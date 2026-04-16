Telegram to MT5 MultiChannel Copier

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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд.

Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4.

Руководство по настройке и загрузке приложения: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Как это работает

Приложение для Windows подключается к Telegram, используя ваши собственные учетные данные API — не бот. Это означает, что оно может читать любой канал, группу или тему, на которую вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. При обнаружении сигнала оно анализирует его и отправляет советнику. Советник определяет название символа согласно вашему брокеру, рассчитывает размер лота на основе ваших настроек риска и открывает сделку.

Весь процесс автоматический. Вам не нужно находиться перед компьютером.

  1. Откройте приложение и войдите в Telegram (только в первый раз).
  2. Выберите, какие каналы или темы вы хотите слушать.
  3. Нажмите Start. Советник сделает всё остальное.

Поддерживаемые форматы сигналов

Встроенный анализатор сигналов распознает широкий спектр форматов, используемых реальными провайдерами Telegram, без необходимости настройки. Он определяет ключевые слова как на английском, так и на испанском языке, а также обрабатывает сообщения с большим количеством декоративных эмодзи, жирным текстом Unicode и смешанными языками.

Корректно читает как американскую, так и европейскую числовую нотацию, и автоматически распознает наиболее распространенные индексы.

Анализатор также обрабатывает сообщения об обновлениях, отправленные в ответ на исходный сигнал: перенос в безубыток, закрытие позиции или изменение SL и TP. Когда канал редактирует сигнал для добавления или изменения значений, советник применяет обновление к правильной позиции.

Встроенные умные фильтры:

  • Сводки результатов: сообщения о производительности и балансе канала автоматически игнорируются, чтобы не путать их с новыми сигналами.
  • Информационные сообщения: оповещения о достижении целей идентифицируются как статус и никогда не обрабатываются как изменения цены по открытым позициям.
  • Явный безубыток: если канал редактирует сигнал так, что SL равен цене входа, советник интерпретирует это как инструкцию перенести стоп в безубыток.
  • Поддержка OCR: каналы, отправляющие сигналы в виде изображений, также поддерживаются. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Умное определение символов

Советник включает таблицу псевдонимов, охватывающую форекс, металлы, индексы, нефть и криптовалюту, и автоматически определяет суффиксы брокера. Обычные варианты каждого инструмента разрешаются без какой-либо настройки.

Для нестандартных случаев приложение включает диалог Custom Symbol Matches, где вы можете сопоставить любой термин с точным именем символа, которое использует ваш брокер.

Управление риском

Доступны четыре режима риска:

  • Фиксированный лот — всегда торгует одним и тем же размером лота.
  • Процент от баланса — рискует фиксированным процентом на сделку. Требует SL в сигнале.
  • Фиксированная сумма — рискует фиксированной суммой на сделку. Требует SL в сигнале.
  • Из сигнала — использует размер лота, отправленный провайдером, напрямую.

Если сигнал не имеет SL, а вы используете процентный или денежный режим, советник применяет настраиваемый резервный лот, чтобы сделка не была пропущена.

Исполнение ордеров

Рыночные vs отложенные ордера. Советник автоматически решает, открыть рыночный или отложенный ордер, в зависимости от расстояния между ценой сигнала и текущим рынком. Порог настраивается в пунктах.

Множественные тейк-профиты. Когда сигнал включает несколько уровней TP, вы можете открыть одну позицию на каждый TP или использовать только первый. Также можно ограничить, сколько TP используется.

Множественные входы. Когда сигнал приносит несколько цен входа, вы можете использовать только одну или открыть независимый ордер на каждую цену.

SL и TP по умолчанию. Если сигнал не включает Stop Loss, советник применяет его на настраиваемом расстоянии от цены входа. То же самое для Take Profit.

Правила отклонения. Вы можете игнорировать сигналы без цены входа или без Stop Loss. Полезно для правил prop firm.

Переопределение SL и TP

Иногда SL и TP канала не соответствуют вашему риск-плану. Custom SL и Custom TP позволяют полностью переопределить то, что отправляет канал, и всегда использовать свое фиксированное расстояние в пунктах от цены входа.

Каждое переопределение независимо — вы можете принудительно использовать свой SL, сохраняя TP канала, или наоборот.

Это отличается от SL и TP по умолчанию, которые действуют только как резерв, когда сигнал их не содержит. Custom SL/TP переопределяет всегда.

Управление сделками

Три независимые функции, которые вы можете включить отдельно или комбинировать, чтобы управлять открытыми позициями, не ожидая ручных обновлений от канала.

Частичное закрытие + безубыток. Автоматически закрывает процент позиции, когда она достигает прибыли в пунктах, затем переносит Stop Loss оставшейся части в безубыток.

Автономный безубыток. Перемещает Stop Loss к цене входа, когда сделка достигает настраиваемой прибыли, не закрывая никакой части позиции.

Trailing stop. Динамический Stop Loss, который следует за ценой на фиксированном расстоянии по мере движения сделки в вашу пользу. Активируется после настраиваемого порога и сохраняет настраиваемое разделение. Два опциональных поведения: отменить связанные отложенные ордера от того же канала при срабатывании трейлинга, или удалить TP из позиции, чтобы позволить движению продолжаться, пока держится трейл.

Фильтры

Точный контроль над тем, какие сигналы исполняет советник:

  • Разрешенные символы — торговать только конкретными инструментами.
  • Заблокированные символы — игнорировать конкретные инструменты.
  • Разрешенные каналы — торговать только сигналами из конкретных каналов.
  • Заблокированные каналы — игнорировать сигналы из конкретных каналов.

Фильтры символов поддерживают псевдонимы. Фильтры каналов используют частичное совпадение и также работают с отдельными темами из каналов типа форума.

Эти фильтры особенно полезны, когда вы запускаете несколько экземпляров советника на разных терминалах, каждый обрабатывает свой набор каналов или инструментов.

Пользовательские ключевые слова. Из приложения вы можете добавить свои ключевые слова для каждого действия — полезно для провайдеров, использующих необычные фразы или другие языки.

Поддержка нескольких терминалов

Приложение для Windows обнаруживает все установки MT4 и MT5 на вашем компьютере и позволяет выбрать, какие терминалы получают сигналы. Вы можете использовать общий режим по умолчанию или направлять сигналы на конкретный терминал — поддерживается любая комбинация MT4 и MT5.

В сочетании с фильтрами каналов и символов советника это позволяет запускать независимые стратегии на разных счетах.

Лицензия покрывает 5 активаций терминалов MT4/MT5 на покупку.

Панель производительности

Визуальная панель, отображаемая прямо на вашем графике, показывает статистику в реальном времени для каждого источника сигналов: количество сделок, процент выигрышей, чистый результат и общее количество пунктов. Панель обновляется автоматически по мере открытия и закрытия сделок.

Интерактивные кнопки периода позволяют переключать окно анализа одним щелчком.

Когда вы слушаете канал типа форума, каждая тема появляется как своя строка.

Управление обновлениями и закрытиями

Когда канал отправляет обновление о предыдущем сигнале, советник применяет его к правильной позиции автоматически. Если обновление отправлено как ответ на исходное сообщение Telegram, соответствие точное. Если нет, советник ищет правильную позицию, сравнивая символ и цены.

Управляются как открытые позиции, так и отложенные ордера: команда закрытия закроет рыночные позиции и удалит отложенные из того же сигнала.

Надежные подписки. Если администратор канала переименовывает канал в Telegram, ваша подписка сохраняется автоматически. Каналы, ставшие недоступными, очищаются при обновлении.

Support Bundle

Кнопка одного клика в приложении упаковывает лог, текущую конфигурацию и недавние логи советника в один ZIP-файл, готовый для прикрепления к сообщению в поддержку. Конфиденциальные данные удаляются или маскируются до создания файла.

Требования

  • Windows 10 или новее (также работает на любом VPS Windows)
  • Терминал MetaTrader 5 с включенной автоторговлей
  • Личный аккаунт Telegram (не бот)
  • Учетные данные API Telegram с my.telegram.org — бесплатно, получаются за 2 минуты

Что вы получаете

  • Советник — устанавливается автоматически с MQL5 Market в ваш терминал.
  • Приложение Windows (.exe) — не требует установки. Руководство по настройке и ссылка для скачивания: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Приложение Windows обязательно — это компонент, который подключается к Telegram и передает сигналы советнику.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать его с любым каналом Telegram? Да. Приложение использует ваш личный аккаунт Telegram, поэтому может читать любой канал, на который вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. Токен бота не требуется.

Поддерживает ли он каналы типа форума с несколькими темами? Да. Каждая тема появляется отдельно в приложении и отслеживается отдельно в Панели производительности.

Работает ли с каналами, отправляющими изображения? Да. Включите OCR во вкладке Setup. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Могу ли я слушать несколько каналов одновременно? Да. Вы можете добавлять и удалять каналы без остановки прослушивания. Каждый сигнал помечается каналом или темой источника.

Что если мой брокер использует другое имя символа? Советник разрешает это автоматически в большинстве случаев. Для нестандартных случаев используйте диалог Custom Symbol Matches для сопоставления термина с точным символом вашего брокера.

Что делать, если мне нужна помощь в решении проблемы? Используйте кнопку Support Bundle в приложении для создания ZIP с логами и конфигурацией, и прикрепите его к сообщению через мой профиль MQL5.

Сколько счетов я могу использовать с одной лицензией? 5 различных активаций терминалов MT4/MT5 на покупку в MQL5 Market.

Безопасен ли мой аккаунт Telegram? Да. Приложение использует официальный API Telegram через ваши собственные учетные данные. Не передает данные третьим лицам. Ваша сессия хранится локально на вашем компьютере.

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Отзывы 4
GuyAndersonTrading
19
GuyAndersonTrading 2026.08.09 19:45 
 

Wow what a product, everything works as expected and Sergios even added a new feature which cancels any pending orders on a BE message Sergios a credit to this community and this software is worth every penny

Russ Jones
23
Russ Jones 2026.07.05 21:34 
 

Awesome program with fantastic personalized support ! Thank You

Joanpare
139
Joanpare 2026.06.19 20:39 
 

En resumen, Telegram to MT5 es un producto excelente: fiable, rápido, fácil de configurar y con múltiples opciones que permiten ajustarlo exactamente a las necesidades de cada usuario. Muy recomendable para cualquiera que quiera automatizar la recepción y ejecución de señales de trading.

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Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
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Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
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Sergio Marquez Uroz
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Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
AutoJournal MT5
Sergio Marquez Uroz
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Ваш журнал сделок ведется за вас. Каждая закрытая сделка записывается автоматически — со скриншотом графика, полной статистикой и календарной панелью. 100% локально, без подписок. AutoJournal — это утилита, которая незаметно работает в фоновом режиме и превращает вашу торговую историю в профессиональный HTML-журнал. Никакого ручного ввода данных, никаких таблиц, никаких внешних сервисов: все создается и хранится на вашем собственном компьютере и работает одинаково, торгуете ли вы вручную или с
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Aureon Multi Strategy Portfolio I
Sergio Marquez Uroz
Эксперты
Один советник. Четыре некоррелированные стратегии. Одна настройка риска. Aureon Multi-Strategy Portfolio I объединяет четыре независимые стратегии Aureon в одном советнике: каждая торгует на своём рынке, со своей логикой и своим magic number. Ни один отдельный символ не определяет ваш месяц. Цель —   диверсификация : за счёт распределения риска между слабо коррелированными валютами и индексами кривая средств, как правило, получается более плавной, чем у одиночной стратегии. Стартовая цена: $499
Фильтр:
GuyAndersonTrading
19
GuyAndersonTrading 2026.08.09 19:45 
 

Wow what a product, everything works as expected and Sergios even added a new feature which cancels any pending orders on a BE message Sergios a credit to this community and this software is worth every penny

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.08.09 21:54
Thank you very much for your comments and suggestions on how to improve the app!
Russ Jones
23
Russ Jones 2026.07.05 21:34 
 

Awesome program with fantastic personalized support ! Thank You

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Thank you very much!
Joanpare
139
Joanpare 2026.06.19 20:39 
 

En resumen, Telegram to MT5 es un producto excelente: fiable, rápido, fácil de configurar y con múltiples opciones que permiten ajustarlo exactamente a las necesidades de cada usuario. Muy recomendable para cualquiera que quiera automatizar la recepción y ejecución de señales de trading.

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Muchas gracias!
Amelio
151
Amelio 2026.06.05 21:57 
 

The tool does exactly what it promises — reads Telegram signals and executes trades on MT5 within seconds. Good configuration options and a useful per-channel performance panel. Highly recommended. The developer support alone is worth 5 stars.

Sergio Marquez Uroz
774
Ответ разработчика Sergio Marquez Uroz 2026.07.05 23:05
Thank you very much!
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