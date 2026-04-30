Power Candles Scanner

Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам

Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется уведомление в момент появления нового сигнала.

Этот инструмент - часть экосистемы Stein Investments. 18+ инструментов плюс Max, ваш персональный AI-наставник по трейдингу.

Всегда на связи, знает каждый индикатор досконально, готов помочь, когда нужно что-то обдумать. Познакомьтесь с ним на https://stein.investments





Весь ваш Market Watch. Более 3000 автоматических оптимизаций для каждого символа. 2 типа оповещений. Один клик - и вы переключаетесь на график и приступаете к действию.





ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО НУЖНО

Большинство сканеров с несколькими символами показывают вам движение. Волатильность, процентное изменение, RSI по тикеру. Вам все равно приходится выяснять правильную стратегию, правильный стоп-лосс, правильный порог входа. Сканер стратегий Power Candles отвечает на эти вопросы по каждому символу автоматически и уведомляет вас только тогда, когда появляется реальный сигнал входа на настройке, которая математически подтверждена. Вот и все.





АВТООптимизатор · ПРИМЕНЯЕТСЯ К КАЖДОМУ СИМВОЛУ

Для каждого символа сканер запускает более 3000 торговых симуляций на основе последних тысячи баров — две стратегии (Momentum и Reversal) с тремя порогами силы сигнала и полной сеткой стоп-лоссов и тейк-профитов. Настройки ранжируются по скорректированному с учетом риска баллу, который отдаёт предпочтение прибыльным И стабильным конфигурациям, а не случайным удачам из-за слишком малого количества сделок. Выигрышная комбинация отображается в реальном времени на панели и переоценивается при закрытии каждого бара.

Это точно тот же движок, который используется в индикаторе Power Candles. Ничего не моделируется, ничего не приближается.





ДВА ТИПА СИГНАЛОВ · ОДИН ДЛЯ АНАЛИЗА, ОДИН ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ

1. По новому перспективному символу

. Срабатывает один раз, когда оптимизированный коэффициент прибыльности символа пересекает ваш порог (по умолчанию PF >= 2,0). Используйте его, чтобы узнать, когда ранее неактивный символ становится достойным внимания.

2. По новому сигналу

Срабатывает, когда фактический сигнал входа Momentum или Reversal срабатывает на символе, оптимизированная настройка которого уже является многообещающей. Это превращает сканер в пассивный фоновый монитор — он подает сигнал только тогда, когда есть что-то торгуемое, на что стоит обратить внимание прямо сейчас.

Оба типа оповещений проходят через каналы Popup, Push (мобильный) и Sound. У каждого канала есть свой переключатель на графике.





ПАНЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СИМВОЛОВ

Каждый отсканированный символ отображается с его текущей лучшей настройкой, ранжируется и сортируется:

Символ · рекомендуемая стратегия (Momentum или Reversal)

· рекомендуемая (Momentum или Reversal) SL% · TP% — оптимизированные Stop Loss и Take Profit в процентах от ценового диапазона

· — оптимизированные Stop Loss и Take Profit в процентах от ценового диапазона Win% · PF · Pips — показатели эффективности для оптимизированной конфигурации

· · — показатели эффективности для оптимизированной конфигурации Сигналы · Последний — размер выборки и время с момента последнего сигнала

Многообещающие строки (PF выше вашего порога) выделены зеленым цветом. Щелкните любой заголовок столбца, чтобы отсортировать. Щелкните любой символ, чтобы переключить активный график на этот символ на таймфрейме сканирования.





ПАНЕЛЬ НАСТРОЕК НА ГРАФИКЕ

Значок шестеренки в правом нижнем углу открывает страницу настроек на панели. Настройки меняются на лету без повторного открытия входных данных советника:

Показывать только многообещающие строки — скрыть все, что ниже порога PF, для удобного просмотра

— скрыть все, что ниже порога PF, для удобного просмотра Главные и локальные переключатели оповещений (Всплывающее окно / Push / Звук)

и локальные переключатели (Всплывающее окно / Push / Звук) Оповещение: При появлении нового многообещающего сигнала — срабатывает, когда символ пересекает порог PF

— срабатывает, когда символ пересекает порог PF Оповещение: при появлении нового сигнала — срабатывает, когда на перспективном символе появляется новый торговый сигнал





ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ИНДИКАТОРА POWER CANDLES

Strategy Scanner — это уровень обнаружения: он подсказывает, на какой инструмент и когда обратить внимание. Индикатор Power Candles — это уровень исполнения: он рисует на графике лучи входа, стоп-лосса и тейк-профита для активного сигнала в реальном времени и срабатывает с учетом направления при закрытии бара. Сканер находит инструмент; индикатор показывает, когда и где именно входить в рынок.

Сканер — это радар. Индикатор Power Candles — это кокпит. Оба инструмента разработаны для совместной работы.





РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Сканер отправляет вам уведомление — пример: EURUSD только что дал новый сигнал разворота на уровне SL 250% / TP 290% с PF 2,40. Вы нажимаете на строку EURUSD на панели сканера. График мгновенно переключается на EURUSD M15. Индикатор Power Candles на этом графике рисует лучи входа, Stop Loss и Take Profit в реальном времени по тем ценам, которые нашел Сканер. Решение о входе принимаете вы.





КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Самооптимизирующийся движок: более 3000 торговых комбинаций для каждого инструмента, постоянно обновляется

Панель с несколькими символами в реальном времени с сортируемыми столбцами и рейтингом по каждому столбцу

Выделение позиций с перспективной прибылью (PF) плюс опциональный фильтр «Показать только перспективные»

Два независимых типа оповещений: переход по порогу PF И срабатывание свежего сигнала

Три канала оповещений (всплывающее окно, push-уведомление, звук) с переключателями на графике

Навигация по кликам: любая строка переключает график на соответствующий символ

Управление периодом для каждого символа (8-часовой, 1-дневной, 1-недельный и другие аналитические окна)

Пагинация для больших списков Market Watch

Страница настроек на графике (значок шестеренки, диалог ввода данных не требуется)

Настраиваемый период сканирования (по умолчанию M15), максимальное количество символов, частота обновления, порог коэффициента прибыли

Встроенная логика FX Power и IX Power — дополнительные индикаторы не требуются

Работает на Forex, с золотом, индексами, криптовалютами и CFD

Совместимость с MetaTrader 5





ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЫНКИ

Работает с любыми инструментами, предоставляемыми вашим брокером через панель «Рынок»:

Форекс · 28 основных и кросс-пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPAUD и т. д.)

· 28 основных и кросс-пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPAUD и т. д.) Индексы · US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225, AUS200, STOXX50

· US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225, AUS200, STOXX50 Металлы · Золото (XAUUSD и кросс-пары)

· Золото (XAUUSD и кросс-пары) Криптовалюты · BTCUSD, ETHUSD и основные пары альткойнов

По умолчанию сканирование проводится на таймфрейме M15. Поддерживаются любые таймфреймы от M1 до Месячного.





НАЧАЛО РАБОТЫ

Прикрепите сканер стратегий Power Candles к любому графику В течение нескольких секунд панель заполняется символами из вашего «Наблюдения за рынком», при этом для каждого из них в фоновом режиме запускается собственный автооптимизатор Первое сканирование занимает примерно две минуты на каждые 35 символов (стандартное ограничение; при необходимости его можно увеличить для более обширных списков наблюдения; масштабирование происходит линейно) После этого сканер работает непрерывно — повторно оптимизируя при каждом закрытии бара, оповещая о перспективных символах и новых сигналах Щелкните по любой строке символа, чтобы просмотреть его график; щелкните значок шестеренки, чтобы изменить настройки оповещений без повторного открытия ввода данных





ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Сканер полностью функционален с настройками по умолчанию. Все параметры являются опциональной настройкой:

Настройки сканера · таймфрейм сканирования (по умолчанию M15), фильтр символов, максимальное количество символов, интервал обновления, пагинация

· таймфрейм сканирования (по умолчанию M15), фильтр символов, максимальное количество символов, интервал обновления, пагинация Настройки автооптимизатора · глубина истории, минимальный SL (по умолчанию 100% от ATR для фильтрации стопов-шумов), минимальное количество сделок, минимальное соотношение прибыль/риск

· глубина истории, минимальный SL (по умолчанию 100% от ATR для фильтрации стопов-шумов), минимальное количество сделок, минимальное соотношение прибыль/риск Настройки оповещений · порог перспективного PF (по умолчанию 2,0), главный переключатель + переключатели каналов (всплывающее окно / электронная почта / push-уведомление / звук), переключатели событий (при появлении нового перспективного сигнала, при появлении свежего сигнала)





Сканер стратегий Power Candles создан для трейдеров, которым нужен один инструмент пассивного мониторинга, чтобы следить за всем рынком за них, с математически проверенными настройками и уведомлениями в реальном времени — а также возможностью действовать одним щелчком мыши по любому символу, который привлек их внимание.