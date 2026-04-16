Telegram to MT5 MultiChannel Copier

Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд.

Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4.

Руководство по настройке и загрузке приложения: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Как это работает

Приложение для Windows подключается к Telegram, используя ваши собственные учетные данные API — не бот. Это означает, что оно может читать любой канал, группу или тему, на которую вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. При обнаружении сигнала оно анализирует его и отправляет советнику. Советник определяет название символа согласно вашему брокеру, рассчитывает размер лота на основе ваших настроек риска и открывает сделку.

Весь процесс автоматический. Вам не нужно находиться перед компьютером.

Откройте приложение и войдите в Telegram (только в первый раз). Выберите, какие каналы или темы вы хотите слушать. Нажмите Start. Советник сделает всё остальное.

Поддерживаемые форматы сигналов

Встроенный анализатор сигналов распознает широкий спектр форматов, используемых реальными провайдерами Telegram, без необходимости настройки. Он определяет ключевые слова как на английском, так и на испанском языке, а также обрабатывает сообщения с большим количеством декоративных эмодзи, жирным текстом Unicode и смешанными языками.

Корректно читает как американскую, так и европейскую числовую нотацию, и автоматически распознает наиболее распространенные индексы.

Анализатор также обрабатывает сообщения об обновлениях, отправленные в ответ на исходный сигнал: перенос в безубыток, закрытие позиции или изменение SL и TP. Когда канал редактирует сигнал для добавления или изменения значений, советник применяет обновление к правильной позиции.

Встроенные умные фильтры:

Сводки результатов: сообщения о производительности и балансе канала автоматически игнорируются, чтобы не путать их с новыми сигналами.

сообщения о производительности и балансе канала автоматически игнорируются, чтобы не путать их с новыми сигналами. Информационные сообщения: оповещения о достижении целей идентифицируются как статус и никогда не обрабатываются как изменения цены по открытым позициям.

оповещения о достижении целей идентифицируются как статус и никогда не обрабатываются как изменения цены по открытым позициям. Явный безубыток: если канал редактирует сигнал так, что SL равен цене входа, советник интерпретирует это как инструкцию перенести стоп в безубыток.

если канал редактирует сигнал так, что SL равен цене входа, советник интерпретирует это как инструкцию перенести стоп в безубыток. Поддержка OCR: каналы, отправляющие сигналы в виде изображений, также поддерживаются. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Умное определение символов

Советник включает таблицу псевдонимов, охватывающую форекс, металлы, индексы, нефть и криптовалюту, и автоматически определяет суффиксы брокера. Обычные варианты каждого инструмента разрешаются без какой-либо настройки.

Для нестандартных случаев приложение включает диалог Custom Symbol Matches, где вы можете сопоставить любой термин с точным именем символа, которое использует ваш брокер.

Управление риском

Доступны четыре режима риска:

Фиксированный лот — всегда торгует одним и тем же размером лота.

— всегда торгует одним и тем же размером лота. Процент от баланса — рискует фиксированным процентом на сделку. Требует SL в сигнале.

— рискует фиксированным процентом на сделку. Требует SL в сигнале. Фиксированная сумма — рискует фиксированной суммой на сделку. Требует SL в сигнале.

— рискует фиксированной суммой на сделку. Требует SL в сигнале. Из сигнала — использует размер лота, отправленный провайдером, напрямую.

Если сигнал не имеет SL, а вы используете процентный или денежный режим, советник применяет настраиваемый резервный лот, чтобы сделка не была пропущена.

Исполнение ордеров

Рыночные vs отложенные ордера. Советник автоматически решает, открыть рыночный или отложенный ордер, в зависимости от расстояния между ценой сигнала и текущим рынком. Порог настраивается в пунктах.

Множественные тейк-профиты. Когда сигнал включает несколько уровней TP, вы можете открыть одну позицию на каждый TP или использовать только первый. Также можно ограничить, сколько TP используется.

Множественные входы. Когда сигнал приносит несколько цен входа, вы можете использовать только одну или открыть независимый ордер на каждую цену.

SL и TP по умолчанию. Если сигнал не включает Stop Loss, советник применяет его на настраиваемом расстоянии от цены входа. То же самое для Take Profit.

Правила отклонения. Вы можете игнорировать сигналы без цены входа или без Stop Loss. Полезно для правил prop firm.

Переопределение SL и TP

Иногда SL и TP канала не соответствуют вашему риск-плану. Custom SL и Custom TP позволяют полностью переопределить то, что отправляет канал, и всегда использовать свое фиксированное расстояние в пунктах от цены входа.

Каждое переопределение независимо — вы можете принудительно использовать свой SL, сохраняя TP канала, или наоборот.

Это отличается от SL и TP по умолчанию, которые действуют только как резерв, когда сигнал их не содержит. Custom SL/TP переопределяет всегда.

Управление сделками

Три независимые функции, которые вы можете включить отдельно или комбинировать, чтобы управлять открытыми позициями, не ожидая ручных обновлений от канала.

Частичное закрытие + безубыток. Автоматически закрывает процент позиции, когда она достигает прибыли в пунктах, затем переносит Stop Loss оставшейся части в безубыток.

Автономный безубыток. Перемещает Stop Loss к цене входа, когда сделка достигает настраиваемой прибыли, не закрывая никакой части позиции.

Trailing stop. Динамический Stop Loss, который следует за ценой на фиксированном расстоянии по мере движения сделки в вашу пользу. Активируется после настраиваемого порога и сохраняет настраиваемое разделение. Два опциональных поведения: отменить связанные отложенные ордера от того же канала при срабатывании трейлинга, или удалить TP из позиции, чтобы позволить движению продолжаться, пока держится трейл.

Фильтры

Точный контроль над тем, какие сигналы исполняет советник:

Разрешенные символы — торговать только конкретными инструментами.

— торговать только конкретными инструментами. Заблокированные символы — игнорировать конкретные инструменты.

— игнорировать конкретные инструменты. Разрешенные каналы — торговать только сигналами из конкретных каналов.

— торговать только сигналами из конкретных каналов. Заблокированные каналы — игнорировать сигналы из конкретных каналов.

Фильтры символов поддерживают псевдонимы. Фильтры каналов используют частичное совпадение и также работают с отдельными темами из каналов типа форума.

Эти фильтры особенно полезны, когда вы запускаете несколько экземпляров советника на разных терминалах, каждый обрабатывает свой набор каналов или инструментов.

Пользовательские ключевые слова. Из приложения вы можете добавить свои ключевые слова для каждого действия — полезно для провайдеров, использующих необычные фразы или другие языки.

Поддержка нескольких терминалов

Приложение для Windows обнаруживает все установки MT4 и MT5 на вашем компьютере и позволяет выбрать, какие терминалы получают сигналы. Вы можете использовать общий режим по умолчанию или направлять сигналы на конкретный терминал — поддерживается любая комбинация MT4 и MT5.

В сочетании с фильтрами каналов и символов советника это позволяет запускать независимые стратегии на разных счетах.

Лицензия покрывает 5 активаций терминалов MT4/MT5 на покупку.

Панель производительности

Визуальная панель, отображаемая прямо на вашем графике, показывает статистику в реальном времени для каждого источника сигналов: количество сделок, процент выигрышей, чистый результат и общее количество пунктов. Панель обновляется автоматически по мере открытия и закрытия сделок.

Интерактивные кнопки периода позволяют переключать окно анализа одним щелчком.

Когда вы слушаете канал типа форума, каждая тема появляется как своя строка.

Управление обновлениями и закрытиями

Когда канал отправляет обновление о предыдущем сигнале, советник применяет его к правильной позиции автоматически. Если обновление отправлено как ответ на исходное сообщение Telegram, соответствие точное. Если нет, советник ищет правильную позицию, сравнивая символ и цены.

Управляются как открытые позиции, так и отложенные ордера: команда закрытия закроет рыночные позиции и удалит отложенные из того же сигнала.

Надежные подписки. Если администратор канала переименовывает канал в Telegram, ваша подписка сохраняется автоматически. Каналы, ставшие недоступными, очищаются при обновлении.

Support Bundle

Кнопка одного клика в приложении упаковывает лог, текущую конфигурацию и недавние логи советника в один ZIP-файл, готовый для прикрепления к сообщению в поддержку. Конфиденциальные данные удаляются или маскируются до создания файла.

Требования

Windows 10 или новее (также работает на любом VPS Windows)

Терминал MetaTrader 5 с включенной автоторговлей

Личный аккаунт Telegram (не бот)

Учетные данные API Telegram с my.telegram.org — бесплатно, получаются за 2 минуты

Что вы получаете

Советник — устанавливается автоматически с MQL5 Market в ваш терминал.

— устанавливается автоматически с MQL5 Market в ваш терминал. Приложение Windows (.exe) — не требует установки. Руководство по настройке и ссылка для скачивания: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Приложение Windows обязательно — это компонент, который подключается к Telegram и передает сигналы советнику.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать его с любым каналом Telegram? Да. Приложение использует ваш личный аккаунт Telegram, поэтому может читать любой канал, на который вы подписаны, включая приватные и VIP-каналы. Токен бота не требуется.

Поддерживает ли он каналы типа форума с несколькими темами? Да. Каждая тема появляется отдельно в приложении и отслеживается отдельно в Панели производительности.

Работает ли с каналами, отправляющими изображения? Да. Включите OCR во вкладке Setup. Требуется установить Tesseract OCR (бесплатно, внешний).

Могу ли я слушать несколько каналов одновременно? Да. Вы можете добавлять и удалять каналы без остановки прослушивания. Каждый сигнал помечается каналом или темой источника.

Что если мой брокер использует другое имя символа? Советник разрешает это автоматически в большинстве случаев. Для нестандартных случаев используйте диалог Custom Symbol Matches для сопоставления термина с точным символом вашего брокера.

Что делать, если мне нужна помощь в решении проблемы? Используйте кнопку Support Bundle в приложении для создания ZIP с логами и конфигурацией, и прикрепите его к сообщению через мой профиль MQL5.

Сколько счетов я могу использовать с одной лицензией? 5 различных активаций терминалов MT4/MT5 на покупку в MQL5 Market.

Безопасен ли мой аккаунт Telegram? Да. Приложение использует официальный API Telegram через ваши собственные учетные данные. Не передает данные третьим лицам. Ваша сессия хранится локально на вашем компьютере.

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