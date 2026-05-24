Telegram To MT5 Ultra

Telegram To MT5 — копировщик сигналов

Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами.

Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки риска, сопоставление символов, обработку тейк-профитов, фильтры сессий и новостей.

Это копировщик сигналов, а не «чёрный ящик»: вы сами решаете, каким каналам доверять и как именно рассчитывается и сопровождается каждая сделка.

Как это работает

[Ваши Telegram-каналы] -> [Приложение-компаньон для ПК] -> [MT5 + этот советник] -> Ордера

Приложение-компаньон для ПК (бесплатное, входит в комплект) входит под вашим аккаунтом Telegram и отслеживает выбранные вами каналы. Оно работает даже с VIP-каналами, не допускающими ботов, пересылая каждое сообщение через приватный зашифрованный локальный мост.

Этот советник, прикреплённый к одному графику, принимает эти сигналы в MT5 и открывает / сопровождает сделки согласно вашим правилам.

Связь между приложением и советником — это локальный файловый мост с шифрованием AES внутри общей папки MT5: для исполнения не требуется внешний сервер, а сам советник не использует никаких DLL.

Чтение каналов, не допускающих ботов — используется ваша собственная сессия Telegram через приложение-компаньон, а не приглашение бота.

Правила для каждого канала, по уровням — задайте значения по умолчанию для всего, затем переопределяйте по каналу → по счёту MT5 → по активу. Всегда побеждает наиболее конкретная настройка.

Расчёт объёма на основе риска — размер для каждого канала как процент от баланса счёта, с необязательным жёстким ограничением лота.

Умный контроль входа — макс. спред, макс. проскальзывание, макс. расстояние входа (рыночный или отложенный) и лимит одновременных сделок для каждого канала.

Обработка нескольких тейк-профитов — одна позиция на каждый TP, только первый TP, или одна позиция с поэтапными частичными закрытиями и автоматическим переводом в безубыток.

Автоматическое сопоставление символов — GOLD → XAUUSD, суффиксы/префиксы брокера и псевдонимы обрабатываются за вас.

Торговые сессии и фильтр новостей — блокировка торговли в выбранные дни / временные окна и вокруг важных событий экономического календаря.

Несколько MT5 — одно приложение может управлять множеством терминалов / счетов одновременно; сделки каждого автоматически помечаются индивидуальным magic-номером канала.

Панель эффективности по каналам — чистая прибыль/убыток, число сделок, винрейт и кривая капитала, отображаемые как на графике, так и в приложении.

Пошаговая настройка при первом запуске — встроенный гид доводит вас от установки до первого сигнала за минуты.

Безопасность по умолчанию — автоторговля изначально ВЫКЛЮЧЕНА и включается с панели на графике; защита от запуска второго экземпляра предотвращает дублирование исполнения; настройки хранятся в зашифрованном виде.

Всегда актуально — приложение обновляется по воздуху.

Установите приложение-компаньон для ПК (установщик указан в руководстве по установке) и войдите под вашим аккаунтом Telegram. Добавьте каналы, которые хотите копировать, и подтвердите их в приложении. Прикрепите этот советник к одному графику на каждом терминале MT5 и разрешите алгоритмическую торговлю. Задайте правила в приложении (риск, лимиты, сессии…) и включите торговлю кнопкой ACTIVE на панели графика.

Основные возможностиНастройка за 4 шага

Вот и всё — новые сообщения в ваших каналах теперь становятся управляемыми сделками на вашем счёте.

MetaTrader 5 (рекомендуется последняя сборка).

ПК на Windows для бесплатного приложения-компаньона.

Аккаунт Telegram, состоящий в каналах, которые вы хотите копировать.

Набор символов брокера, соответствующий инструментам в ваших сигналах (например, XAUUSD, EURUSD…).

Этот советник исполняет сигналы, но не генерирует их. Ваши результаты полностью зависят от качества выбранных вами каналов. Всегда сначала проверяйте источник на демо-счёте.

Приложение-компаньон для ПК обязательно — именно оно читает Telegram. Сам советник не может подключиться к Telegram.

Это копировщик «живых» сигналов, поэтому он не торгует в тестере стратегий (там он безопасно ничего не делает).

Автоторговля ВЫКЛЮЧЕНА, пока вы не включите её с панели, поэтому ничего не исполняется, пока вы не решите.

ТребованияВажные замечанияПредупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем. Прошлые результаты любого поставщика сигналов не являются гарантией будущих результатов. Вы несёте полную ответственность за каналы, которые копируете, и за свои настройки управления деньгами и риском. Используйте демо-счёт, пока полностью не освоитесь с поведением программы.