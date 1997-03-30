Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5

VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5

VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5. Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика.

Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговлю, отложенные ордера, управление позициями, частичные выходы, контроль общей прибыли/убытка корзины, уровни усреднения, правила ATM, мониторинг сигналов, живую рыночную информацию, рабочий процесс Strategy Tester и VPS-ориентированную работу в одном связанном интерфейсе.

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Почему PRO SE лучше стандартной ручной торговли

  • Меньше рутины — многие частые действия доступны из одной рабочей области на графике.
  • Более быстрые решения — позиции, ордера, прибыль, убыток, экспозиция и контекст риска видны без постоянного переключения терминала.
  • Более чистое исполнение — открывайте, закрывайте, разворачивайте, локируйте, защищайте и модифицируйте сделки из одной структурированной панели.
  • Больше визуального контроля — работайте с информацией по позициям на графике, зонами SL/TP, частичными уровнями и запланированными торговыми зонами.
  • Лучшее понимание риска — модули INFO, CLP, PART и AVG помогают трейдеру видеть не только вход, но и план управления сделкой.
  • Более дисциплинированный процесс — вместо эмоциональных кликов трейдер может использовать заранее заданные уровни, правила, фильтры и условия.
  • Более безопасная подготовка — сложные действия можно изучить в Strategy Tester перед реальной торговлей.

Основные модули

  • POS — ручная рыночная торговля, Close, Reverse, Lock, SL, TP, трейлинг, безубыток и управление позициями на графике.
  • ORD — отложенные ордера, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target.
  • CLP — Close Profit, Close Loss и Profit Trailing для управления корзиной позиций.
  • PART — структурированные уровни частичного закрытия и пошаговые выходы из позиции.
  • AVG — усреднение и уровни добавления по тренду с защитой корзины от средней цены.
  • ATM — расширенное управление сделками на основе правил с действиями, условиями и логикой проверки.
  • SIG — матрица сигналов, оповещения, push-уведомления и дополнительные разрешения по сигналам.
  • INFO — спред, состояние рынка, экспозиция, просадка, цели SL/TP и статистика закрытой прибыли/убытка.

Профессиональный торговый процесс

Стандартная ручная торговля часто заставляет трейдера открывать несколько окон, вручную рассчитывать уровни, переключаться между вкладками терминала и реагировать под давлением. VirtualTradePad PRO SE переносит самые важные элементы управления в одну визуальную среду, чтобы трейдер мог сосредоточиться на торговом плане, а не на повторяющихся операциях.

Панель можно использовать для быстрой ручной торговли, скальпинга, внутридневной торговли, планирования отложенных ордеров, управления корзиной, частичного закрытия, контроля уровней усреднения, мониторинга сигналов и полуавтоматических сценариев управления сделками. Вы можете использовать только простые ручные функции или постепенно строить более продвинутый рабочий процесс с CLP, PART, AVG, ATM и SIG.

Важно: VirtualTradePad PRO SE — это инструмент для торговли и управления сделками. Он не прогнозирует рынок и не гарантирует прибыль. Результаты торговли зависят от вашей стратегии, риск-менеджмента, условий брокера, волатильности, качества исполнения и настроек.

Полное руководство, скриншоты, объяснения модулей, рабочий процесс тестирования и заметки по VPS доступны здесь: полное описание VirtualTradePad PRO SE.

Руководство по MetaQuotes VPS | Все продукты Expforex

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Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
Утилиты
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
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Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
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TickSniper для MetaTrader 5 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический советник для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под текущий торговый инструмент. TickSniper для MetaTrader 5 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, умный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную подбирать десятки настроек под каждую валютную пару. Советник анализирует поток котирово
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Эксперты
The xCustomEA для MetaTrader 5 — универсальный торговый советник для работы с пользовательскими индикаторами Постройте собственную торговую систему на базе практически любого пользовательского индикатора. The xCustomEA для MetaTrader 5 — это универсальный Expert Advisor, который получает сигналы от ваших пользовательских индикаторов и автоматически исполняет сделки по заданной логике. Вы указываете имя индикатора, сигнальные буферы и ключевые параметры, а советник использует эти данные для автом
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 4 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader 4 . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 , обеспечивая гибкую синхронизацию для разных типов счетов и сценариев торговли. Версия COPYLOT MT4 поддерживает: MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как по
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Эксперты
Торговая стратегия, основанная на модели Swing, предполагает размещение двух противоположных отложенных ордеров увеличенными лотами. Когда рыночная цена движется в определенном направлении, срабатывает один из ордеров, а размер лота другого увеличивается. Этот подход позволяет трейдерам получать прибыль, минимизируя риски, что делает его надежным способом торговли на Форексе, акциями и сырьевыми товарами. Использование этой стратегии в финансовой торговле получило широкое признание благодаря ее
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
2 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 5 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это мощный и интеллектуальный торговый робот для MetaTrader 5 , созданный для трейдеров, которым нужно больше, чем просто стандартный советник. Он сочетает в себе продвинутую рыночную логику, адаптивное торговое поведение и точное определение моментов входа, чтобы находить сделки BUY и SELL с высокой вероятностью на активных и быстро движущихся рынках. AI Sniper — это самооптимизирующаяся торговая си
Exp5 SafetyLock PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — премиальная система защитного локирования и управления рисками SAFETYLOCK for MT5 — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, которая автоматически создает противоположный защитный отложенный ордер для уже открытой позиции. Когда трейдер или другой Expert Advisor открывает сделку, SAFETYLOCK может разместить защитный Buy Stop или Sell Stop на заданной дистанции. Если рынок движется против исходной позиции, этот ордер активируется и формирует контролируемую safe
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Эксперты
Tick Hamster для MetaTrader 5 — полностью автоматический торговый советник Торговля без сложной настройки. Tick Hamster для MetaTrader 5 создан для трейдеров, которым нужен простой, готовый к работе Expert Advisor с автоматической внутренней оптимизацией под любой торговый символ. Этот продукт подойдет тем, кто хочет быстро начать работу, не тратить время на длинные списки параметров и использовать систему, которая самостоятельно адаптирует свою внутреннюю логику к текущим рыночным условиям. Уст
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
Exp5 Trail Partial Close PRO MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
Премиальный помощник для частичного закрытия и трейлинг-стопа для MetaTrader 5. Автоматически закрывает часть прибыльной позиции во время отката и продолжает сопровождать оставшийся объем с помощью интеллектуальной логики трейлинга. Exp Trail Partial Close PRO for MT5 — это профессиональный Expert Advisor для сопровождения сделок, созданный для поэтапной защиты плавающей прибыли. Советник отслеживает открытую прибыльную позицию, фиксирует уровни прибыли по мере движения цены вперед, ожидает ко
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Утилиты
Duplicator для MetaTrader 5 — профессиональный дубликатор позиций внутри одного терминала Надёжный советник для трейдеров, которым нужно автоматически дублировать уже открытые позиции в MetaTrader 5, увеличивать объём, применять собственные настройки лота и сопровождать дубликаты по заданным правилам. Это удобный инструмент для ручной торговли, алгоритмических систем и гибкого управления уже существующими позициями внутри одного терминала. Duplicator для MT5 не открывает позиции по собственной
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.53 (30)
Утилиты
Утилита позволяет вручную тестировать ваши стратегии в тестере стратегий. Торговля в один клик на графике визуализации. Удобный и полный функционал для проверки торговых навыков теперь доступен и в тестере стратегий. Forex Tester Pad — торговый симулятор для тестера стратегий. Торговля с использованием индикаторов. Основные функции нашей утилиты Версия МТ4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
Утилиты
Автоматическая настройка, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, уровни безубытка, включение   виртуального   стоп-лосса и тейк-профита. Exp Assistant   поможет вам организовать обслуживание ваших позиций. Эта программа, советник, предназначена для автоматической установки   реального или виртуального значения.       Уровни   стоп-лосса и тейк-профита   для ваших позиций во время торговли. Вы можете легко управлять всеми операциями советника из панели управления на графике. Если у вас возникли т
FREE
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.64 (14)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 5 — профессиональная система усреднения и сопровождения серии сделок Мощный советник для усреднения позиций, оказавшихся в просадке, с возможностью дополнительного открытия как против тренда, так и по тренду. Этот продукт создан для трейдеров, которым нужен не просто усреднитель, а гибкий инструмент управления серией сделок, средней ценой входа и общим выходом в прибыль. Усреднитель не является самостоятельной автоматической торговой стратегией. Это специализированный
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 5 — автоматическое закрытие позиций по общей прибыли или убытку Профессиональная утилита риск-менеджмента для MetaTrader 5, которая автоматически закрывает позиции при достижении заданной общей прибыли или общего убытка. Советник контролирует открытые сделки, рассчитывает текущий финансовый результат, может использовать трейлинг прибыли и закрывать позиции по вашим заранее заданным правилам. Это не простой скрипт «закрыть всё». Это полноценны
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Библиотеки
EAPADPRO Library for MetaTrader 5 — это бесплатная профессиональная библиотека интерфейса для добавления современной информационной панели в ваш Expert Advisor. Библиотека предназначена для MQL5-разработчиков, которые хотят дать своим торговым программам более чистую, информативную и профессиональную визуальную подачу прямо на графике MetaTrader 5. Expert Advisors для MetaTrader 5 часто содержат сложную логику, множество настроек, фильтры по Magic number, правила исполнения ордеров и внутренние
FREE
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.42 (12)
Утилиты
Exp5 - COPYLOT MASTER - копировщик для МetaТrader 5 и MetaTrader 4. Копирует сделки Forex с любых счетов. Установка Данный эксперт - мастер копировщик. Устанавливайте данный эксперт в терминал, откуда хотите копировать сделки. В качестве pathWrite указывайте любое имя текстовой метки, например, "COPY". Установите COPYLOT MASTER for MT5 на терминал, с которого хотите копировать торговые операции.  На терминале, куда вы хотите копировать торговлю , установите  COPYLOT Client MT4   для терминала М
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (28)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.43 (63)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
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Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Duplicator для MetaTrader 4 — профессиональный дубликатор позиций и ордеров внутри одного терминала Мощный советник для трейдеров, которым нужно автоматически дублировать уже открытые сделки, усиливать объём, применять собственные параметры лота и сопровождать дубликаты по заданной логике. Это удобный рабочий инструмент для ручной торговли, алгоритмических систем и гибкого управления уже существующими позициями. Duplicator не открывает сделки по своей торговой стратегии. Его задача — отслеживат
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Утилиты
SAFETYLOCK for MetaTrader 4 — это премиальная утилита защиты сделок, созданная для защиты открытых позиций от резких разворотов рынка с помощью автоматического размещения противоположного защитного ордера. Как только трейдер или советник (EA) открывает позицию, SAFETYLOCK for MT4 создает соответствующий отложенный ордер (Buy Stop или Sell Stop) в противоположном направлении. Если рынок движется против исходной сделки, отложенный ордер активируется и формирует защитный лок, помогая трейдеру контр
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
Утилиты
Копировщик сделок для МetaТrader 4. Копирует позиции и ордера с любых счетов, в том числе и с счетов с инвест паролем. Один из лучших копировщиков сделок МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5, МТ5 - МТ4  на сегодняшний день. Уникальный алгоритм копирования в точности копирует все сделки с мастер счета на ваш клиентский счет. Высокая скорость работы. Жесткая обработка ошибок. Мощный набор функциональных возможностей. Все эти качества присущи одной программе - EXP - COPYLOT. Программу можно запускать на
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Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.77 (35)
Утилиты
Дневник трейдера:   Статистическая панель по анализу вашего торгового счета для MetaTrader 5. Подробный анализ вашего счета  выводом информации на график в реальном времени. Версия МТ4 Полное описание +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты от Expforex Сегодня актуальна торговля сразу по нескольким валютным парам. Однако чем больше количество сделок, тем сложнее анализировать прибыльность каждой из них. Анализ сдело
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Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
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INFOPad - информационная панель, создающая информацию по выбранной валютной паре в терминале МetaТrader 5. Существует 5 функций этого индикатора: Показывает основную и главную информацию по выбранному символу: цены Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commission; Показывает будущие цели SL target и TP Target (Количество пунктов установленного стоплосса и тейкпрофита, сумма в долларах); Показывает прибыль, полученную за периоды: Сегодня, Неделя, Месяц, Год, Общая прибыль по выбранной в
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