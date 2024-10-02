The Infinity EA MT4
- Эксперты
- Abhimanyu Hans
- Версия: 1.44
- Обновлено: 5 декабря 2025
- Активации: 12
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предоставляемой последней версией ChatGPT, чтобы сделать ваш общий торговый опыт исключительным.
- Общайтесь с другими трейдерами, присоединившись к нашему сообществу MQL5, насчитывающему более 6000 участников. Будьте в курсе последних обновлений продуктов, советов и эксклюзивного контента.
- Версия МТ5
- Как настроить Infinity EA
Функции
- Infinity EA использует стратегию скальпинга на основе искусственного интеллекта.
- Советник интегрирован с ChatGPT-4 Turbo для анализа данных в реальном времени.
- Infinity EA непрерывно обучается на основе рыночных данных с помощью машинного обучения.
- В основе Infinity EA лежит управление рисками с такими функциями, как фиксированные настройки Stop Loss и Take Profit, которые защищают капитал и фиксируют прибыль.
- Советник также проводит расширенный анализ свечей для выявления качественных торговых входов.
- Infinity EA полностью совместим с проп-компаниями.
Цена по акции: $499 до 5 покупок | Следующая цена: $699 | Окончательная цена: $2999
Рекомендации
- Начальный капитал: 700 долларов.
- Временные рамки: любые.
- Рекомендуемые валютные пары: XAUUSD (золото) и GBPUSD.
- Брокеры: рекомендуемые брокеры с низкими спредами, такие как Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets и т. д.
- VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.
- Настройки: Предварительно оптимизированы для простоты использования — не требуется дополнительных настроек. Просто подключи и играй.
О разработчике
Имея более чем десятилетний опыт в торговле на рынке Форекс и золота, я посвятил свою карьеру разработке советников, которые автоматизируют процесс торговли для трейдеров всех уровней. Моя цель — создавать эффективные, безопасные и стабильно прибыльные торговые решения.
Предупреждение о рисках — торговля на рынке форекс сопряжена со значительным риском и может не подходить всем инвесторам. Прошлые результаты работы Infinity EA не являются показателем будущих результатов. Убедитесь, что вы полностью осознаете связанные с этим риски, и торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto