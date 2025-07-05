Custom Alerts AIO MT5
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки
Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигналы по валютам, металлам, криптовалютам и индексам. Акции можно добавить вручную, если ваш брокер поддерживает их.
1. Почему Custom Alerts AIO — это прорыв
Без дополнительных лицензий
• Все ключевые индикаторы (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power) встроены в систему.
• Разработан исключительно для генерации сигналов — без графиков и визуализации, что обеспечивает максимальную скорость и простоту использования.
Мониторинг всех основных классов активов
• Поддерживает все ключевые рынки: валюты, золото, индексы и криптовалюту.
• Не нужно вручную вводить названия символов — просто выберите нужные классы активов в настройках.
• Акции не входят в предустановленные классы, но могут быть добавлены вручную через строку символов.
Идеален для современных трейдеров
• Никакой путаницы с шаблонами и графиками. Custom Alerts AIO — это чистота, скорость и простота.
• Идеально подходит для работы на VPS, фонового мониторинга и мобильной торговли.
2. Как использовать Custom Alerts AIO
Установка и запуск
• Добавьте Custom Alerts AIO на любой график — всё остальное уже готово.
• Все логики и фильтры загружаются автоматически — никаких дополнительных действий не требуется.
• Для получения данных по объёму в реальном времени установите бесплатный SI Connect, как описано в разделе 2 FAQ по FX Volume.
Выбор рынков
• Просто отметьте классы активов, которые вы хотите отслеживать: валюты, золото, индексы или криптовалюты.
• Для акций необходимо вручную указать символы в строке параметров.
Настройка сигналов
• Задайте фильтры: скачки объёма, уровни силы, волатильность и трендовые сигналы.
• Комбинируйте фильтры под вашу стратегию — всё работает внутри инструмента, без лишней настройки.
3. Для кого создан Custom Alerts AIO?
Занятые трейдеры
• Меньше времени на настройку, больше — на принятие решений по чётким сигналам.
Пользователи AI и автоторговли
• AIO идеально интегрируется в торговые процессы с ИИ или полуавтоматические стратегии благодаря своей надёжности и структуре.
Пользователи VPS и удалённого доступа
• Отсутствие графики и высокая производительность — идеально для фоновой работы и удалённого мониторинга.
4. Основные преимущества
• Все индикаторы встроены — не нужно ничего докупать
• Один инструмент для всех рынков — валюты, золото, криптовалюта, индексы
• Поддержка акций через ручной ввод символов
• Без настройки — просто выберите классы активов
• Мгновенное выполнение — без графических элементов
• Полная совместимость с логикой Custom Alerts FAQ
Нужна расширенная версия с графикой?
Вы можете выбрать классическую версию Custom Alerts с модульной архитектурой и полным визуальным контролем:
5. Ресурсы и поддержка
FAQ: Все типы сигналов и параметры фильтрации подробно описаны с примерами в Custom Alerts FAQ.
Сообщество: Присоединяйтесь к нашему активному чату трейдеров для обсуждения стратегий и получения помощи.
Поддержка: Возникли вопросы по установке или настройке? Мы поможем вам добиться максимального результата.
I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!