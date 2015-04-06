rend Pyramid v5.00 | Советник XAUUSD пирамидирование по плавающей прибыли

Этот золотой советник‑пирамид работает по плавающей прибыли: добавляет позиции только после появления плавающей прибыли по уже открытым ордерам, исключая слепое наращивание при убытке. Использует двойную фильтрацию по индикаторам EMA20 и ADX24 для отсеивания ложных сигналов во флэте и сокращения бесполезных открытий позиций. Встроены жёсткие средства риск‑контроля для защиты вашего счёта.

Основные преимущества

1. Добавление позиций только при плавающей прибыли, без наращивания при убытке: исключаются высокорисковые схемы мартингейла и сетки, где объёмы растут при росте убытка.

2. Механизм фильтра тренда: во флэте советник выжидает, сокращая лишние открытия ордеров.

3. Поэтапное добавление позиций: не отправляет несколько ордеров за одну миллисекунду, снижая риски ограничений со стороны брокера.

4. Множественные независимые средства риск‑контроля: стоп‑лосс группы позиций, скользящий стоп, жёсткий дневной лимит убытка для многоуровневой защиты.

5. Все параметры настраиваются: лот, порог добавления позиций, стоп‑лосс и тейк‑профит можно изменять под ваши нужды.

6. Проверка шести лет исторического тестирования, параметры многократно доработаны на симуляционных счетах.

7. При трендовом движении кривая капитала растёт стабильно, подходит для трейдеров, ориентированных на трендовые среднесрочные сделки.

Основная информация

1. Название продукта в маркете: gold trend pyramid ea

2. Отображаемое имя советника на графике MT5: trendstorm ea v8.00

3. Текущая версия: 8.00

4. Инструмент: XAUUSD (золото)

5. Таймфрейм: M15

6. Режим счёта: только хедж‑счёт (Hedging). Счёт должен разрешать несколько независимых ордеров по одному инструменту. На неттинг‑счетах логика не работает, советник не будет функционировать корректно.

Логика открытия позиций

Для поиска реального тренда используется скользящая средняя EMA20 в комбинации с индикатором ADX24. Первый ордер открывается только при достаточной силе тренда и расположении цены относительно скользящей средней. Во флэте советник находится в режиме ожидания и не открывает лишних позиций.

Важное напоминание:

Индикатор ADX управляет только открытием новых первых ордеров.

Если позиции уже открыты, даже если рынок перейдёт во флэт, советник не закроет их принудительно. Все выходы из позиций выполняются по правилам скользящего стопа и стоп‑лосса группы.

При частых ложных пробоях возможны циклы: открытие — быстрый стоп‑лосс — ожидание — повторное открытие. Количество сделок увеличивается, это особенность стратегии, а не ошибка программы.

Механизм добавления позиций

Добавление ордеров срабатывает по общей плавающей прибыли всей группы позиций, а не по фиксированному ценовому расстоянию.

Когда общая плавающая прибыль группы достигает заданного порога, открывается дополнительный ордер того же лота. При дальнейшем росте плавающей прибыли срабатывает следующий уровень наращивания.

Максимально 5 добавлений, всего до 6 ордеров. Не отправляет множество ордеров одновременно за одну миллисекунду. Наращивание происходит поэтапно по условию плавающей прибыли, снижая риски брокерского контроля.

Механизм закрытия позиций, три независимых условия выхода

1. Общий тейк‑профит группы позиций (опционально, по умолчанию отключён)

2. Скользящий стоп: активируется только при достижении заданной плавающей прибыли. При отскоке цены все позиции закрываются.

3. Общий стоп‑лосс группы: принудительное закрытие всех ордеров при достижении группой заданного убытка.

Настраиваемые параметры риск‑контроля

1. Начальный лот

2. Порог плавающей прибыли для добавления позиций в USD

3. Максимальное количество добавлений, максимум 5

4. Общий стоп‑лосс группы в USD

5. Значение активации скользящего стопа в USD

6. Шаг отката для скользящего стопа в USD

7. Жёсткий дневной лимит убытка в USD

Прочитайте перед использованием

1. Все бэктесты выполнены на ECN‑счетах с нулевым спредом (исходный спред менее 0,05 USD за унцию, комиссия менее 5 USD за лот на одну сторону).

Советник имеет высокую частоту сделок. Настоятельно рекомендуется ECN‑счёт с нулевым спредом.

При использовании стандартного счёта расходы по спреду съедят большую часть прибыли. Реальные результаты будут сильно хуже бэктеста или сделают торговлю убыточной.

2. Справочное количество сделок по бэктесту: до 80000‑90000 сделок в год при высокой рыночной активности; несколько тысяч‑десятки тысяч при обычном рынке. Флэт с ложными пробоями значительно увеличивает количество сделок.

3. Параметры по умолчанию (начальный лот 0,07, 5 добавлений, интервал плавающей прибыли 10 USD, скользящий стоп 25/10, стоп‑лосс группы 150 USD, максимальная плавающая потеря 300 USD, дневной жёсткий лимит 2000 USD) оптимизированы по результатам шести лет тестирования 2021‑2026. Произвольное изменение ключевых параметров нарушит баланс стратегии. Все убытки при изменении параметров несёт пользователь.

4. Советник часто открывает сделки и чувствителен к задержкам сети. Для стабильного исполнения ордеров рекомендуется круглосуточный VPS рядом с сервером брокера. Домашний компьютер и обычный домашний интернет не подходят для долгой работы советника.

5. Рекомендации по депозиту и начальному лоту (пропорциональный пересчёт от базы 5000 USD, лот 0,07):

Депозит счёта | Рекомендуемый начальный лот | Максимальный суммарный объём (×6)

1000 USD | 0,01 лот | 0,06 лот

2000 USD | 0,03 лот | 0,18 лот

3000 USD | 0,04 лот | 0,24 лот

5000 USD | 0,07 лот | 0,42 лот (по умолчанию)

7000 USD | 0,10 лот | 0,60 лот

10000 USD | 0,14 лот | 0,84 лот

15000 USD | 0,21 лот | 1,26 лот

20000 USD | 0,28 лот | 1,68 лот

Максимальный суммарный объём равен начальному лоту умноженному на 6 (1 начальный + 5 добавленных ордеров).

Необходимо оставлять достаточную маржу на случай полной загрузки. Рекомендуется кредитное плечо не менее 1:100.

Заявление о рисках

1. Только для хедж‑счетов. На неттинг‑счетах работа невозможна.

2. Это среднесрочно‑краткосрочная стратегия пирамидирования по плавающей прибыли с высокой частотой сделок. Флэт с ложными пробоями порождает большое количество ордеров.

3. Бэктест — это только историческая симуляция. Исторические результаты не гарантируют прибыль на реальном счёте.

4. Реальный спред, проскальзывание, комиссии и ликвидность создают большую разницу между результатами реального счёта и бэктеста.

5. Перед покупкой скачайте демонстрационную версию, протестируйте минимум один месяц на демо‑счёте, изучите поведение стратегии перед переходом на реальные средства.

6. Торговля на форекс с кредитным плечом несёт риск полной потери депозита. Торгуйте только средства, которые готовы потерять.

Ссылка на бэктест

Параметры по умолчанию, депозит 5000 USD, лот 0,07, непрерывное шести летнее тестирование 2021‑2026 по инструменту XAUUSD M15.