TrendLine Pending Order Tool

Эта утилита открывает ордера, когда свеча касается линии тренда, установленной вручную, как если бы это был более четко сформулированный отложенный ордер. Его можно использовать для любого актива: при открытии ордера он удаляет линию, которой он коснулся, и создает стрелку. В данном случае он используется для операций разворота цены: он открывает ордер на продажу, когда бычья свеча касается линии снизу вверх, и открывает ордер на покупку, когда медвежья свеча касается линии сверху вниз.





Вы можете настроить стоп-лосс и тейк-профит, эта утилита очень полезна, так как вы можете запрограммировать открытие ордеров и выход из экрана, что очень функционально для графических моделей, когда цена достигает восходящих и нисходящих линий поддержки и сопротивления, например горизонтальных. и вертикальный.





С последним обновлением вы можете разместить несколько строк.





Примечание: протестировать тестер стратегий невозможно.