий) и желтых (нисходящий) гистограмм.

 Сигналы для покупки и продажи

Зеленые стрелки (↑): указывают на возможности покупки.

Красные стрелки (↓): указывают на возможности продажи.

Четкая визуализация: благодаря линиям тренда вы можете легко отслеживать направление позиции.

Отображение гистограммы: возможность визуальной оценки силы тренда.

 Система оповещений

Звуковое оповещение: автоматическое уведомление при появлении нового сигнала.

Поддержка электронной почты: возможность получать важные сигналы по электронной почте

Подробная информация: уровень цены и рекомендация по сделке в каждом предупреждении

 Удобный интерфейс

Автоматическое закрытие сетки: сетка автоматически закрывается для более четкого просмотра графика

Настраиваемый ZigZag: возможность открывать и закрывать линии тренда



 Параметры

SignalPeriod (по умолчанию: 15)

Период расчета сигнала

Более высокое значение = меньше, но более надежных сигналов

Более низкое значение = больше, но более чувствительных сигналов

ArrowPeriod (по умолчанию: 2)

Уровень чувствительности стрелок

Влияет на ширину полосы Боллинджера

ShowZigZag (по умолчанию: false)

Показывает/скрывает линии тренда

true = белые линии тренда видны

false = видны только стрелки и гистограммы

AlertON (по умолчанию: true)

Включает/выключает звуковые оповещения

Вы получаете уведомление о появлении нового сигнала

Email (по умолчанию: false)

Включает/выключает уведомления по электронной почте

Настройки электронной почты должны быть выполнены в MetaTrader



 Как использовать?

1. Стратегия покупки

 Когда появляется зеленая стрелка → Возможность покупки

 Если зеленая гистограмма растет → Восходящий тренд усиливается

 Если белая линия тренда (если ZigZag включен) направлена вверх → Тенденция продолжается

2. Стратегия продажи

 Когда появляется красная стрелка → Возможность продажи

 Если красная гистограмма растет → Нисходящий тренд усиливается

 Если белая линия тренда (если ZigZag открыт) направлена вниз → тренд продолжается

3. Управление рисками

Всегда используйте стоп-лосс

Подтверждайте сигналы другими индикаторами

Будьте осторожны в периоды чрезмерной волатильности

Сохраняйте соотношение риска и прибыли на уровне 1:2 или выше

 Советы по использованию

 Лучшие временные интервалы: оптимизирован для графиков H1, H4 и Daily

 Совместимые рынки: может использоваться на рынках Forex, криптовалют, акций и сырьевых товаров

 Демо-счет: протестируйте на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле

 Бэктест: проверьте его эффективность на исторических данных


 Важные замечания

Этот индикатор не дает 100% гарантии точности.

Не каждый сигнал приносит прибыль, потери должны рассматриваться как нормальное явление.

Управление рисками всегда должно быть приоритетом.

Следует учитывать новости рынка и экономические данные.

Используйте в сочетании с вашей собственной торговой стратегией.





 Преимущества

 Простая установка и использование.

 Чистый и профессиональный вид.

 Генерирование сигналов в реальном времени.

 Гибкие настройки параметров.

 Низкое потребление системных ресурсов.

 Совместимость со всеми брокерами MetaTrader 4.




Отзывы 1
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

Рекомендуем также
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Индикаторы
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Индикаторы
MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Индикаторы
MTF Heiken Ashi MA - мультитаймфреймовый индикатор Heiken Ashi и скользящей средней. Полностью настраиваемый индикатор для продвинутых и уникальных расчетов Heiken AshiHeiken Ashi и скользящей средней (HA-Bodies). Основные возможности Три значения баров на истории - закрытия, максимума и минимума. Мультитаймфреймовый характер; особенно полезно для свинговых стратегий. Не перерисовывается; хороший инструмент для скальперских стратегий. Входные параметры Timeframe = PERIOD_CURRENT - таймфрейм ск
FREE
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Индикаторы
Индикатор показывает гэпы на текущем графике при помощи объектов "прямоугольник", а их заполнение обозначается завершением фигуры. Гэпы учитываются по теням. При нахождении гэпа индикатор может отправлять сообщения по электронной почте или push-уведомления. Параметры SizeGAP - размер гэпов для поиска; HGcolor1 - цвет гэпа при восходящем движении; HGcolor2 - цвет гэпа при нисходящем движении; HGstyle - стиль объектов "прямоугольник"; StartCalculationFromBar - количество свечей для расчетов индик
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Индикаторы
TwoMA Crosses indicator displays arrows based on whether the short term moving average crosses above or below the long term moving average. A moving average doesn't predict price direction. Instead, it defines the current direction. Despite this, investors use moving averages to filter out the noise. Traders and investors tend to use the EMA indicator, especially in a highly volatile market because it’s more sensitive to price changes than the SMA. Download for FREE  TwoMA Crosses  EA from the
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
Что такое Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) — это индикатор типа осциллятора, разработанный для своевременного выявления разворотов тренда. В отличие от традиционных индикаторов, таких как скользящие средние или MACD, он сочетает в себе циклические колебания и импульс для более точного определения начала и окончания тренда. Основные характеристики Четкие сигналы разворота тренда: линия цикла поднимается при восходящем тренде и опускается при нисходящем. Снижение шумов во флетовых рынк
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Индикаторы
Stat Monitor – это хороший информационный индикатор. Преимущества индикатора: Индикатор выдает полезную информацию - текущий спред, стоимость одного лота символа, торговое плечо и рекомендуемый размер лота для торговли. Использовать индикатор можно на торговой платформе MetaTrader 4 любого брокера. Индикатор можно использовать как отличное основное дополнение к вашей торговой системе. Версия индикатора Stat Monitor для MetaTrader 5 Желаю всем удачи в торговле и стабильного профита!
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Индикаторы
Эта система поможет найти высоковероятностные сделки в направлении сильных трендов. Возможность заработать прибыль появляется с помощью поиска завершения движения в одну сторону. Важная информация Для максимального использования потенциала сканера прочитайте полное описание (на английском языке): www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Использование индикатора описано в записи в логе (на английском): Professional Trading With Strong Momentum Бесплатная версия индикатора работает только на парах EURUS
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Индикаторы
Трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. Скользящая Хала является усовершенствованным вариантом скользящей средней, которая достаточно точно показывает момент разворота тренда, ее часто применяют в качестве фильтра сигналов. Сочетание двух периодов скользящей Хала полнее использует эти преимущества: HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Особенности
FREE
PZ Inside Bars
PZ TRADING SLU
4.2 (5)
Индикаторы
Данный индикатор определяет внутренние бары нескольких диапазонов, тем самым упрощая обнаружение и принятие мер по пробою внутреннего бара трейдерам, торгующим по ценовому действию. Прост в понимании и использовании Настраиваемый выбор цвета В индикаторе предусмотрены визуальные/почтовые/push/звуковые уведомления. Индикатор не перерисовывается и не рисует на истории Внутренним называется бар (или серия баров), который полностью находится в пределах диапазона предыдущего бара. Синяя рамка - это б
FREE
CCI in MA
Nikolaos Pantzos
4.75 (4)
Индикаторы
iCC in iMA - индикатор для изменения цвета iMA, когда iCCI пересекает уровень вверх (растущий тренд) или пересекает уровень вниз (падающий тренд). Это полезный инструмент для отслеживания растущего и падающего iCCI на iMA. Параметры MA_Periods — период iMA. MA_Method — метод расчета iMA. CCI_Periods — период iCCI. CCI_ApliedPrice — цена для построения iCCI. CCI_LevelsUp — уровень iCCI для растущего тренда. CCI_LevelsDN — уровень iCCI для падающего тренда. BarsCount — количество баров для показа
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Индикаторы
Обзор бесплатного, но продвинутого продукта Turbo Trend — это мощный индикатор, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам определять и действовать в соответствии с рыночными трендами. Он использует комбинацию продвинутых скользящих средних и анализа объёмов, чтобы предоставить четкие сигналы направления тренда. Turbo Trend упрощает принятие решений, классифицируя рыночные условия на три различных состояния: Восходящий тренд , Нисходящий тренд и Нейтральный тренд, используя легко различимые
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике ренко-бары, строит по ним две скользящие средние и выдает сигналы на покупку/продажу по условиям, показанным на скриншотах и описанным ниже: сигнал на покупку формируется если быстрая скользящая средняя находится выше медленной, отображаются от 4 до 10 подряд бычьих ренко-баров, затем не более 2-х медвежьих ренко-баров и 1 - бычий; сигнал на продажу формируется если быстрая скользящая средняя находится ниже медленной, отображаются от 4 до 10 подряд медвежьих ренко
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Метр точности Введение: Accuracy Meter - это мощный инструмент для определения% выигрышных стратегий, чтобы показать вам все точки входа и выхода из сделок, такие как этот мета-тестер стратегий, вы можете иметь простой тестер стратегий в качестве индикатора на графике, прикрепить его к разным парам и таймфреймам и выяснить процент точности вашей стратегии, измените стоп-лосс и риск на коэффициент вознаграждения и посмотрите, как он может повлиять на вашу идею торговли Accuracy Meter - это ваш п
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Индикаторы
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
Индикаторы
AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT ! !   ! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GUIDE CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= AIS M
FREE
Moving Average Timeframe
THE FWA COMPANY
Индикаторы
THIS FREE INDICATOR ALLOWS YOU TO SET THE TIMEFRAME OF THE MA YOU WANT ON YOUR CHART For example, it's very useful if you want to trade the H4 200 SMA using a lower timeframe chart, to identify price reactions such as reversals, Wyckoff schematics, etc. ***Please comment, rate and share it to your friends if you like it*** ------------------------------------------------------------------------- Moving averages are popular technical indicators used to identify trends, support and resistance leve
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Индикаторы
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Индикаторы
Power Trend Free - индикатор, показывающий "силу" тренда на выбранном периоде. Входные параметры Индикатор имеет три входных параметра: Period - положительное число больше единицы, показывающее, по какому количеству свечей строятся показания. Если ввести единицу или ноль, ошибки не будет, но отрисовываться индикатор не будет. Applied Price - стандартный набор "Применить к:", обозначающий, по каким данным будет рассчитываться индикатор: Close - по ценам закрытия; Open - по ценам открытия; High -
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Утилиты
Fibonacci will be designed by default based on the monthly candle but you can simultaneously view Fibonacci on a weekly candle or you can choose your two favorite timeframes. When you run this script, an input prompt will appear and the following input parameters can be configured: Input Parameters: Name Example Default Timeframe1 Monthly 43200 Timeframe2 Weekly 10080 TF1status 1 on 1 TF2status 0 off 0 candleID you can choose which candle to apply 1 Prefix1 It's is the prefix of the first object
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Индикаторы
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Индикаторы
PPR and Engulfing – это уникальный технический индикатор, разработанный для выявления паттернов "PPR" и "Поглощение" на валютных графиках торговой платформы MetaTrader 4 (MT4). Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа и выхода из рынка. Основные особенности: Автоматическое обнаружение паттернов : Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR и Поглощение стрелками на графике. Визуальные сигналы :
FREE
Zigzag Pro MT4
Kaijun Wang
4 (1)
Индикаторы
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Индикаторы
GTAS S-Trend — это индикатор импульса, помогающий определить тренд на основе комбинации MACD, RSI и скользящих средних. Автором индикатора является Бернард Пратс Деско, частный трейдер, в прошлом управляющий хедж-фонда, основатель компании E-Winvest. Описание Значения индикатор колеблются между -65 и +65, нейтральная зона находится между -25 и +25, уровень равновесия находится на отметке 0. Значения индикатора S-Trend между -25 и +25 означают зоны скопления с бычьим смещением в диапазоне от 0 д
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Индикаторы
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Индикаторы
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
Другие продукты этого автора
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Индикаторы
Всем привет, Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов. Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ; Уровни Фибоначчи Уровни FVG и OrderBlock Индикатор Ишимоку Конверты, полосы Боллинджера Каналы Дончиана Зоны повторного тестирования Зоны поддержки и сопротивления Стохастик и, наконец, индикаторы ATR. 1. Что есть на экране п
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 5  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Эксперты
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Эксперты
NOSTRADAMUS X SCALPER Рекомендуемая пара: Золото Рекомендуемый временной интервал: M15 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль! ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS? Интеллектуальная система входа Автоматическое определение точек разворота тренда Точный вход на высоких
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Эксперты
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Swing Trade Concept
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT4, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерация сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка
Vortex Flow MT5
Burak Baltaci
Эксперты
VortexFlow EA v3.0 - Полное руководство пользователя Обзор VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure). Основные возможности 1. Анализ рыночной структуры Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Рас
Swing Trade Concept MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерирование сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная ра
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Фильтр:
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

Ответ на отзыв