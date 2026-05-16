Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем

Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз через несколько минут, не подходите ли вы к лимиту проп-фирмы. Под этим слоем работает движок, который берёт на себя всё после клика: вход в один клик с расчётом лота по риску, план, который вы выстраиваете на графике перетаскиванием и можете двигать дальше даже после того, как сделка уже открыта, до четырёх уровней частичного тейк-профита, семь методов трейлинга, соответствие требованиям проп-фирм в реальном времени, новостная защита и спред, который сам оценивает свою стоимость. Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное.

Попробуйте в деле, прежде чем покупать. Кликайте по живой панели прямо в браузере, это самый быстрый способ почувствовать, как она работает, до покупки. stein.investments/products/premium-trade-manager

Max, ваш персональный ИИ-наставник по трейдингу, живёт прямо внутри панели.

Он знает ваш счёт, вашу настройку и ваши правила, отвечает на вашем языке и проверяет любую сделку до её открытия. Max доступен при активном членстве Stein Investments, и ваша покупка включает первые два месяца. Ваша копия печатает код активации в журнал Experts; разблокируйте его на https://stein.investments





ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Max, коуч в вашем графике: предторговая проверка именно той сделки, которую вы настроили, на вашем языке

предторговая проверка именно той сделки, которую вы настроили, на вашем языке Spread Intelligence: реальная стоимость каждого рынка, оценённая по меркам самого инструмента

реальная стоимость каждого рынка, оценённая по меркам самого инструмента Вход с расчётом риска: BUY и SELL в один клик, объём позиции рассчитывается исходя из вашего стопа

BUY и SELL в один клик, объём позиции рассчитывается исходя из вашего стопа Планирование на графике: перетащите вход, стоп и цель, наблюдайте, как риск обновляется в реальном времени

перетащите вход, стоп и цель, наблюдайте, как риск обновляется в реальном времени Цели можно передвигать в любой момент: каждый уровень лежит на графике и остаётся перетаскиваемым, пока сделка открыта

каждый уровень лежит на графике и остаётся перетаскиваемым, пока сделка открыта Выход на автопилоте: до четырёх уровней частичного тейк-профита и семь методов трейлинга

до четырёх уровней частичного тейк-профита и семь методов трейлинга Соответствие требованиям проп-фирм в реальном времени: девять форекс-проп-фирм, каждый лимит в виде полосы в панели

девять форекс-проп-фирм, каждый лимит в виде полосы в панели Новостная защита: живой календарь, события оценены по реальному воздействию

живой календарь, события оценены по реальному воздействию Один экземпляр, каждый график: управляйте всем портфелем с одной панели

Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное. Подробности по каждому пункту ниже.

Купите один раз, пользуйтесь всегда. Цена покупки зафиксирована навсегда, и каждое будущее обновление бесплатно, включая крупные релизы.





MAX, КОУЧ В ВАШЕМ ГРАФИКЕ · ВТОРОЙ ВЗГЛЯД ДО ТОГО, КАК ВЫ ВОЙДЁТЕ В СДЕЛКУ

Каждая другая торговая панель на рынке исполняет ваш клик. Premium Trade Manager сначала взвешивает его. Стандартная панель умеет рассчитать лот и выставить ордер, но она не способна сказать вам, что ваш стоп в 15 пунктов стоит прямо перед высоковолатильным релизом, что ваш риск превысил то, что сегодня допускает ваша проп-фирма, или что стоп слишком узок для того, как движется этот инструмент. Max может, потому что он читает реальные цифры за той сделкой, которую вы видите на графике.

Настройте сделку, перетащите линии, проверьте риск. Затем, вместо того чтобы сразу нажать Execute, нажмите кнопку Max рядом с ней. Max берёт запланированный ордер и ваш живой счёт и выдаёт чёткое заключение по этой конкретной сделке: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск относительно вашего счёта и дневного лимита, достаточно ли близко высоковолатильное событие, чтобы иметь значение, и сколько места ещё оставляют ваши лимиты проп-фирмы. Когда всё в порядке, он отвечает коротко и советует нажать Execute. Когда что-то не так, он называет проблему простым языком и оставляет решение за вами. Сделка, которую вы бы открыли на автопилоте, теперь получает второй взгляд при каждом входе, за цену одного клика.

Max обращается к вам по имени, отвечает на вашем языке и помнит разговор. Оценка основана на вашем балансе, настройке риска, источнике стопа, ближайшем событии в вашем календаре и статусе проп-фирмы, а не на обобщённых советах. Коуч является частью активного членства Stein Investments; сама торговая панель с её функциями исполнения ваша после однократной покупки.





SPREAD INTELLIGENCE · ЗНАЙТЕ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО РЫНКА

Спред — это налог на каждую сделку, и то, что считается широким, неодинаково для EURUSD и для золота или криптопары. Premium Trade Manager читает спред по меркам каждого инструмента. Он изучает, как выглядит нормальный спред для символа, которым вы торгуете, сигнализирует, если прямо сейчас он работает непривычно широко, и оценивает стоимость так, что одного взгляда достаточно, чтобы понять: рынок дешёвый, справедливый, дорогой или попросту слишком дорогой для торговли. Рынок с от природы широким спредом, как золото, читается корректно, а не висит на постоянном предупреждении. А когда сделка на графике, панель показывает, какую долю вашего стопа съедает спред, чтобы реальная стоимость была перед вами до входа.





ВХОД В ОРДЕР С РАСЧЁТОМ РИСКА · ВАШ РИСК, АРИФМЕТИКА ИНСТРУМЕНТА

Укажите нужный риск: процент от счёта или фиксированный лот, и Premium Trade Manager рассчитает объём позиции исходя из вашего стопа каждый раз, вплоть до минимального шага лота брокера. BUY и SELL доступны в один клик, а отложенные ордера выставляются тем же способом. Ограничение маржи на сделку не позволит ошибочному вводу перегрузить счёт. Каждая отправка видна в процессе: панель показывает цикл подтверждения брокера в реальном времени и блокирует кнопки до получения подтверждения, поэтому один клик никогда не сработает дважды. Если разрешение на алготрейдинг в MetaTrader отключено, панель называет точный уровень, который блокирует ордер, и способ исправить это прямо во вкладке Order.





ПЛАНИРОВАНИЕ СДЕЛКИ НА ГРАФИКЕ · УВИДЕТЬ СДЕЛКУ ДО ВХОДА

Вход, стоп и цель появляются в виде линий на графике. Перетащите их туда, куда нужно, и наблюдайте, как объём позиции и сумма риска обновляются в реальном времени. Расстояние стопа может браться из нескольких источников: Smart Stop размещает его на структурных свинг-точках графика, FX Trend читает тренд, ATR адаптируется к волатильности каждого инструмента, или вы перетаскиваете его на графике или задаёте в пунктах. Источники работают по цепочке запасных вариантов, а ярлык на графике показывает, какой из них фактически разместил ваш стоп. Прикрепите панель к любому символу, и она работает без перенастройки.

Всё, что говорит против сделки, оказывается прямо там, куда вы собираетесь кликнуть: карточка сразу под кнопкой Execute, по одному замечанию на строку. Янтарный цвет стоит знать, красный стоит остановиться, и карточка несёт наивысшую из присутствующих степеней серьёзности. Спред, тренд, новости и ваш дневной убыток оцениваются именно на той сделке, которую вы фактически настроили, а не в общем виде. Когда против сделки ничего не говорит, карточка не появляется, и график остаётся спокойным.





ЧАСТИЧНЫЕ ТЕЙК-ПРОФИТЫ И ТРЕЙЛИНГ · ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ, ОСТАВЛЯТЬ ОСТАТОК В РЫНКЕ

Берите прибыль одной целью или разбивайте выход на до четырёх частичных уровней, у каждого свой мультипликатор вознаграждения и свой процент закрытия. Панель автоматически масштабирует позицию при достижении каждого уровня. Когда прибыль зафиксирована, трейлинг-стоп ведёт остаток: выберите Break-Even, Classic, Step, ATR, PSAR, FX Trend или Smart Stop, каждый настраивается отдельно. Трейлинг и частичные закрытия работают столько, сколько панель находится на графике.

Ваши уровни измеряются относительно риска, который вы приняли на входе, а не относительно того, где сейчас стоит стоп. Именно это решение позволяет подтягивать стоп под структуру, не рискуя сработать целью раньше времени: уровень остаётся там, куда вы его поставили. Если вы предпочитаете, чтобы цель следовала за стопом с постоянным соотношением вознаграждения, отдельная настройка возвращает такое поведение.





УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТОЙ СДЕЛКОЙ · ПЛАН ОСТАЁТСЯ В ВАШИХ РУКАХ

Большинство панелей замолкают сразу после клика. Эта держит план у вас перед глазами. Каждый уровень остаётся на графике собственной линией: каждый частичный тейк-профит подписан своей долей, мультипликатором вознаграждения, расстоянием и суммой в валюте вашего счёта, а стоп подписан тем, во что он вам обходится. Вы можете прочитать, чего стоит ваш план, не открывая ни одного диалога. Кликните по метке, чтобы скрыть линию, и график станет настолько тихим, насколько вам нужно.

Возьмите любой уровень и потяните его. Линия следует за курсором, а мультипликатор вознаграждения, пункты и сумма меняются вместе с ней, пока вы её удерживаете. Отпустите, и уровень зафиксирован. Уровень, который вы поставили вручную, остаётся точно там, куда вы его поставили. Перетащите стоп за пределы точки входа, и его метка становится зелёной, показывая, что он теперь защищает.

План принадлежит сделке, а не графику. Переключите символ, смените таймфрейм, перезагрузите панель или измените настройки позже, и открытая сделка сохранит те цели, которые вы ей задали; настройки формируют следующую сделку, а не ту, что уже выполняется. Если на одном символе несколько ордеров, каждая линия стопа и цели несёт собственную метку с направлением и объёмом лота, поэтому вы всегда знаете, какая линия к какому ордеру относится.





СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОП-ФИРМ · ПАНЕЛЬ ЗНАЕТ ПРАВИЛА

Провал в проп-челлендже редко происходит из-за незнания правил. Вы знаете правило, но провал случается потому, что цифра рассчитывается в голове, в процессе сделки, под давлением, с неверной точкой отсчёта. Premium Trade Manager делает этот расчёт за вас, в реальном времени, и Max учитывает его при каждой предторговой проверке. Выберите фирму, программу и размер счёта в три шага среди девяти наиболее используемых форекс-проп-фирм: FTMO, FundedNext, FundingPips, The 5%ers, The Funded Trader, Alpha Capital, E8 Markets, Goat Funded Trader и MyForex, с каждой программой и каждым размером счёта для каждой из них.

Вкладка PROP показывает в реальном времени ваше расстояние до каждого лимита в виде полосы: дневной убыток, максимальная просадка, измеренная точно так, как её измеряет ваша фирма, целевая прибыль на фазе Eval и счётчик минимальных торговых дней. Зелёный, пока есть запас, янтарный как предупреждение, красный у лимита. При достижении жёсткого лимита кнопка EXECUTE превращается в BLOCKED, и ордер, который нарушил бы лимит, останавливается до отправки брокеру. Проп-фирмы меняют свои правила, поэтому значения обновляются по защищённому каналу без обновления советника. Отдельный дневной лимит убытка доступен для любого счёта: при его достижении панель закрывает собственные позиции и блокирует торговлю до следующей сессии.





НОВОСТНАЯ АНАЛИТИКА · СОБЫТИЯ, ОЦЕНЁННЫЕ ПО РЕАЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Premium Trade Manager содержит живой экономический календарь и блокирует новые входы в течение заданного вами окна вокруг высоковолатильных событий. Вместо того чтобы доверять фиксированному ярлыку, инструмент заново оценивает каждое событие по тому, как рынок на него фактически реагировал, и ведёт отдельную шкалу влияния для золота. Событие, которое календарь помечает как значимое, а рынок раз за разом игнорирует, перестанет стоить вам входов; событие, которое двигает рынок сильнее своего ярлыка, получит заслуженную осторожность. И поскольку Max читает тот же календарь, релиз в половину часа появится в вашей предторговой проверке, а не в вашем стоп-ауте.





МУЛЬТИСИМВОЛЬНЫЙ РЕЖИМ · ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР, КАЖДЫЙ ГРАФИК

В режиме All-Symbols один экземпляр панели управляет всеми позициями с его Magic Number по всем торгуемым символам: трейлинг, частичные закрытия и массовые действия охватывают весь портфель с одного графика. Хотите, чтобы экземпляр работал только со своим символом? Переключите в Chart Only. Если на одном Magic Number работает более одного экземпляра, инструмент предупредит при запуске, чтобы две панели не конкурировали за одну и ту же сделку. Когда открыто несколько позиций одновременно, массовые действия управляют ими в одно движение: перевести все в безубыток, установить стоп или цель на все, закрыть всех победителей, закрыть всех проигравших или закрыть все.





ПАНЕЛЬ · ВСЁ НА ОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Все элементы управления находятся в панели на графике: вход в ордер, вкладки настроек, массовые действия, ящик Max и живые показатели дневной прибыли, убытка и просадки по сделкам инструмента. Настройки редактируются в панели и сохраняются для каждого графика. Дизайн стекла, светлая и тёмная темы, а также масштабирование панели завершают картину.





РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Прикрепите Premium Trade Manager к графику: одного экземпляра в режиме All-Symbols достаточно, чтобы управлять всем, что вы торгуете. Установите риск: процент от счёта или фиксированный лот. Панель рассчитает каждый ордер исходя из этого. Выберите пресет проп-фирмы: если вы торгуете на финансируемом счёте, задайте фирму, программу и размер счёта один раз. Спланируйте сделку: перетащите вход, стоп и цель на графике, проверьте живой показатель риска и стоимость спреда. Спросите Max: один клик даёт вам второй взгляд перед входом. Выполните и позвольте панели управлять: частичные закрытия масштабируют выход, стоп трейлирует, новостная защита блокирует новые входы, а вкладка PROP держит все лимиты в поле зрения.





КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Max, ваш ИИ-наставник по трейдингу, встроенный в панель: предторговая проверка именно той сделки, что на вашем графике, на вашем языке, с учётом вашего живого счёта

Spread Intelligence: спред, оценённый по меркам каждого инструмента, от дешёвого до слишком дорогого, плюс его доля в вашем стопе по открытой сделке

BUY и SELL в один клик с автоматическим расчётом лота по риску, в процентах или фиксированным лотом, с ограничением маржи на сделку

Перетаскиваемые линии входа, стопа и цели с живым показателем риска

Стоп из структурных пивотов Smart Stop, FX Trend, ATR, перетащенного на графике или зафиксированного в пунктах, с цепочкой запасных вариантов и ярлыком источника

До четырёх уровней частичного тейк-профита с автоматическим масштабированием, каждый уровень отображён на графике со своей долей, мультипликатором вознаграждения, расстоянием и суммой

Каждый уровень можно перетаскивать, пока сделка открыта, а цифры меняются вместе с ним

Цели измеряются относительно риска на входе, поэтому подтягивание стопа никогда не срабатывает частичным закрытием раньше времени

Предторговые замечания в виде карточки под кнопкой Execute, по одному на строку, отсортированные по степени серьёзности

Риск по открытой сделке в валюте вашего счёта и стоп, который показывает, что он защищает, как только цена проходит вашу точку входа

Семь методов трейлинга: Break-Even, Classic, Step, ATR, PSAR, FX Trend и Smart Stop

Соответствие требованиям проп-фирм: девять форекс-фирм, режимы Eval и Funded, живые полосы для дневного убытка, максимальной просадки, целевой прибыли и торговых дней, с жёсткой блокировкой ордера, который нарушил бы лимит

Правила проп-фирм обновляются по защищённому каналу, обновление советника не требуется при изменении лимита фирмой

Новостная аналитика: живой экономический календарь с блокировочными окнами, взвешенными по реальному воздействию

Мультисимвольный режим: один экземпляр управляет каждым графиком или ограничен одним

Видимость ордеров в реальном времени, массовые действия по всему портфелю и отдельная защита от дневного убытка с автозакрытием

Дизайн стекла со светлой и тёмной темами, работает с любым символом брокера и любой сборкой MetaTrader 5





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЫНКИ

Premium Trade Manager работает с любым символом вашего брокера, а оценка спреда и стоп на основе ATR адаптируются к любому инструменту, которым вы торгуете:

Форекс · все мажоры, миноры и кросс-пары

· все мажоры, миноры и кросс-пары Индексы · US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225 и другие

· US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225 и другие Металлы · золото и другие металлы, доступные у вашего брокера

· золото и другие металлы, доступные у вашего брокера Крипто и CFD · BTCUSD, ETHUSD и инструменты вашего брокера

Поддерживаются все стандартные таймфреймы. Premium Trade Manager работает на живых графиках для торговли в реальном времени.





НАЧАЛО РАБОТЫ

Купите Premium Trade Manager на MQL5 Market, MetaTrader 5 автоматически загрузит его в папку Experts. Разрешите адреса в разделе Сервис > Настройки > Советники: https://revden.io для живого новостного календаря и автоматических обновлений правил проп-фирм, и https://stein.investments для Max, коуча. Панель покажет точный адрес для каждого при первом запуске. Перетащите её на любой график, и панель загрузится готовой к использованию. Задайте риск по умолчанию и, если вы торгуете на финансируемом счёте, ваш пресет проп-фирмы. Активируйте два месяца членства, которые входят в покупку: ваша копия печатает код активации в журнал Experts, а stein.investments превращает его в ваше членство. Для самого коуча вставьте ваш API-ключ Max из профиля Stein Investments в настройку Max панели, затем спрашивайте Max перед каждой сделкой. Код активации и API-ключ — разные вещи: код покупает вам членство, ключ позволяет панели общаться с Max.





ПРИМЕЧАНИЯ

Max, ИИ-коуч, требует активного членства Stein Investments. Торговая панель и все её функции исполнения ваши после однократной покупки и работают самостоятельно.

Premium Trade Manager является ручным торговым инструментом для живого графика и предназначен для торговли в реальном времени, а не для тестера стратегий.





Решение принимаете вы. Max смотрит на него вторым взглядом. Панель берёт на себя всё остальное. Это Premium Trade Manager.