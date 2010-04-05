MultiChart Pro – MetaTrader 5 图表管理专业工具

MultiChart Pro 是一款为 MetaTrader 5 设计的专业级图表管理工具（智能交易顾问，EA），旨在帮助交易者自动化打开、设置和组织多个图表界面。通过此 EA，用户无需手动配置每个时间周期或模板，即可在几秒钟内建立完整的交易布局，从而显著提高分析效率与执行速度。

该系统最多支持四个图表的自动化配置，包括三个标准在线图表（例如 D1、M1、M15）以及一个离线图表（例如 10 秒图）。EA 还会自动设置当前活动图表（例如 M5），使所有时间周期的分析保持一致性。

主要功能：

图表自动打开： 可在启动时快速加载多个不同周期的图表，无需人工干预。

可在启动时快速加载多个不同周期的图表，无需人工干预。 模板自动应用： 每个图表都会加载用户预设的模板，系统会自动检测模板是否存在，以防止错误。

每个图表都会加载用户预设的模板，系统会自动检测模板是否存在，以防止错误。 时间周期选择： 用户可通过输入参数自由选择需要打开的时间周期。

用户可通过输入参数自由选择需要打开的时间周期。 离线图表支持： 可为短周期策略（如剥头皮或高频交易）创建自定义的 10 秒图。

MultiChart Pro 特别适合希望同时观察多时间框架信号的交易者，例如日线趋势配合分钟级入场点的策略。借助此 EA，您的图表将自动化、高效化、系统化。