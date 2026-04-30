Power Candles Scanner

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Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам

Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется уведомление в момент появления нового сигнала.

Этот инструмент - часть экосистемы Stein Investments. 18+ инструментов плюс Max, ваш персональный AI-наставник по трейдингу. 

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Весь ваш Market Watch. Более 3000 автоматических оптимизаций для каждого символа. 2 типа оповещений. Один клик - и вы переключаетесь на график и приступаете к действию.


ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО НУЖНО

Большинство сканеров с несколькими символами показывают вам движение. Волатильность, процентное изменение, RSI по тикеру. Вам все равно приходится выяснять правильную стратегию, правильный стоп-лосс, правильный порог входа. Сканер стратегий Power Candles отвечает на эти вопросы по каждому символу автоматически и уведомляет вас только тогда, когда появляется реальный сигнал входа на настройке, которая математически подтверждена. Вот и все.


АВТООптимизатор · ПРИМЕНЯЕТСЯ К КАЖДОМУ СИМВОЛУ

Для каждого символа сканер запускает более 3000 торговых симуляций на основе последних тысячи баров — две стратегии (Momentum и Reversal) с тремя порогами силы сигнала и полной сеткой стоп-лоссов и тейк-профитов. Настройки ранжируются по скорректированному с учетом риска баллу, который отдаёт предпочтение прибыльным И стабильным конфигурациям, а не случайным удачам из-за слишком малого количества сделок. Выигрышная комбинация отображается в реальном времени на панели и переоценивается при закрытии каждого бара.

Это точно тот же движок, который используется в индикаторе Power Candles. Ничего не моделируется, ничего не приближается.


ДВА ТИПА СИГНАЛОВ · ОДИН ДЛЯ АНАЛИЗА, ОДИН ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ

1. По новому перспективному символу
. Срабатывает один раз, когда оптимизированный коэффициент прибыльности символа пересекает ваш порог (по умолчанию PF >= 2,0). Используйте его, чтобы узнать, когда ранее неактивный символ становится достойным внимания.

2. По новому сигналу
Срабатывает, когда фактический сигнал входа Momentum или Reversal срабатывает на символе, оптимизированная настройка которого уже является многообещающей. Это превращает сканер в пассивный фоновый монитор — он подает сигнал только тогда, когда есть что-то торгуемое, на что стоит обратить внимание прямо сейчас.

Оба типа оповещений проходят через каналы Popup, Push (мобильный) и Sound. У каждого канала есть свой переключатель на графике.


ПАНЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СИМВОЛОВ

Каждый отсканированный символ отображается с его текущей лучшей настройкой, ранжируется и сортируется:

  • Символ · рекомендуемая стратегия (Momentum или Reversal)
  • SL% · TP% — оптимизированные Stop Loss и Take Profit в процентах от ценового диапазона
  • Win% · PF · Pips — показатели эффективности для оптимизированной конфигурации
  • Сигналы · Последний — размер выборки и время с момента последнего сигнала

Многообещающие строки (PF выше вашего порога) выделены зеленым цветом. Щелкните любой заголовок столбца, чтобы отсортировать. Щелкните любой символ, чтобы переключить активный график на этот символ на таймфрейме сканирования.


ПАНЕЛЬ НАСТРОЕК НА ГРАФИКЕ

Значок шестеренки в правом нижнем углу открывает страницу настроек на панели. Настройки меняются на лету без повторного открытия входных данных советника:

  • Показывать только многообещающие строки — скрыть все, что ниже порога PF, для удобного просмотра
  • Главные и локальные переключатели оповещений (Всплывающее окно / Push / Звук)
  • Оповещение: При появлении нового многообещающего сигнала — срабатывает, когда символ пересекает порог PF
  • Оповещение: при появлении нового сигнала — срабатывает, когда на перспективном символе появляется новый торговый сигнал

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ИНДИКАТОРА POWER CANDLES

Strategy Scanner — это уровень обнаружения: он подсказывает, на какой инструмент и когда обратить внимание. Индикатор Power Candles — это уровень исполнения: он рисует на графике лучи входа, стоп-лосса и тейк-профита для активного сигнала в реальном времени и срабатывает с учетом направления при закрытии бара. Сканер находит инструмент; индикатор показывает, когда и где именно входить в рынок.

Сканер — это радар.
Индикатор Power Candles — это кокпит.
Оба инструмента разработаны для совместной работы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ

  1. Сканер отправляет вам уведомление — пример: EURUSD только что дал новый сигнал разворота на уровне SL 250% / TP 290% с PF 2,40.
  2. Вы нажимаете на строку EURUSD на панели сканера. График мгновенно переключается на EURUSD M15.
  3. Индикатор Power Candles на этом графике рисует лучи входа, Stop Loss и Take Profit в реальном времени по тем ценам, которые нашел Сканер. Решение о входе принимаете вы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Самооптимизирующийся движок: более 3000 торговых комбинаций для каждого инструмента, постоянно обновляется
  • Панель с несколькими символами в реальном времени с сортируемыми столбцами и рейтингом по каждому столбцу
  • Выделение позиций с перспективной прибылью (PF) плюс опциональный фильтр «Показать только перспективные»
  • Два независимых типа оповещений: переход по порогу PF И срабатывание свежего сигнала
  • Три канала оповещений (всплывающее окно, push-уведомление, звук) с переключателями на графике
  • Навигация по кликам: любая строка переключает график на соответствующий символ
  • Управление периодом для каждого символа (8-часовой, 1-дневной, 1-недельный и другие аналитические окна)
  • Пагинация для больших списков Market Watch
  • Страница настроек на графике (значок шестеренки, диалог ввода данных не требуется)
  • Настраиваемый период сканирования (по умолчанию M15), максимальное количество символов, частота обновления, порог коэффициента прибыли
  • Встроенная логика FX Power и IX Power — дополнительные индикаторы не требуются
  • Работает на Forex, с золотом, индексами, криптовалютами и CFD
  • Совместимость с MetaTrader 5

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЫНКИ

Работает с любыми инструментами, предоставляемыми вашим брокером через панель «Рынок»:

  • Форекс · 28 основных и кросс-пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPAUD и т. д.)
  • Индексы · US30, US500, NAS100, DE40, UK100, JP225, AUS200, STOXX50
  • Металлы · Золото (XAUUSD и кросс-пары)
  • Криптовалюты · BTCUSD, ETHUSD и основные пары альткойнов

По умолчанию сканирование проводится на таймфрейме M15. Поддерживаются любые таймфреймы от M1 до Месячного.


НАЧАЛО РАБОТЫ

  1. Прикрепите сканер стратегий Power Candles к любому графику
  2. В течение нескольких секунд панель заполняется символами из вашего «Наблюдения за рынком», при этом для каждого из них в фоновом режиме запускается собственный автооптимизатор
  3. Первое сканирование занимает примерно две минуты на каждые 35 символов (стандартное ограничение; при необходимости его можно увеличить для более обширных списков наблюдения; масштабирование происходит линейно)
  4. После этого сканер работает непрерывно — повторно оптимизируя при каждом закрытии бара, оповещая о перспективных символах и новых сигналах
  5. Щелкните по любой строке символа, чтобы просмотреть его график; щелкните значок шестеренки, чтобы изменить настройки оповещений без повторного открытия ввода данных

ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Сканер полностью функционален с настройками по умолчанию. Все параметры являются опциональной настройкой:

  • Настройки сканера · таймфрейм сканирования (по умолчанию M15), фильтр символов, максимальное количество символов, интервал обновления, пагинация
  • Настройки автооптимизатора · глубина истории, минимальный SL (по умолчанию 100% от ATR для фильтрации стопов-шумов), минимальное количество сделок, минимальное соотношение прибыль/риск
  • Настройки оповещений · порог перспективного PF (по умолчанию 2,0), главный переключатель + переключатели каналов (всплывающее окно / электронная почта / push-уведомление / звук), переключатели событий (при появлении нового перспективного сигнала, при появлении свежего сигнала)

Сканер стратегий Power Candles создан для трейдеров, которым нужен один инструмент пассивного мониторинга, чтобы следить за всем рынком за них, с математически проверенными настройками и уведомлениями в реальном времени — а также возможностью действовать одним щелчком мыши по любому символу, который привлек их внимание.

Отзывы 1
Anatoly GRenkov
96
Anatoly GRenkov 2026.06.27 14:14 
 

Hello, traders, I can say that the indicator is really worth the money. If you make the settings more sensitive to the price, you will get a fantastic result that will be adapted to your strategy. The main thing is that there are always updates, which means that the indicator will become even more technologically advanced and improved.

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THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
Утилиты
VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Утилиты
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
Утилиты
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
Другие продукты этого автора
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
Эксперты
Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
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FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
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5 (1)
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Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
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Daniel Stein
5 (5)
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Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
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Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
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FREE
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
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Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
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Daniel Stein
Утилиты
Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени. Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели. Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне. Как это работает Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR . Когда такой ба
Power Bar MT5
Daniel Stein
Индикаторы
Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами. Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели. Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные. Что делает Power Bar уникальным? Большинство индикаторов дают сигнал и оставля
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4.5 (4)
Утилиты
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Revden Terminal
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Daniel Stein
5 (3)
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Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
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SI Connect
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5 (3)
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SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
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Фильтр:
Anatoly GRenkov
96
Anatoly GRenkov 2026.06.27 14:14 
 

Hello, traders, I can say that the indicator is really worth the money. If you make the settings more sensitive to the price, you will get a fantastic result that will be adapted to your strategy. The main thing is that there are always updates, which means that the indicator will become even more technologically advanced and improved.

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