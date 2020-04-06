🧠 Описание: PinBar Hunter MT4 EA

PinBar Hunter MT4 EA — это экспертный советник для MetaTrader 4, основанный на классической стратегии Price Action: вход по пин-барам. Советник распознаёт потенциальные разворотные свечные модели (Pin Bar) и выполняет сделки в соответствии с заданными фильтрами и параметрами управления рисками.

В основе работы — авторский индикатор PinBar Hunter MT4, визуализирующий сигналы на графике. После покупки советника вы можете получить данный индикатор бесплатно — просто напишите мне в личные сообщения.

⚙️ Возможности советника:

Работа с пин-барами на любом таймфрейме и символе

Поддержка фильтра по скользящей средней

Гибкие настройки Stop Loss и Take Profit

Временной фильтр для торговли

Возможность выбора направления торговли: Buy, Sell или оба

🔧 Описание параметров:

📌 Торговля:

Direction — направление торговли: Buy & Sell — покупать и продавать Buy only — только покупки Sell only — только продажи

AllowMultiple — разрешить несколько сделок одновременно (true/false)

LotSize — фиксированный объём позиции

MagicNumber — уникальный ID для идентификации ордеров

Slippage — допустимое проскальзывание (в пунктах)

📌 Stop Loss:

SL_Mode — метод установки стоп-лосса: 1:1 — ниже/выше хвоста пин-бара 1:2 — двойной хвост MANUAL — вручную

SL_Pips — значение стопа в пунктах (если выбран SL_MANUAL )

📌 Take Profit:

TP_Mode — метод установки тейк-профита: 1:1 — равен расстоянию до SL 1:2 — в 2 раза больше SL MANUAL — вручную

TP_Pips — значение профита в пунктах (если выбран TP_MANUAL )

📌 Фильтры:

UseMAFilter — включить фильтрацию по скользящей средней

MAPeriod — период MA (если включён фильтр)

UseTimeFilter — включить фильтр по времени

StartHour / EndHour — допустимое время для входа в сделки (по серверу брокера)

📝 Важно:

Советник не использует мартингейл, сетки или усреднение .

Перед использованием рекомендуется протестировать параметры в тестере стратегий MetaTrader 4.

🛠 Поддержка и обратная связь

Я стараюсь оперативно отвечать на вопросы и помогать каждому пользователю.

Если у вас возникнут трудности с установкой, настройкой или тестированием, напишите мне в личные сообщения через ваш аккаунт на MQL5.

Также вы можете предложить свои идеи для улучшения PinBar Hunter MT4 EA — я рассматриваю все предложения, и лучшие из них могут быть реализованы в будущих обновлениях.

⚠️ Отказ от ответственности

Данный экспертный советник не гарантирует прибыль и не является инвестиционной рекомендацией.

Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Пользователь принимает на себя полную ответственность за использование продукта.