Gold Trend Pyramid EA

  • Эксперты
  • En Hao Peng
    En Hao Peng

    En Hao Peng

    • lndependent trading sofgware Developer в  Huanggang,Hubei,China
    • Китай
    • 166
    Trader from Hubei, China. Focus on trend‑based pyramid EA for XAUUSD gold. My strategies use floating‑profit adding‑position logic with multi‑layer risk control, no dangerous martingale. All products are tested by multi‑year backtest. Please test the demo version on demo account before live trading
  • Версия: 8.0
  • Обновлено: 7 августа 2026
  • Активации: 7
rend Pyramid v5.00 | Советник XAUUSD пирамидирование по плавающей прибыли
 
Этот золотой советник‑пирамид работает по плавающей прибыли: добавляет позиции только после появления плавающей прибыли по уже открытым ордерам, исключая слепое наращивание при убытке. Использует двойную фильтрацию по индикаторам EMA20 и ADX24 для отсеивания ложных сигналов во флэте и сокращения бесполезных открытий позиций. Встроены жёсткие средства риск‑контроля для защиты вашего счёта.
 
Основные преимущества
 
1. Добавление позиций только при плавающей прибыли, без наращивания при убытке: исключаются высокорисковые схемы мартингейла и сетки, где объёмы растут при росте убытка.
2. Механизм фильтра тренда: во флэте советник выжидает, сокращая лишние открытия ордеров.
3. Поэтапное добавление позиций: не отправляет несколько ордеров за одну миллисекунду, снижая риски ограничений со стороны брокера.
4. Множественные независимые средства риск‑контроля: стоп‑лосс группы позиций, скользящий стоп, жёсткий дневной лимит убытка для многоуровневой защиты.
5. Все параметры настраиваются: лот, порог добавления позиций, стоп‑лосс и тейк‑профит можно изменять под ваши нужды.
6. Проверка шести лет исторического тестирования, параметры многократно доработаны на симуляционных счетах.
7. При трендовом движении кривая капитала растёт стабильно, подходит для трейдеров, ориентированных на трендовые среднесрочные сделки.
 
Основная информация
 
1. Название продукта в маркете: gold trend pyramid ea
2. Отображаемое имя советника на графике MT5: trendstorm ea v8.00
3. Текущая версия: 8.00
4. Инструмент: XAUUSD (золото)
5. Таймфрейм: M15
6. Режим счёта: только хедж‑счёт (Hedging). Счёт должен разрешать несколько независимых ордеров по одному инструменту. На неттинг‑счетах логика не работает, советник не будет функционировать корректно.
 
Логика открытия позиций
Для поиска реального тренда используется скользящая средняя EMA20 в комбинации с индикатором ADX24. Первый ордер открывается только при достаточной силе тренда и расположении цены относительно скользящей средней. Во флэте советник находится в режиме ожидания и не открывает лишних позиций.
 
Важное напоминание:
Индикатор ADX управляет только открытием новых первых ордеров.
 
Если позиции уже открыты, даже если рынок перейдёт во флэт, советник не закроет их принудительно. Все выходы из позиций выполняются по правилам скользящего стопа и стоп‑лосса группы.
 
При частых ложных пробоях возможны циклы: открытие — быстрый стоп‑лосс — ожидание — повторное открытие. Количество сделок увеличивается, это особенность стратегии, а не ошибка программы.
 
Механизм добавления позиций
Добавление ордеров срабатывает по общей плавающей прибыли всей группы позиций, а не по фиксированному ценовому расстоянию.
 
Когда общая плавающая прибыль группы достигает заданного порога, открывается дополнительный ордер того же лота. При дальнейшем росте плавающей прибыли срабатывает следующий уровень наращивания.
 
Максимально 5 добавлений, всего до 6 ордеров. Не отправляет множество ордеров одновременно за одну миллисекунду. Наращивание происходит поэтапно по условию плавающей прибыли, снижая риски брокерского контроля.
 
Механизм закрытия позиций, три независимых условия выхода
 
1. Общий тейк‑профит группы позиций (опционально, по умолчанию отключён)
2. Скользящий стоп: активируется только при достижении заданной плавающей прибыли. При отскоке цены все позиции закрываются.
3. Общий стоп‑лосс группы: принудительное закрытие всех ордеров при достижении группой заданного убытка.
 
Настраиваемые параметры риск‑контроля
 
1. Начальный лот
2. Порог плавающей прибыли для добавления позиций в USD
3. Максимальное количество добавлений, максимум 5
4. Общий стоп‑лосс группы в USD
5. Значение активации скользящего стопа в USD
6. Шаг отката для скользящего стопа в USD
7. Жёсткий дневной лимит убытка в USD
 
Прочитайте перед использованием
 
1. Все бэктесты выполнены на ECN‑счетах с нулевым спредом (исходный спред менее 0,05 USD за унцию, комиссия менее 5 USD за лот на одну сторону).
 
Советник имеет высокую частоту сделок. Настоятельно рекомендуется ECN‑счёт с нулевым спредом.
 
При использовании стандартного счёта расходы по спреду съедят большую часть прибыли. Реальные результаты будут сильно хуже бэктеста или сделают торговлю убыточной.
 
2. Справочное количество сделок по бэктесту: до 80000‑90000 сделок в год при высокой рыночной активности; несколько тысяч‑десятки тысяч при обычном рынке. Флэт с ложными пробоями значительно увеличивает количество сделок.
3. Параметры по умолчанию (начальный лот 0,07, 5 добавлений, интервал плавающей прибыли 10 USD, скользящий стоп 25/10, стоп‑лосс группы 150 USD, максимальная плавающая потеря 300 USD, дневной жёсткий лимит 2000 USD) оптимизированы по результатам шести лет тестирования 2021‑2026. Произвольное изменение ключевых параметров нарушит баланс стратегии. Все убытки при изменении параметров несёт пользователь.
4. Советник часто открывает сделки и чувствителен к задержкам сети. Для стабильного исполнения ордеров рекомендуется круглосуточный VPS рядом с сервером брокера. Домашний компьютер и обычный домашний интернет не подходят для долгой работы советника.
5. Рекомендации по депозиту и начальному лоту (пропорциональный пересчёт от базы 5000 USD, лот 0,07):
 
Депозит счёта | Рекомендуемый начальный лот | Максимальный суммарный объём (×6)
1000 USD | 0,01 лот | 0,06 лот
2000 USD | 0,03 лот | 0,18 лот
3000 USD | 0,04 лот | 0,24 лот
5000 USD | 0,07 лот | 0,42 лот (по умолчанию)
7000 USD | 0,10 лот | 0,60 лот
10000 USD | 0,14 лот | 0,84 лот
15000 USD | 0,21 лот | 1,26 лот
20000 USD | 0,28 лот | 1,68 лот
 
Максимальный суммарный объём равен начальному лоту умноженному на 6 (1 начальный + 5 добавленных ордеров).
 
Необходимо оставлять достаточную маржу на случай полной загрузки. Рекомендуется кредитное плечо не менее 1:100.
 
Заявление о рисках
 
1. Только для хедж‑счетов. На неттинг‑счетах работа невозможна.
2. Это среднесрочно‑краткосрочная стратегия пирамидирования по плавающей прибыли с высокой частотой сделок. Флэт с ложными пробоями порождает большое количество ордеров.
3. Бэктест — это только историческая симуляция. Исторические результаты не гарантируют прибыль на реальном счёте.
4. Реальный спред, проскальзывание, комиссии и ликвидность создают большую разницу между результатами реального счёта и бэктеста.
5. Перед покупкой скачайте демонстрационную версию, протестируйте минимум один месяц на демо‑счёте, изучите поведение стратегии перед переходом на реальные средства.
6. Торговля на форекс с кредитным плечом несёт риск полной потери депозита. Торгуйте только средства, которые готовы потерять.
 
Ссылка на бэктест
Параметры по умолчанию, депозит 5000 USD, лот 0,07, непрерывное шести летнее тестирование 2021‑2026 по инструменту XAUUSD M15.
 

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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