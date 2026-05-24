Telegram To MT5 Ultra

5
Telegram To MT5 — копировщик сигналов

Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами.

Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки риска, сопоставление символов, обработку тейк-профитов, фильтры сессий и новостей.

Это копировщик сигналов, а не «чёрный ящик»: вы сами решаете, каким каналам доверять и как именно рассчитывается и сопровождается каждая сделка.

Как это работает

[Ваши Telegram-каналы] -> [Приложение-компаньон для ПК] -> [MT5 + этот советник] -> Ордера

  • Приложение-компаньон для ПК (бесплатное, входит в комплект) входит под вашим аккаунтом Telegram и отслеживает выбранные вами каналы. Оно работает даже с VIP-каналами, не допускающими ботов, пересылая каждое сообщение через приватный зашифрованный локальный мост.
  • Этот советник, прикреплённый к одному графику, принимает эти сигналы в MT5 и открывает / сопровождает сделки согласно вашим правилам.

Связь между приложением и советником — это локальный файловый мост с шифрованием AES внутри общей папки MT5: для исполнения не требуется внешний сервер, а сам советник не использует никаких DLL.

Основные возможности
  • Чтение каналов, не допускающих ботов — используется ваша собственная сессия Telegram через приложение-компаньон, а не приглашение бота.
  • Правила для каждого канала, по уровням — задайте значения по умолчанию для всего, затем переопределяйте по каналу → по счёту MT5 → по активу. Всегда побеждает наиболее конкретная настройка.
  • Расчёт объёма на основе риска — размер для каждого канала как процент от баланса счёта, с необязательным жёстким ограничением лота.
  • Умный контроль входа — макс. спред, макс. проскальзывание, макс. расстояние входа (рыночный или отложенный) и лимит одновременных сделок для каждого канала.
  • Обработка нескольких тейк-профитов — одна позиция на каждый TP, только первый TP, или одна позиция с поэтапными частичными закрытиями и автоматическим переводом в безубыток.
  • Автоматическое сопоставление символов — GOLD → XAUUSD, суффиксы/префиксы брокера и псевдонимы обрабатываются за вас.
  • Торговые сессии и фильтр новостей — блокировка торговли в выбранные дни / временные окна и вокруг важных событий экономического календаря.
  • Несколько MT5 — одно приложение может управлять множеством терминалов / счетов одновременно; сделки каждого автоматически помечаются индивидуальным magic-номером канала.
  • Панель эффективности по каналам — чистая прибыль/убыток, число сделок, винрейт и кривая капитала, отображаемые как на графике, так и в приложении.
  • Пошаговая настройка при первом запуске — встроенный гид доводит вас от установки до первого сигнала за минуты.
  • Безопасность по умолчанию — автоторговля изначально ВЫКЛЮЧЕНА и включается с панели на графике; защита от запуска второго экземпляра предотвращает дублирование исполнения; настройки хранятся в зашифрованном виде.
  • Всегда актуально — приложение обновляется по воздуху.
Настройка за 4 шага
  1. Установите приложение-компаньон для ПК (установщик указан в руководстве по установке) и войдите под вашим аккаунтом Telegram.
  2. Добавьте каналы, которые хотите копировать, и подтвердите их в приложении.
  3. Прикрепите этот советник к одному графику на каждом терминале MT5 и разрешите алгоритмическую торговлю.
  4. Задайте правила в приложении (риск, лимиты, сессии…) и включите торговлю кнопкой ACTIVE на панели графика.

Вот и всё — новые сообщения в ваших каналах теперь становятся управляемыми сделками на вашем счёте.

Требования
  • MetaTrader 5 (рекомендуется последняя сборка).
  • ПК на Windows для бесплатного приложения-компаньона.
  • Аккаунт Telegram, состоящий в каналах, которые вы хотите копировать.
  • Набор символов брокера, соответствующий инструментам в ваших сигналах (например, XAUUSD, EURUSD…).
Важные замечания
  • Этот советник исполняет сигналы, но не генерирует их. Ваши результаты полностью зависят от качества выбранных вами каналов. Всегда сначала проверяйте источник на демо-счёте.
  • Приложение-компаньон для ПК обязательно — именно оно читает Telegram. Сам советник не может подключиться к Telegram.
  • Это копировщик «живых» сигналов, поэтому он не торгует в тестере стратегий (там он безопасно ничего не делает).
  • Автоторговля ВЫКЛЮЧЕНА, пока вы не включите её с панели, поэтому ничего не исполняется, пока вы не решите.
Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Форекс, CFD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем. Прошлые результаты любого поставщика сигналов не являются гарантией будущих результатов. Вы несёте полную ответственность за каналы, которые копируете, и за свои настройки управления деньгами и риском. Используйте демо-счёт, пока полностью не освоитесь с поведением программы.


Отзывы 3
nelvexg
42
nelvexg 2026.08.06 08:02 
 

A very good program. I appreciate your work. It is completely different from other programs and has more facilities. Good luck in your work.

HyperAscend
226
HyperAscend 2026.07.12 09:56 
 

Great tool! The UI and customization options are excellent, with plenty of settings you can tweak and adjust to fit your needs. I ran into a small issue with pair detection from Telegram messages, but the author fixed it very quickly. Amazing support and a great tool overall — 10/10.

Jonathan O'brien English
158
Jonathan O'brien English 2026.07.10 14:50 
 

This is a great tool, I'm really impressed with the UI and all customization you can apply in the settings! It's easy to set up and has so many nice features and options. Really pleased with my purchase!

Рекомендуем также
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Эксперты
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
FREE
GOM Trade Manager
Wannapach Chinnaprapa
Утилиты
GOM Trade Manager helps you execute trades the way you want it. Works on all instruments Forex, Commodities, & Crypto. It helps you with lot calculations, spread addition and balance calculations so you can just focus on actual trading. For full automatic planned management, stackable triggers and spread widening protection >> check out GOM Trade Manager Pro . ------------------------------------------NOTABLE FEATURES------------------------------------------ You set everything based on bid
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
The Prop Firm Equity Guardian
Adeolu Kayode Gbadebo
Утилиты
Protect your funded accounts and personal capital with military-grade precision. This utility continuously monitors your floating equity against your daily starting balance. The moment your custom drawdown threshold is breached, it instantly liquidates all open positions, deletes pending orders, and completely unloads from the chart. Stop revenge trading and never fail a prop firm evaluation due to a margin breach again.
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Утилиты
Free MetaTrader 5 indicator that displays "CALL IT A DAY" when London & New York sessions close. Customizable alerts, session tracking, and a guilt-free reminder to log off. Perfect for workaholic traders! Tired of staring at charts when the market’s already clocked out? Session Guardian   is your sassy trading assistant that slaps a giant   "CALL IT A DAY"   on your screen when both London   and   New York sessions are closed—because even traders deserve happy hour. Key Features:   Big, Bo
FREE
Mirror Chart MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Mirror Chart для MT5 — это индикатор наложения, специально разработанный для проецирования второго финансового инструмента непосредственно на основное окно графика. Этот инструмент незаменим для трейдеров, которые полагаются на корреляционный анализ, поскольку он визуализирует ценовые движения двух разных инструментов в реальном времени. В отличие от традиционных индикаторов наложения, этот индикатор использует интеллектуальную, динамическую логику центрирования и масштабирования. Он п
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
ZumikoFx Trading Stats
Michal Piotr Kochanski
Индикаторы
ZumikoFX Trading Stats - Professional Account Dashboard Overview ZumikoFX Trading Stats is a comprehensive, real-time account monitoring dashboard designed for serious traders who need complete visibility of their trading performance. This indicator displays all crucial trading statistics in an elegant, easy-to-read panel positioned in the top-right corner of your chart. Key Features Complete Account Monitoring Balance & Equity - Real-time account status with current balance and equity includ
FREE
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
Утилиты
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
Copy Trade Pro Receiver MT5
Nitu Brijesh Yadav
Утилиты
Copy Trade PRO - Slave EA (FREE with Master EA) Receive Trades Automatically from Your Master Account Copy Trade PRO - Slave EA is a professional trade receiver designed for MetaTrader 5. It automatically mirrors trades from the Copy Trade PRO Master EA with fast execution, intelligent symbol matching, and flexible risk management.    Telegram Support Link :   @GoldBotXSupport Need help or have questions? Contact me on WhatsApp:      https://wa.me/447378910922 This Slave EA is complete
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Утилиты
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
Утилиты
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
TradeWatch EA
ALGOYIN LTD
Утилиты
Усильте свою торговую стратегию с TradeWatch EA TradeWatch EA - мощный инструмент, предназначенный для предоставления в реальном времени информации и контроля над вашими сделками, упрощения торгового процесса и улучшения управления рисками. Основные функции: Визуализация сделок: Отображение уровней стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике для удобного мониторинга. Визуальное представление помогает принимать быстрые решения и лучше управлять рисками. Индекс позиции: Мониторинг конкрет
FREE
CopyMasterPro MT5
Kum Tong Yu
5 (1)
Утилиты
# CopyMaster Pro Trade Copier ## What Is This CopyMaster Pro is a local trade copying tool that syncs trades between multiple MT4/MT5 terminals. One account trades, others follow automatically. No server needed, no VPS required. Works on a single computer with multiple terminals. ## What It Does Copies trades from one account to others. You open a gold position on Account A, Account B and C will follow. You close on A, others close too. Simple as that. ## Why This One **Free** — No monthl
FREE
Account Monitor Pro
Evgenii Savinov
Индикаторы
Account Monitor Pro — Ваш личный финансовый диспетчер Account Monitor Pro — это профессиональный информационный индикатор, разработанный для трейдеров, которые одновременно используют торговых роботов (EA) и ручную торговлю. Индикатор в реальном времени разделяет статистику по вашему Magic Number, позволяя четко видеть, кто приносит прибыль: алгоритм или вы. Основные возможности: Раздельный мониторинг: Мгновенное разделение позиций на "Роботизированные" (по Magic Number) и "Ручные". Мультиязычно
FREE
Account Risk Manager
Marco Savia
Утилиты
Risk Manager – Account Protection Tool Risk Manager is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to protect your trading account by applying automatic risk management rules. This tool does not open trades . It continuously monitors your account and enforces predefined limits to help prevent excessive losses and maintain disciplined trading. Risk Manager works in the background and can manage positions opened by manual trading or other Expert Advisors. It is particularly useful for: • Manual tr
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Индикаторы
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Утилиты
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.46 (24)
Утилиты
Утилита PZ Trade Pad позволяет торговать с помощью панели прямо на ценовом графике. Продукт имеет встроенное управление риском и может работать с уже открытыми сделками. Возможность совершать сделки прямо на ценовом графике Управление капиталом Возможность установки стоп-уровней Закрытие всех открытых сделок в один клик Удаление всех отложенных ордеров в один клик Частичное закрытие прибыльных сделок в один клик Без входных параметров. Использование Утилита проста в использовании. Выберите знач
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Утилиты
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to B
FREE
Prop Calculator Assistant
Nikolaos Panagis
Утилиты
Prop Calculator Assistant  Хватит сливать счета из-за ошибок в расчетах. Доверьте управление рисками вашему Ассистенту. Prop Calculator Assistant — это профессиональная панель управления сделками, созданная специально для трейдеров, проходящих челленджи (FTMO, и др.) или уже работающих на оплаченных счетах. Забудьте о расчетах в уме и ручном перетаскивании ордеров — наш визуальный интерфейс обеспечит строгое соблюдение ваших правил. Это не автоматический торговый робот, который «угадывает» рынок
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Эксперты
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5. Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности. TradeVison
FREE
Dynamic Market Profile Pro
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Вот краткая, практичная и удобная версия описания на русском языке для публикации на MQL5: Dynamic Market Profile (DMP) — Настраиваемые профили объема Dynamic Market Profile позволяет мгновенно и вручную анализировать профиль объема любого участка графика. Больше не нужно ограничиваться жесткими рамками дневных или недельных профилей — вы сами выбираете конкретное движение, консолидацию или волну тренда для анализа. Индикатор позволяет одновременно строить до 5 независимых зон с помощью интеракт
FREE
Global Stop Loss and Target Setter
Felicien Badou Diouf
Утилиты
Free one click Stop Loss and Take Profit tool for manual trading on MetaTrader 5. Apply a fixed SL and TP to every open position on the current symbol at once, or move them all to break even, with a single button. It only modifies Stop Loss and Take Profit levels - it never opens or closes a trade. Works on any symbol and any account type: forex, gold and XAUUSD, indices, crypto. Useful on a prop firm or funded account, where an unprotected position is the fastest way to fail a challenge. TWO
FREE
Apex TPGrid MT5
Carl Christian Nyberg
Утилиты
ApexTPGrid is a powerful Trade Management Utility designed to professionalize your grid and averaging strategies. Whether you trade manually or use other EAs, this utility takes control of your open "basket" of orders to manage them to a safe exit. The standout feature is the Swap-Aware Logic . We all know the pain of holding a grid for weeks, only to close at "breakeven" and realize negative swaps ate your capital. ApexTPGrid solves this by automatically calculating all accumulated costs (Swap
FREE
Trading Journal pro
Israr Hussain Shah
Утилиты
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Key Features 1.  Total Immersion UI (The "Blackout") Chart Masking:   Upon loading, the tool turns the background, grid, and candles pitch black. This hides the noise of the market ticks, allowing you to focus purely on your performance data withou
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Другие продукты этого автора
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Trading View ToMT5
Mirel Daniel Gheonu
Утилиты
The Ultimate TradingView to MT5 Bridge Automation Прекратите торговлю вручную и избавьтесь от проблем с задержками. TradingView to MT5 Copier PRO — это самый быстрый и надежный мост для исполнения ваших алертов TradingView напрямую в MetaTrader 5. Используете ли вы пользовательские индикаторы, скрипты тестера стратегий или ручную разметку, этот советник (EA) мгновенно исполняет ваши сделки, используя технологию High-Speed WebSocket . В отличие от простых копировщиков, эта PRO-версия включает Are
Advanced Dashboard Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (6)
Утилиты
Stats Dashboard & Journal ULTRA для MT5 Полный командный центр трейдинга: Аналитика, Автоматизация и Анализ Новостей. Stats Dashboard ULTRA — это высшая эволюция инструмента аналитики Pro. Он превращает MetaTrader 5 в профессиональную торговую станцию, сочетая анализ эффективности институционального уровня с автоматической защитой от новостей и продвинутыми психологическими метриками. Разработано для ручных трейдеров и управляющих портфелями EA, которым нужен полный контроль. НОВОЕ В ВЕРСИИ ULTR
Smart Copier Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.8 (5)
Утилиты
Smart Copier Pro – Продвинутая синхронизация сделок для MetaTrader 5 Smart Copier Pro — это высокопроизводительное решение для копирования сделок между терминалами MetaTrader 5, разработанное специально для трейдеров, управляющих несколькими счетами или сложными стратегиями у разных брокеров. В отличие от стандартных копировщиков, Smart Copier Pro включает в себя усовершенствованный движок корреляции цен, обеспечивающий точное исполнение ордеров даже между брокерами с различиями в котировках (ра
FREE
Фильтр:
nelvexg
42
nelvexg 2026.08.06 08:02 
 

A very good program. I appreciate your work. It is completely different from other programs and has more facilities. Good luck in your work.

Mirel Daniel Gheonu
6288
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2026.08.06 08:08
Thank you for the review and appreciation.
HyperAscend
226
HyperAscend 2026.07.12 09:56 
 

Great tool! The UI and customization options are excellent, with plenty of settings you can tweak and adjust to fit your needs. I ran into a small issue with pair detection from Telegram messages, but the author fixed it very quickly. Amazing support and a great tool overall — 10/10.

Mirel Daniel Gheonu
6288
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2026.07.12 09:59
Thank you very much for the review!
Jonathan O'brien English
158
Jonathan O'brien English 2026.07.10 14:50 
 

This is a great tool, I'm really impressed with the UI and all customization you can apply in the settings! It's easy to set up and has so many nice features and options. Really pleased with my purchase!

Mirel Daniel Gheonu
6288
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2026.07.11 08:18
Thanks for the review.
Ответ на отзыв