TrendBite MT4
- Индикаторы
- Burak Baltaci
- Версия: 1.50
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом
Разработчик: 8aLt4
Версия: 1.5
Платформа: MetaTrader 4
Обзор
TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Основные характеристики
Определение тренда
Автоматический анализ тренда: мгновенно определяет восходящие и нисходящие тренды на рынке.
На основе Bollinger Bands: система расчета, основанная на надежной математической модели.
Визуальная четкость: четко отображает состояние тренда с помощью зеленых (восходящий) и желтых (нисходящий) гистограмм.
Сигналы для покупки и продажи
Зеленые стрелки (↑): указывают на возможности покупки.
Красные стрелки (↓): указывают на возможности продажи.
Четкая визуализация: благодаря линиям тренда вы можете легко отслеживать направление позиции.
Отображение гистограммы: возможность визуальной оценки силы тренда.
Система оповещений
Звуковое оповещение: автоматическое уведомление при появлении нового сигнала.
Поддержка электронной почты: возможность получать важные сигналы по электронной почте
Подробная информация: уровень цены и рекомендация по сделке в каждом предупреждении
Удобный интерфейс
Автоматическое закрытие сетки: сетка автоматически закрывается для более четкого просмотра графика
Настраиваемый ZigZag: возможность открывать и закрывать линии тренда
Параметры
SignalPeriod (по умолчанию: 15)
Период расчета сигнала
Более высокое значение = меньше, но более надежных сигналов
Более низкое значение = больше, но более чувствительных сигналов
ArrowPeriod (по умолчанию: 2)
Уровень чувствительности стрелок
Влияет на ширину полосы Боллинджера
ShowZigZag (по умолчанию: false)
Показывает/скрывает линии тренда
true = белые линии тренда видны
false = видны только стрелки и гистограммы
AlertON (по умолчанию: true)
Включает/выключает звуковые оповещения
Вы получаете уведомление о появлении нового сигнала
Email (по умолчанию: false)
Включает/выключает уведомления по электронной почте
Настройки электронной почты должны быть выполнены в MetaTrader
Как использовать?
1. Стратегия покупки
Когда появляется зеленая стрелка → Возможность покупки
Если зеленая гистограмма растет → Восходящий тренд усиливается
Если белая линия тренда (если ZigZag включен) направлена вверх → Тенденция продолжается
2. Стратегия продажи
Когда появляется красная стрелка → Возможность продажи
Если красная гистограмма растет → Нисходящий тренд усиливается
Если белая линия тренда (если ZigZag открыт) направлена вниз → тренд продолжается
3. Управление рисками
Всегда используйте стоп-лосс
Подтверждайте сигналы другими индикаторами
Будьте осторожны в периоды чрезмерной волатильности
Сохраняйте соотношение риска и прибыли на уровне 1:2 или выше
Советы по использованию
Лучшие временные интервалы: оптимизирован для графиков H1, H4 и Daily
Совместимые рынки: может использоваться на рынках Forex, криптовалют, акций и сырьевых товаров
Демо-счет: протестируйте на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле
Бэктест: проверьте его эффективность на исторических данных
Важные замечания
Этот индикатор не дает 100% гарантии точности.
Не каждый сигнал приносит прибыль, потери должны рассматриваться как нормальное явление.
Управление рисками всегда должно быть приоритетом.
Следует учитывать новости рынка и экономические данные.
Используйте в сочетании с вашей собственной торговой стратегией.
Преимущества
Простая установка и использование.
Чистый и профессиональный вид.
Генерирование сигналов в реальном времени.
Гибкие настройки параметров.
Низкое потребление системных ресурсов.
Совместимость со всеми брокерами MetaTrader 4.
