Custom Alerts AIO MT5

Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки

Обзор
Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигналы по валютам, металлам, криптовалютам и индексам. Акции можно добавить вручную, если ваш брокер поддерживает их.

1. Почему Custom Alerts AIO — это прорыв

Без дополнительных лицензий
• Все ключевые индикаторы (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power) встроены в систему.
• Разработан исключительно для генерации сигналов — без графиков и визуализации, что обеспечивает максимальную скорость и простоту использования.

Мониторинг всех основных классов активов
• Поддерживает все ключевые рынки: валюты, золото, индексы и криптовалюту.
• Не нужно вручную вводить названия символов — просто выберите нужные классы активов в настройках.
• Акции не входят в предустановленные классы, но могут быть добавлены вручную через строку символов.

Идеален для современных трейдеров
• Никакой путаницы с шаблонами и графиками. Custom Alerts AIO — это чистота, скорость и простота.
• Идеально подходит для работы на VPS, фонового мониторинга и мобильной торговли.

2. Как использовать Custom Alerts AIO

Установка и запуск
• Добавьте Custom Alerts AIO на любой график — всё остальное уже готово.
• Все логики и фильтры загружаются автоматически — никаких дополнительных действий не требуется.
• Для получения данных по объёму в реальном времени установите бесплатный SI Connect, как описано в разделе 2 FAQ по FX Volume.

Выбор рынков
• Просто отметьте классы активов, которые вы хотите отслеживать: валюты, золото, индексы или криптовалюты.
• Для акций необходимо вручную указать символы в строке параметров.

Настройка сигналов
• Задайте фильтры: скачки объёма, уровни силы, волатильность и трендовые сигналы.
• Комбинируйте фильтры под вашу стратегию — всё работает внутри инструмента, без лишней настройки.

3. Для кого создан Custom Alerts AIO?

Занятые трейдеры
• Меньше времени на настройку, больше — на принятие решений по чётким сигналам.

Пользователи AI и автоторговли
• AIO идеально интегрируется в торговые процессы с ИИ или полуавтоматические стратегии благодаря своей надёжности и структуре.

Пользователи VPS и удалённого доступа
• Отсутствие графики и высокая производительность — идеально для фоновой работы и удалённого мониторинга.

4. Основные преимущества

• Все индикаторы встроены — не нужно ничего докупать

• Один инструмент для всех рынков — валюты, золото, криптовалюта, индексы

• Поддержка акций через ручной ввод символов

• Без настройки — просто выберите классы активов

• Мгновенное выполнение — без графических элементов

• Полная совместимость с логикой Custom Alerts FAQ

Нужна расширенная версия с графикой?
Вы можете выбрать классическую версию Custom Alerts с модульной архитектурой и полным визуальным контролем:

5. Ресурсы и поддержка

FAQ: Все типы сигналов и параметры фильтрации подробно описаны с примерами в Custom Alerts FAQ.

Сообщество: Присоединяйтесь к нашему активному чату трейдеров для обсуждения стратегий и получения помощи.

Поддержка: Возникли вопросы по установке или настройке? Мы поможем вам добиться максимального результата.

Готовы вывести мониторинг рынка на новый уровень?
Установите Custom Alerts AIO сегодня и получайте важнейшие сигналы в реальном времени — без лишней настройки, с полной концентрацией на торговле.

С уважением,
Daniel & Alain

Отзывы 1
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Утилиты
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Утилиты
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Утилиты
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Утилиты
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Серия продуктов под маркой  FiboPlusWave Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    Особенности: не вникая в волновую теорию Эллиотта, можно сразу открыть один из возможных вариантов вхо
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
Утилиты
This is a multipurpose indicator and has the following indicators in it with dashboard ( scanner) and chart indicator on multi time frames . Divergent Bar Market Profile  ( Daily Weekly Monthly Intraday and Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars  Higher High Higher Close and Lower Low and Lower Close  Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more  See for your self Who am I? - https://www.linkedin.com/in/adnanreh
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
