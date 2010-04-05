OrderBlock Zones MT5

Обзор

OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления.


Основные характеристики

Автоматическое определение OrderBlock

Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа

Зоны Bull & Bear: зеленые стрелки обозначают восходящие, красные стрелки — нисходящие OrderBlock

Поддержка паттерна поглощения: распознает паттерны поглощения свечей, генерируя более сильные сигналы

Визуальные инструменты

Автоматические линии уровня: верхние и нижние границы для каждого OrderBlock

Цветные зоны: зоны быков (зеленые) и медведей (красные) четко разделены

Выделение поглощения: выделяет поглощающие формации синими/оранжевыми прямоугольниками

Чистый интерфейс: сетка автоматически закрывается, графики сдвигаются влево для оптимизации просмотра

 Настраиваемые параметры

Период фрактала: настройте чувствительность (по умолчанию: 36)

Длина линии: определите, насколько далеко будут простираться уровни OrderBlock

Цветовые опции: цвета Bull/Bear можно настроить

Стили линий: можно настроить толщину и стиль (пунктирная линия, прямая линия и т. д.)

 Система оповещений (опционально)

Звуковые оповещения

Всплывающие уведомления

Push-уведомления (мобильные)

Оповещения по электронной почте

 Интеллектуальное управление зонами

Автоматическая очистка: разбитые или недействительные OrderBlock автоматически удаляются

Обнаружение касания: когда цена касается зоны, линия становится толще и выдает предупреждение

Динамическое обновление: зоны обновляются в режиме реального времени в соответствии с движением рынка

Для кого подходит?

 Дневные трейдеры: сильные уровни поддержки/сопротивления в течение дня

 Свинг-трейдеры: среднесрочные/долгосрочные точки входа-выхода

 Трейдеры, следящие за «умными деньгами»: те, кто хочет следить за корпоративными сделками.

 Трейдеры, использующие ценовое действие: те, кто любит читать чистые графики.


Сценарии использования

Сценарий 1 — Покупка на откате: когда цена возвращается к Bull OrderBlock, эта область представляет собой потенциальную возможность для покупки.


Сценарий 2 — Подтверждение прорыва: когда важный OrderBlock прорывается, это может быть сигналом изменения тренда.


Сценарий 3 — Управление рисками: установка уровней стоп-лосса за пределами OrderBlock обеспечивает более безопасные позиции.




Рекомендуем также
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Индикаторы
OmniSignal Navigator – Умный скальпинг на ключевых уровнях Торгуйте как профессионал с этим дневным/еженедельным индикатором High-Low-Close, разработанным для скальпинга и точной торговли на пробой. Почему это работает Идеально подходит для скальпинга: Ориентируется на ключевые зоны (PDH/PDL/PDC и PWH/PWL/PWC) на таймфреймах M2, M3, M5 и M15. (Меньшие таймфреймы = больше сигналов, большие таймфреймы = меньше сигналов) Не требуется анализ графика: просто ждите push-уведомлений (телефо
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Индикаторы
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Индикаторы
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор показывает на графике   круглые уровни . Их еще называют   психологическими , банковскими или уровнями основных игроков. На этих уровнях происходит настоящая борьба быков и медведей, накопление множества ордеров, что приводит к повышенной волатильности. Индикатор   автоматически   подстраивается под любой инструмент и таймфрейм. При пробитии и последующем тесте уровня   80 - покупаем . При пробитии и последующем тесте уровня   20 - продаём . Цель - 00. Внимание. Из-за сильных уровней
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Индикаторы
SUPERTREND ; Это индикатор следования за трендом, основанный на SuperTrend ATR, созданном Оливье Себаном. Его можно использовать для обнаружения изменений в направлении тренда и обнаружения стопов. Когда цена падает ниже кривой индикатора, она становится красной и указывает на нисходящий тренд. И наоборот, когда цена движется выше кривой, индикатор становится зеленым, указывая на восходящий тренд. Как и другие индикаторы, он хорошо работает с SuperTrend в сочетании с другими индикаторами, такими
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Индикаторы
Combining the best of Price Action , Directional Movement , and Divergence/Convergence analysis, Candle Color Trend is a easy and reliable way to identify trend direction. The indicator automatically paints the candles according to the assumption that an uptrend is defined by prices that form a series of higher highs and higher lows. In contrast, a downtrend is defined by prices that form a series of lower highs and lower lows. Additionally, ADX Wilder indicator is used to measure trend weakness
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Индикаторы
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Индикаторы
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Индикаторы
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Индикаторы
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Индикаторы
Introduction WaveTrend Plus is an amazing oscillator that can detect optimal entry points in the market with high precision using complex computations of price and momentum. This version packs many improvements compared to the original WaveTrend such as cleaner visuals, oversold/overbought signals and divergence detection Signal Buy when oversold signal appear (green dot below) or when a bullish divergence is detected (green dashed line) Sell when overbought signal appear (red dot above) or
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Индикаторы
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Индикаторы
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Индикаторы
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Другие продукты этого автора
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Индикаторы
Всем привет, Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов. Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ; Уровни Фибоначчи Уровни FVG и OrderBlock Индикатор Ишимоку Конверты, полосы Боллинджера Каналы Дончиана Зоны повторного тестирования Зоны поддержки и сопротивления Стохастик и, наконец, индикаторы ATR. 1. Что есть на экране п
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 5  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Эксперты
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 4  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Эксперты
NOSTRADAMUS X SCALPER Рекомендуемая пара: Золото Рекомендуемый временной интервал: M15 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль! ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS? Интеллектуальная система входа Автоматическое определение точек разворота тренда Точный вход на высоких
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Эксперты
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Swing Trade Concept
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT4, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерация сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка
Vortex Flow MT5
Burak Baltaci
Эксперты
VortexFlow EA v3.0 - Полное руководство пользователя Обзор VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure). Основные возможности 1. Анализ рыночной структуры Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Рас
Swing Trade Concept MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерирование сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная ра
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв