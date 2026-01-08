Добрый день, уважаемые трейдеры! Я ваш помощник в торговле. Кратко скажу, а затем расскажу о моих сильных сторонах:

Я специализируюсь на управлении вашим портфелем, и независимо от того, с какой стороны вы открываете ордер, я могу немедленно добавить для вас разумные стоп-лоссы и скользящие стопы.

2. Я могу помочь вам избежать спекуляции и поспешных действий, устраняя с корня слабость человеческой природы, которая не позволяет придерживаться принципов.

3. Я отправлю вам уведомление на MT5 - клиент вашего мобильного устройства в лучшем бите для вашего сведения, и, конечно же, вам нужно зарегистрировать MetaQuotes ID в приложении MetaTrader 5 на вашем мобильном устройстве для клиента MetaTrader 5 - > опция - > Уведомление - > Уведомление - > в поле редактирования MetaQuotes ID и указать точку открытия уведомления.

4. Я полностью поддерживаю проведение ручных имитационных тренировок в тестировании стратегий.

5. Свяжитесь со мной, и вы также получите дополнительное сопутствующее клиентское приложение с супер-ассистентом на основе ИИ.

Примечание: данный проект не гарантирует гарантированную прибыль, он служит лишь инструментом для помощи в торговле.

Для демонстрации эффекта уведомлений ознакомьтесь с приведенным скриншотом.

Ожидаю, что вы выберете меня в качестве вашего ассистента, чтобы вместе стремиться к финансовой свободе!!!