Premium Trade Manager

5

Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем

Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз через несколько минут, не подходите ли вы к лимиту проп-фирмы. Под этим слоем работает движок, который берёт на себя всё после клика: вход в один клик с расчётом лота по риску, план, который вы выстраиваете на графике перетаскиванием и можете двигать дальше даже после того, как сделка уже открыта, до четырёх уровней частичного тейк-профита, семь методов трейлинга, соответствие требованиям проп-фирм в реальном времени, новостная защита и спред, который сам оценивает свою стоимость. Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное.

Попробуйте в деле, прежде чем покупать. Кликайте по живой панели прямо в браузере, это самый быстрый способ почувствовать, как она работает, до покупки. stein.investments/products/premium-trade-manager

Max, ваш персональный ИИ-наставник по трейдингу, живёт прямо внутри панели. 

Он знает ваш счёт, вашу настройку и ваши правила, отвечает на вашем языке и проверяет любую сделку до её открытия. 
Max доступен при активном членстве Stein Investments, и ваша покупка включает первые два месяца. 
Ваша копия печатает код активации в журнал Experts; разблокируйте его на https://stein.investments

ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

  • Max, коуч в вашем графике: предторговая проверка именно той сделки, которую вы настроили, на вашем языке
  • Spread Intelligence: реальная стоимость каждого рынка, оценённая по меркам самого инструмента
  • Вход с расчётом риска: BUY и SELL в один клик, объём позиции рассчитывается исходя из вашего стопа
  • Планирование на графике: перетащите вход, стоп и цель, наблюдайте, как риск обновляется в реальном времени
  • Цели можно передвигать в любой момент: каждый уровень лежит на графике и остаётся перетаскиваемым, пока сделка открыта
  • Выход на автопилоте: до четырёх уровней частичного тейк-профита и семь методов трейлинга
  • Соответствие требованиям проп-фирм в реальном времени: девять форекс-проп-фирм, каждый лимит в виде полосы в панели
  • Новостная защита: живой календарь, события оценены по реальному воздействию
  • Один экземпляр, каждый график: управляйте всем портфелем с одной панели

Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное. Подробности по каждому пункту ниже.

Купите один раз, пользуйтесь всегда. Цена покупки зафиксирована навсегда, и каждое будущее обновление бесплатно, включая крупные релизы.


MAX, КОУЧ В ВАШЕМ ГРАФИКЕ · ВТОРОЙ ВЗГЛЯД ДО ТОГО, КАК ВЫ ВОЙДЁТЕ В СДЕЛКУ

Каждая другая торговая панель на рынке исполняет ваш клик. Premium Trade Manager сначала взвешивает его. Стандартная панель умеет рассчитать лот и выставить ордер, но она не способна сказать вам, что ваш стоп в 15 пунктов стоит прямо перед высоковолатильным релизом, что ваш риск превысил то, что сегодня допускает ваша проп-фирма, или что стоп слишком узок для того, как движется этот инструмент. Max может, потому что он читает реальные цифры за той сделкой, которую вы видите на графике.

Настройте сделку, перетащите линии, проверьте риск. Затем, вместо того чтобы сразу нажать Execute, нажмите кнопку Max рядом с ней. Max берёт запланированный ордер и ваш живой счёт и выдаёт чёткое заключение по этой конкретной сделке: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск относительно вашего счёта и дневного лимита, достаточно ли близко высоковолатильное событие, чтобы иметь значение, и сколько места ещё оставляют ваши лимиты проп-фирмы. Когда всё в порядке, он отвечает коротко и советует нажать Execute. Когда что-то не так, он называет проблему простым языком и оставляет решение за вами. Сделка, которую вы бы открыли на автопилоте, теперь получает второй взгляд при каждом входе, за цену одного клика.

Max обращается к вам по имени, отвечает на вашем языке и помнит разговор. Оценка основана на вашем балансе, настройке риска, источнике стопа, ближайшем событии в вашем календаре и статусе проп-фирмы, а не на обобщённых советах. Коуч является частью активного членства Stein Investments; сама торговая панель с её функциями исполнения ваша после однократной покупки.


SPREAD INTELLIGENCE · ЗНАЙТЕ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО РЫНКА

Спред — это налог на каждую сделку, и то, что считается широким, неодинаково для EURUSD и для золота или криптопары. Premium Trade Manager читает спред по меркам каждого инструмента. Он изучает, как выглядит нормальный спред для символа, которым вы торгуете, сигнализирует, если прямо сейчас он работает непривычно широко, и оценивает стоимость так, что одного взгляда достаточно, чтобы понять: рынок дешёвый, справедливый, дорогой или попросту слишком дорогой для торговли. Рынок с от природы широким спредом, как золото, читается корректно, а не висит на постоянном предупреждении. А когда сделка на графике, панель показывает, какую долю вашего стопа съедает спред, чтобы реальная стоимость была перед вами до входа.


ВХОД В ОРДЕР С РАСЧЁТОМ РИСКА · ВАШ РИСК, АРИФМЕТИКА ИНСТРУМЕНТА

Укажите нужный риск: процент от счёта или фиксированный лот, и Premium Trade Manager рассчитает объём позиции исходя из вашего стопа каждый раз, вплоть до минимального шага лота брокера. BUY и SELL доступны в один клик, а отложенные ордера выставляются тем же способом. Ограничение маржи на сделку не позволит ошибочному вводу перегрузить счёт. Каждая отправка видна в процессе: панель показывает цикл подтверждения брокера в реальном времени и блокирует кнопки до получения подтверждения, поэтому один клик никогда не сработает дважды. Если разрешение на алготрейдинг в MetaTrader отключено, панель называет точный уровень, который блокирует ордер, и способ исправить это прямо во вкладке Order.


ПЛАНИРОВАНИЕ СДЕЛКИ НА ГРАФИКЕ · УВИДЕТЬ СДЕЛКУ ДО ВХОДА

Вход, стоп и цель появляются в виде линий на графике. Перетащите их туда, куда нужно, и наблюдайте, как объём позиции и сумма риска обновляются в реальном времени. Расстояние стопа может браться из нескольких источников: Smart Stop размещает его на структурных свинг-точках графика, FX Trend читает тренд, ATR адаптируется к волатильности каждого инструмента, или вы перетаскиваете его на графике или задаёте в пунктах. Источники работают по цепочке запасных вариантов, а ярлык на графике показывает, какой из них фактически разместил ваш стоп. Прикрепите панель к любому символу, и она работает без перенастройки.

Всё, что говорит против сделки, оказывается прямо там, куда вы собираетесь кликнуть: карточка сразу под кнопкой Execute, по одному замечанию на строку. Янтарный цвет стоит знать, красный стоит остановиться, и карточка несёт наивысшую из присутствующих степеней серьёзности. Спред, тренд, новости и ваш дневной убыток оцениваются именно на той сделке, которую вы фактически настроили, а не в общем виде. Когда против сделки ничего не говорит, карточка не появляется, и график остаётся спокойным.


ЧАСТИЧНЫЕ ТЕЙК-ПРОФИТЫ И ТРЕЙЛИНГ · ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ, ОСТАВЛЯТЬ ОСТАТОК В РЫНКЕ

Берите прибыль одной целью или разбивайте выход на до четырёх частичных уровней, у каждого свой мультипликатор вознаграждения и свой процент закрытия. Панель автоматически масштабирует позицию при достижении каждого уровня. Когда прибыль зафиксирована, трейлинг-стоп ведёт остаток: выберите Break-Even, Classic, Step, ATR, PSAR, FX Trend или Smart Stop, каждый настраивается отдельно. Трейлинг и частичные закрытия работают столько, сколько панель находится на графике.

Ваши уровни измеряются относительно риска, который вы приняли на входе, а не относительно того, где сейчас стоит стоп. Именно это решение позволяет подтягивать стоп под структуру, не рискуя сработать целью раньше времени: уровень остаётся там, куда вы его поставили. Если вы предпочитаете, чтобы цель следовала за стопом с постоянным соотношением вознаграждения, отдельная настройка возвращает такое поведение.


УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТОЙ СДЕЛКОЙ · ПЛАН ОСТАЁТСЯ В ВАШИХ РУКАХ

Большинство панелей замолкают сразу после клика. Эта держит план у вас перед глазами. Каждый уровень остаётся на графике собственной линией: каждый частичный тейк-профит подписан своей долей, мультипликатором вознаграждения, расстоянием и суммой в валюте вашего счёта, а стоп подписан тем, во что он вам обходится. Вы можете прочитать, чего стоит ваш план, не открывая ни одного диалога. Кликните по метке, чтобы скрыть линию, и график станет настолько тихим, насколько вам нужно.

Возьмите любой уровень и потяните его. Линия следует за курсором, а мультипликатор вознаграждения, пункты и сумма меняются вместе с ней, пока вы её удерживаете. Отпустите, и уровень зафиксирован. Уровень, который вы поставили вручную, остаётся точно там, куда вы его поставили. Перетащите стоп за пределы точки входа, и его метка становится зелёной, показывая, что он теперь защищает.

План принадлежит сделке, а не графику. Переключите символ, смените таймфрейм, перезагрузите панель или измените настройки позже, и открытая сделка сохранит те цели, которые вы ей задали; настройки формируют следующую сделку, а не ту, что уже выполняется. Если на одном символе несколько ордеров, каждая линия стопа и цели несёт собственную метку с направлением и объёмом лота, поэтому вы всегда знаете, какая линия к какому ордеру относится.


СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОП-ФИРМ · ПАНЕЛЬ ЗНАЕТ ПРАВИЛА

Провал в проп-челлендже редко происходит из-за незнания правил. Вы знаете правило, но провал случается потому, что цифра рассчитывается в голове, в процессе сделки, под давлением, с неверной точкой отсчёта. Premium Trade Manager делает этот расчёт за вас, в реальном времени, и Max учитывает его при каждой предторговой проверке. Выберите фирму, программу и размер счёта в три шага среди девяти наиболее используемых форекс-проп-фирм: FTMO, FundedNext, FundingPips, The 5%ers, The Funded Trader, Alpha Capital, E8 Markets, Goat Funded Trader и MyForex, с каждой программой и каждым размером счёта для каждой из них.

Вкладка PROP показывает в реальном времени ваше расстояние до каждого лимита в виде полосы: дневной убыток, максимальная просадка, измеренная точно так, как её измеряет ваша фирма, целевая прибыль на фазе Eval и счётчик минимальных торговых дней. Зелёный, пока есть запас, янтарный как предупреждение, красный у лимита. При достижении жёсткого лимита кнопка EXECUTE превращается в BLOCKED, и ордер, который нарушил бы лимит, останавливается до отправки брокеру. Проп-фирмы меняют свои правила, поэтому значения обновляются по защищённому каналу без обновления советника. Отдельный дневной лимит убытка доступен для любого счёта: при его достижении панель закрывает собственные позиции и блокирует торговлю до следующей сессии.


НОВОСТНАЯ АНАЛИТИКА · СОБЫТИЯ, ОЦЕНЁННЫЕ ПО РЕАЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Premium Trade Manager содержит живой экономический календарь и блокирует новые входы в течение заданного вами окна вокруг высоковолатильных событий. Вместо того чтобы доверять фиксированному ярлыку, инструмент заново оценивает каждое событие по тому, как рынок на него фактически реагировал, и ведёт отдельную шкалу влияния для золота. Событие, которое календарь помечает как значимое, а рынок раз за разом игнорирует, перестанет стоить вам входов; событие, которое двигает рынок сильнее своего ярлыка, получит заслуженную осторожность. И поскольку Max читает тот же календарь, релиз в половину часа появится в вашей предторговой проверке, а не в вашем стоп-ауте.


МУЛЬТИСИМВОЛЬНЫЙ РЕЖИМ · ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР, КАЖДЫЙ ГРАФИК

В режиме All-Symbols один экземпляр панели управляет всеми позициями с его Magic Number по всем торгуемым символам: трейлинг, частичные закрытия и массовые действия охватывают весь портфель с одного графика. Хотите, чтобы экземпляр работал только со своим символом? Переключите в Chart Only. Если на одном Magic Number работает более одного экземпляра, инструмент предупредит при запуске, чтобы две панели не конкурировали за одну и ту же сделку. Когда открыто несколько позиций одновременно, массовые действия управляют ими в одно движение: перевести все в безубыток, установить стоп или цель на все, закрыть всех победителей, закрыть всех проигравших или закрыть все.


ПАНЕЛЬ · ВСЁ НА ОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Все элементы управления находятся в панели на графике: вход в ордер, вкладки настроек, массовые действия, ящик Max и живые показатели дневной прибыли, убытка и просадки по сделкам инструмента. Настройки редактируются в панели и сохраняются для каждого графика. Дизайн стекла, светлая и тёмная темы, а также масштабирование панели завершают картину.


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

  1. Прикрепите Premium Trade Manager к графику: одного экземпляра в режиме All-Symbols достаточно, чтобы управлять всем, что вы торгуете.
  2. Установите риск: процент от счёта или фиксированный лот. Панель рассчитает каждый ордер исходя из этого.
  3. Выберите пресет проп-фирмы: если вы торгуете на финансируемом счёте, задайте фирму, программу и размер счёта один раз.
  4. Спланируйте сделку: перетащите вход, стоп и цель на графике, проверьте живой показатель риска и стоимость спреда.
  5. Спросите Max: один клик даёт вам второй взгляд перед входом.
  6. Выполните и позвольте панели управлять: частичные закрытия масштабируют выход, стоп трейлирует, новостная защита блокирует новые входы, а вкладка PROP держит все лимиты в поле зрения.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

  • Max, ваш ИИ-наставник по трейдингу, встроенный в панель: предторговая проверка именно той сделки, что на вашем графике, на вашем языке, с учётом вашего живого счёта
  • Spread Intelligence: спред, оценённый по меркам каждого инструмента, от дешёвого до слишком дорогого, плюс его доля в вашем стопе по открытой сделке
  • BUY и SELL в один клик с автоматическим расчётом лота по риску, в процентах или фиксированным лотом, с ограничением маржи на сделку
  • Перетаскиваемые линии входа, стопа и цели с живым показателем риска
  • Стоп из структурных пивотов Smart Stop, FX Trend, ATR, перетащенного на графике или зафиксированного в пунктах, с цепочкой запасных вариантов и ярлыком источника
  • До четырёх уровней частичного тейк-профита с автоматическим масштабированием, каждый уровень отображён на графике со своей долей, мультипликатором вознаграждения, расстоянием и суммой
  • Каждый уровень можно перетаскивать, пока сделка открыта, а цифры меняются вместе с ним
  • Цели измеряются относительно риска на входе, поэтому подтягивание стопа никогда не срабатывает частичным закрытием раньше времени
  • Предторговые замечания в виде карточки под кнопкой Execute, по одному на строку, отсортированные по степени серьёзности
  • Риск по открытой сделке в валюте вашего счёта и стоп, который показывает, что он защищает, как только цена проходит вашу точку входа
  • Семь методов трейлинга: Break-Even, Classic, Step, ATR, PSAR, FX Trend и Smart Stop
  • Соответствие требованиям проп-фирм: девять форекс-фирм, режимы Eval и Funded, живые полосы для дневного убытка, максимальной просадки, целевой прибыли и торговых дней, с жёсткой блокировкой ордера, который нарушил бы лимит
  • Правила проп-фирм обновляются по защищённому каналу, обновление советника не требуется при изменении лимита фирмой
  • Новостная аналитика: живой экономический календарь с блокировочными окнами, взвешенными по реальному воздействию
  • Мультисимвольный режим: один экземпляр управляет каждым графиком или ограничен одним
  • Видимость ордеров в реальном времени, массовые действия по всему портфелю и отдельная защита от дневного убытка с автозакрытием
  • Дизайн стекла со светлой и тёмной темами, работает с любым символом брокера и любой сборкой MetaTrader 5

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЫНКИ

Premium Trade Manager работает с любым символом вашего брокера, а оценка спреда и стоп на основе ATR адаптируются к любому инструменту, которым вы торгуете:

  • Форекс · все мажоры, миноры и кросс-пары
  • Индексы · US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225 и другие
  • Металлы · золото и другие металлы, доступные у вашего брокера
  • Крипто и CFD · BTCUSD, ETHUSD и инструменты вашего брокера

Поддерживаются все стандартные таймфреймы. Premium Trade Manager работает на живых графиках для торговли в реальном времени.


НАЧАЛО РАБОТЫ

  1. Купите Premium Trade Manager на MQL5 Market, MetaTrader 5 автоматически загрузит его в папку Experts.
  2. Разрешите адреса в разделе Сервис > Настройки > Советники: https://revden.io для живого новостного календаря и автоматических обновлений правил проп-фирм, и https://stein.investments для Max, коуча. Панель покажет точный адрес для каждого при первом запуске.
  3. Перетащите её на любой график, и панель загрузится готовой к использованию.
  4. Задайте риск по умолчанию и, если вы торгуете на финансируемом счёте, ваш пресет проп-фирмы.
  5. Активируйте два месяца членства, которые входят в покупку: ваша копия печатает код активации в журнал Experts, а stein.investments превращает его в ваше членство.
  6. Для самого коуча вставьте ваш API-ключ Max из профиля Stein Investments в настройку Max панели, затем спрашивайте Max перед каждой сделкой. Код активации и API-ключ — разные вещи: код покупает вам членство, ключ позволяет панели общаться с Max.

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Max, ИИ-коуч, требует активного членства Stein Investments. Торговая панель и все её функции исполнения ваши после однократной покупки и работают самостоятельно.
  • Premium Trade Manager является ручным торговым инструментом для живого графика и предназначен для торговли в реальном времени, а не для тестера стратегий.

Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное. Это Premium Trade Manager.

Отзывы 4
wzrd67
119
wzrd67 2026.07.29 15:41 
 

I use many Stein Investments products and Premium Trade Manager is an excellent tool. It has really made my trade management much easier than it used to be. I've now stopped using the free trade management tool that I previously used and I only use PTM on all my charts. It's well worth the price and it will easily pay for itself just by keeping you out of one or two trades that would have been losers. The news filter, schedule settings and trend alignment filter are very helpful for discipline. I like the various take profit and trailing stop options. Risk and profit are clearly shown on the chart before (and after) entry and are easily adjustable. Once I've placed trades, I can be confident that PTM will take care of them, so I don't have to 'babysit' my trades like in the past. Customer support is excellent too, as always. I highly recommend this product.

pinewood768
248
pinewood768 2026.06.27 18:36 
 

Awesome tool, does exactly what it says it will. Also, always great support from this author if there are any questions.

Khoerul Anam
91
Khoerul Anam 2026.06.01 10:18 
 

This product has been a huge help to me in managing the risk of every trade I make. Especially when it comes to blocking trades during news events and daily drawdowns. The after-sales service has also been very supportive in terms of product development. Great work, guys—keep improving this product. Highly recommended for professional traders

Рекомендуем также
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
Nexus Advanced Trade Manager
Nguyen Thanh Truc
Утилиты
The Ultimate All-In-One Trade Manager & Prop Firm Guardian for MT5. Nexus Pro Trade Manager is the most advanced, all-in-one trading assistant designed for both manual traders and Prop Firm challengers. Featuring a stunning, lag-free UI (Dark/Light mode), it completely transforms your MT5 into a professional trading terminal. Whether you are trading a personal account or trying to pass evaluations for FTMO, FundedNext, or other prop firms, Nexus Pro protects your capital, automates your risk cal
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Утилиты
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
The Prop Firm Equity Guardian
Adeolu Kayode Gbadebo
Утилиты
Protect your funded accounts and personal capital with military-grade precision. This utility continuously monitors your floating equity against your daily starting balance. The moment your custom drawdown threshold is breached, it instantly liquidates all open positions, deletes pending orders, and completely unloads from the chart. Stop revenge trading and never fail a prop firm evaluation due to a margin breach again.
FREE
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
Chart Order Trade Manager MT5
Juergen Marcus Wolfgang Rosswinkel
Утилиты
Trade Manager — Professional Order and Position Management Panel for MetaTrader 5 Automatic lot, Stop Loss and Take Profit calculation, entry by chart click, draggable SL and TP lines, trailing stop, auto break-even, partial close and a complete CSV export of your trading history — all from one interactive chart panel. OVERVIEW Trade Manager is a professional order and position management panel for MetaTrader 5. It significantly simplifies manual order entry, automatically calculates lot siz
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
Утилиты
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
Trade Manager G2 MT5
Ida Bagus Putu Mahardika
Утилиты
TRADE MANAGER G2 – PRODUCT DESCRIPTION By Ida Bagus Putu Mahardika Trade Manager G2 – All-in-One Trading Panel for Professional Execution & Risk Management Trade Manager G2 is a next-generation trading panel designed to give you full control over order execution, position management, and profit optimization in real time on MetaTrader 5. With a modern card-based user interface and individual TP actions per level, this panel elevates your trading experience to the next level. KEY ADVANTAGES OF
Trade Copilot MT5
Parinya Pongein
Утилиты
Trade Copilot - полуавтоматическая панель управления рисками для золота (XAUUSD) и любого инструмента Trade Copilot - это полуавтоматическая торговая панель для трейдеров, которые хотят дисциплину советника, не теряя контроль над собственными входами в рынок. Вы выбираете направление и уровень - панель автоматически рассчитывает размер риска, устанавливает стоп-лосс, управляет тейк-профитом и защищает сделку. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - Расчёт лота по риску - выберите Risk %, Risk $ или фиксированный
HedgeSafe Trade Assistant
Sergei Sashin
Утилиты
HedgeSafe Trade Assistant Торговая панель для MetaTrader 5 с приоритетом контроля риска. HedgeSafe помогает подготовить, проверить и сопровождать ручную сделку прямо на графике до нажатия BUY или SELL. HedgeSafe не является сервисом сигналов, прогнозным инструментом, AI-ботом или автоматической стратегией. Продукт не выбирает направление сделки и не обещает прибыль. Каждое торговое решение остаётся за трейдером. Основные возможности Расчёт лота от процента баланса или фиксированной суммы в валют
Automatic Trade Calculation Panel
Florian Ahollinger
Утилиты
Automatic Trade Calculation Panel   One-Klick-Trading Automatic calculation of Lot sice Atuomatic calulation of Stop-Loss and TakeProfit Up to 3 partial closings Trailingstop (Stop-Loss moves automatically)   The lot size is calculated by the previously determined risk (e.g. 1.0% of the account size) and the distance of the Stop Loss from the entry point. The distance from the Stop Loss to the entry point results from the ATR indicator multiplied by a freely selectable factor. The Stop Loss and
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
Утилиты
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
Equity Master Stop v2 MT5
Frank William Jr Colbert
Утилиты
Trading tool combining a sophisticated equity stop-loss, dynamic take-profit management (Breakeven & Trailing), and symbol-group-based closing logic. It is a complete risk management and trade supervision tool. Features: All features of `Equity Master Stop v1` (floating profit/loss limits, exit protection, skip hours). Take-Profit Override: Can force a TP on any order to lock in a `MAX_FLOATING_PROFIT`. Step Breakeven: Locks in increasing amounts of profit as a trade moves favorably (e.g., aft
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Утилиты
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
Утилиты
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Trade Closer Buttons
Tawanda Tinarwo
Утилиты
This EA is there to take your trade closing stress away. Quickly close as many trades as you have opened at the click of a button, INCLUDING PENDING ORDERS. This works on the MT5 platform whether it be currencies, Indices, stocks or Deriv synthetic indices. I have saved it under utilities as it is a utility, however, to install this, you have to save the file in you "EA" folder. That is; Go to "File", then "Open Data Folder", "MQL5" and then "Experts". Paste this file there. Restart MT5 and you'
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
Cygnix Risk Gladiator Trade Manager Pro MT5
Umair Mohammad Saleem
Утилиты
CYGNIX RISK GLADIATOR — Professional Trade Manager & Risk Guardian for MT5 Guard every position. Manage every trade. Sleep at night. Cygnix Risk Gladiator is a professional-grade position management Expert Advisor that watches every open trade on your account and automatically applies institutional-level risk controls in real time. It does not generate signals — it protects, manages, and exits trades opened by you, your strategies, or any other EA. Built for IC Markets and fully compatible w
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Утилиты
Fast execution utility for manual traders. Drag-and-drop visual trading, split take-profits, and single-ticket management system. Speed, Precision, and Risk Control. KAB Trade Manager is built for traders who need to execute fast but keep risk tight. It integrates all essential tools into floating, collapsible windows. Core Functions: Instant Order Execution:   Market and Pending orders with automatic Lot sizing based on SL distance. Focus Ticket Manager:   A dedicated window to monitor and mana
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring  all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management D
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Утилиты
Советник  Auto SLTP Maker MT5  призван помочь тем, кто забывает устанавливать в сделках параметры StopLoss и/или TakeProfit, либо торгуют на слишком быстром рынке, чтобы успевать это сделать вовремя. Он автоматически отслеживает сделки без уровней StopLoss и/или TakeProfit и проверяет, какой их уровень, согласно настройкам, необходимо установить для сделок. Данный продукт работает как с рыночными ордерами, так и с отложенными. Тип ордеров, на которые он будет реагировать можно выбрать в настройк
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Tyumex Trade Assistant PRO MT5
Iaroslav Tiuminov
Утилиты
Tyumex Trade Assistant PRO — торговый помощник (утилита) для MT5: открытие сделки в один клик с автоматическим расчётом лота от риска и стоп-лоссом под экстремум свечи. Утилита убирает три самые частые ручные ошибки трейдера: неверный размер лота, забытый или криво выставленный стоп и медленный вход. Вы задаёте риск в процентах от депозита — всё остальное считается автоматически. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — Вход в один клик (BUY/SELL) по рынку или лимитной отложкой от текущей цены. — Автоматическ
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
LotCalculatorPro
Reynaldo Jr Audencial Pascual
Утилиты
LotCalculatorPro + Smart Trading Panel LotCalculatorPro — это мощный универсальный торговый помощник, разработанный для упрощения управления рисками, расчёта размера лота и выполнения сделок прямо с графика. Этот инструмент помогает трейдерам контролировать риск, рассчитывать точный размер лота и автоматически управлять сделками благодаря таким интеллектуальным функциям, как Break-Even, частичное закрытие позиций и защита дневной прибыли/убытков . Идеально подходит для форекс-трейдеров, проп-тре
С этим продуктом покупают
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Другие продукты этого автора
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
Эксперты
Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Power Bar Scanner
Daniel Stein
Утилиты
Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени. Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели. Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне. Как это работает Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR . Когда такой ба
Power Bar MT5
Daniel Stein
Индикаторы
Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами. Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели. Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные. Что делает Power Bar уникальным? Большинство индикаторов дают сигнал и оставля
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Revden Terminal
Daniel Stein
Утилиты
REVDEN Terminal -- Рыночная аналитика на базе ИИ прямо на вашем графике Обзор REVDEN Terminal -- это компактная информационная панель, которая выводит рыночную аналитику в реальном времени прямо на ваш график MetaTrader 5. Три вкладки -- Календарь новостей, Анализ инструмента и Рыночная погода -- дают структурированное представление о том, что важно прямо сейчас. Встроенная система оповещений отслеживает ваши открытые позиции и предупреждает о предстоящих важных новостях, способных повлиять на
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Фильтр:
wzrd67
119
wzrd67 2026.07.29 15:41 
 

I use many Stein Investments products and Premium Trade Manager is an excellent tool. It has really made my trade management much easier than it used to be. I've now stopped using the free trade management tool that I previously used and I only use PTM on all my charts. It's well worth the price and it will easily pay for itself just by keeping you out of one or two trades that would have been losers. The news filter, schedule settings and trend alignment filter are very helpful for discipline. I like the various take profit and trailing stop options. Risk and profit are clearly shown on the chart before (and after) entry and are easily adjustable. Once I've placed trades, I can be confident that PTM will take care of them, so I don't have to 'babysit' my trades like in the past. Customer support is excellent too, as always. I highly recommend this product.

pinewood768
248
pinewood768 2026.06.27 18:36 
 

Awesome tool, does exactly what it says it will. Also, always great support from this author if there are any questions.

Khoerul Anam
91
Khoerul Anam 2026.06.01 10:18 
 

This product has been a huge help to me in managing the risk of every trade I make. Especially when it comes to blocking trades during news events and daily drawdowns. The after-sales service has also been very supportive in terms of product development. Great work, guys—keep improving this product. Highly recommended for professional traders

dmb09forex
140
dmb09forex 2026.05.22 01:43 
 

I’ve been using Stein Investments products for a while now, including FX Trend, FX Power, FX Levels, and PTM. Their tools have become an essential part of my trading strategy, built around their ecosystem and methodologies. Product quality is excellent, and their customer support is outstanding—truly top-tier. Overall, one of the best trading systems I’ve used. Highly recommended for serious traders.

Ответ на отзыв