PinBar Hunter MT4 EA
- Эксперты
- Dmitrijs Ivanajevs
- Версия: 1.50
- Обновлено: 1 октября 2025
- Активации: 5
🧠 Описание: PinBar Hunter MT4 EA
PinBar Hunter MT4 EA — это экспертный советник для MetaTrader 4, основанный на классической стратегии Price Action: вход по пин-барам. Советник распознаёт потенциальные разворотные свечные модели (Pin Bar) и выполняет сделки в соответствии с заданными фильтрами и параметрами управления рисками.
В основе работы — авторский индикатор PinBar Hunter MT4, визуализирующий сигналы на графике. После покупки советника вы можете получить данный индикатор бесплатно — просто напишите мне в личные сообщения.
⚙️ Возможности советника:
-
Работа с пин-барами на любом таймфрейме и символе
-
Поддержка фильтра по скользящей средней
-
Гибкие настройки Stop Loss и Take Profit
-
Временной фильтр для торговли
-
Возможность выбора направления торговли: Buy, Sell или оба
🔧 Описание параметров:
📌 Торговля:
-
Direction — направление торговли:
-
Buy & Sell — покупать и продавать
-
Buy only — только покупки
-
Sell only — только продажи
-
-
AllowMultiple — разрешить несколько сделок одновременно (true/false)
-
LotSize — фиксированный объём позиции
-
MagicNumber — уникальный ID для идентификации ордеров
-
Slippage — допустимое проскальзывание (в пунктах)
📌 Stop Loss:
-
SL_Mode — метод установки стоп-лосса:
-
1:1 — ниже/выше хвоста пин-бара
-
1:2 — двойной хвост
-
MANUAL — вручную
-
-
SL_Pips — значение стопа в пунктах (если выбран SL_MANUAL )
📌 Take Profit:
-
TP_Mode — метод установки тейк-профита:
-
1:1 — равен расстоянию до SL
-
1:2 — в 2 раза больше SL
-
MANUAL — вручную
-
-
TP_Pips — значение профита в пунктах (если выбран TP_MANUAL )
📌 Фильтры:
-
UseMAFilter — включить фильтрацию по скользящей средней
-
MAPeriod — период MA (если включён фильтр)
-
UseTimeFilter — включить фильтр по времени
-
StartHour / EndHour — допустимое время для входа в сделки (по серверу брокера)
📝 Важно:
-
Советник не использует мартингейл, сетки или усреднение.
-
Перед использованием рекомендуется протестировать параметры в тестере стратегий MetaTrader 4.
🛠 Поддержка и обратная связь
Я стараюсь оперативно отвечать на вопросы и помогать каждому пользователю.
Если у вас возникнут трудности с установкой, настройкой или тестированием, напишите мне в личные сообщения через ваш аккаунт на MQL5.
Также вы можете предложить свои идеи для улучшения PinBar Hunter MT4 EA — я рассматриваю все предложения, и лучшие из них могут быть реализованы в будущих обновлениях.
⚠️ Отказ от ответственности
Данный экспертный советник не гарантирует прибыль и не является инвестиционной рекомендацией.
Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Пользователь принимает на себя полную ответственность за использование продукта.