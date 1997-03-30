Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5

VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5

VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5. Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика.

Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговлю, отложенные ордера, управление позициями, частичные выходы, контроль общей прибыли/убытка корзины, уровни усреднения, правила ATM, мониторинг сигналов, живую рыночную информацию, рабочий процесс Strategy Tester и VPS-ориентированную работу в одном связанном интерфейсе.

Почему PRO SE лучше стандартной ручной торговли

Меньше рутины — многие частые действия доступны из одной рабочей области на графике.

— многие частые действия доступны из одной рабочей области на графике. Более быстрые решения — позиции, ордера, прибыль, убыток, экспозиция и контекст риска видны без постоянного переключения терминала.

— позиции, ордера, прибыль, убыток, экспозиция и контекст риска видны без постоянного переключения терминала. Более чистое исполнение — открывайте, закрывайте, разворачивайте, локируйте, защищайте и модифицируйте сделки из одной структурированной панели.

— открывайте, закрывайте, разворачивайте, локируйте, защищайте и модифицируйте сделки из одной структурированной панели. Больше визуального контроля — работайте с информацией по позициям на графике, зонами SL/TP, частичными уровнями и запланированными торговыми зонами.

— работайте с информацией по позициям на графике, зонами SL/TP, частичными уровнями и запланированными торговыми зонами. Лучшее понимание риска — модули INFO, CLP, PART и AVG помогают трейдеру видеть не только вход, но и план управления сделкой.

— модули INFO, CLP, PART и AVG помогают трейдеру видеть не только вход, но и план управления сделкой. Более дисциплинированный процесс — вместо эмоциональных кликов трейдер может использовать заранее заданные уровни, правила, фильтры и условия.

— вместо эмоциональных кликов трейдер может использовать заранее заданные уровни, правила, фильтры и условия. Более безопасная подготовка — сложные действия можно изучить в Strategy Tester перед реальной торговлей.

Основные модули

POS — ручная рыночная торговля, Close, Reverse, Lock, SL, TP, трейлинг, безубыток и управление позициями на графике.

— ручная рыночная торговля, Close, Reverse, Lock, SL, TP, трейлинг, безубыток и управление позициями на графике. ORD — отложенные ордера, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target.

— отложенные ордера, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target. CLP — Close Profit, Close Loss и Profit Trailing для управления корзиной позиций.

— Close Profit, Close Loss и Profit Trailing для управления корзиной позиций. PART — структурированные уровни частичного закрытия и пошаговые выходы из позиции.

— структурированные уровни частичного закрытия и пошаговые выходы из позиции. AVG — усреднение и уровни добавления по тренду с защитой корзины от средней цены.

— усреднение и уровни добавления по тренду с защитой корзины от средней цены. ATM — расширенное управление сделками на основе правил с действиями, условиями и логикой проверки.

— расширенное управление сделками на основе правил с действиями, условиями и логикой проверки. SIG — матрица сигналов, оповещения, push-уведомления и дополнительные разрешения по сигналам.

— матрица сигналов, оповещения, push-уведомления и дополнительные разрешения по сигналам. INFO — спред, состояние рынка, экспозиция, просадка, цели SL/TP и статистика закрытой прибыли/убытка.

Профессиональный торговый процесс

Стандартная ручная торговля часто заставляет трейдера открывать несколько окон, вручную рассчитывать уровни, переключаться между вкладками терминала и реагировать под давлением. VirtualTradePad PRO SE переносит самые важные элементы управления в одну визуальную среду, чтобы трейдер мог сосредоточиться на торговом плане, а не на повторяющихся операциях.

Панель можно использовать для быстрой ручной торговли, скальпинга, внутридневной торговли, планирования отложенных ордеров, управления корзиной, частичного закрытия, контроля уровней усреднения, мониторинга сигналов и полуавтоматических сценариев управления сделками. Вы можете использовать только простые ручные функции или постепенно строить более продвинутый рабочий процесс с CLP, PART, AVG, ATM и SIG.

Важно: VirtualTradePad PRO SE — это инструмент для торговли и управления сделками. Он не прогнозирует рынок и не гарантирует прибыль. Результаты торговли зависят от вашей стратегии, риск-менеджмента, условий брокера, волатильности, качества исполнения и настроек.

Полное руководство, скриншоты, объяснения модулей, рабочий процесс тестирования и заметки по VPS доступны здесь: полное описание VirtualTradePad PRO SE.

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