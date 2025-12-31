Phoenix Breakeven Button

Кнопка Phoenix Breakeven (MT5)


Инструмент для корректировки стоп-лоссов в MetaTrader 5 одним щелчком мыши. Перемещает все открытые позиции в безубыточное положение одним нажатием кнопки, устраняя риск потери прибыли после того, как сделки приносят прибыль.


Назначение


Ручная настройка стоп-лоссов по нескольким позициям во время активных сделок отнимает время и вызывает колебания. Кнопка Phoenix Breakeven обеспечивает мгновенную защиту от рисков, позволяя трейдерам одним нажатием зафиксировать прибыль, как только цена движется в выгодном направлении.


При нажатии инструмент определяет все открытые позиции, рассчитывает истинные уровни безубыточности (включая спред) и автоматически изменяет стоп-лоссы. Позиции, которые еще не приносят прибыль, пропускаются. Кнопка появляется на вашем графике после установки и не требует настройки.


Установка


Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Кнопка появится сразу же.


Требования


MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это советник, который должен работать на графике. Изменяет только позиции на счете, на котором работает. Работает со всеми брокерами и типами символов.


Отзывы и рецензии


Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте 5-звездочный отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.


Поддержка


Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.


Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.


Другие продукты этого автора
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
Панель таймера свечей Phoenix (MT5) Таймер обратного отсчета свечей в реальном времени для MetaTrader 5. Отображает точное время, оставшееся до конца текущей свечи, чтобы улучшить время исполнения и дисциплину торговли. Назначение Точное время свечи имеет решающее значение для дискреционных трейдеров и алгоритмических стратегий. Слишком ранний или слишком поздний вход в сделку в пределах свечи может повлиять на риск, спред и достоверность сигнала. Панель таймера свечей Phoenix обеспечивает ч
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
Календарь обратного отсчета новостей Phoenix (MT5) Панель обратного отсчета экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5. Отображает предстоящие события с высоким уровнем влияния с точными таймерами обратного отсчета, чтобы помочь трейдерам управлять рисками, связанными с всплесками волатильности. Назначение Публикации экономических новостей создают неожиданную волатильность, проскальзывание и просадки. Слепая торговля во время событий с высоким уровнем влияния может мгновенно с
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Утилиты
Кнопка «Закрыть все сделки» (MT5) Утилита для закрытия позиций в один клик для MetaTrader 5. Отображает на графике красную кнопку, при нажатии которой закрываются все открытые позиции с автоматической обработкой отклонений и реквот. Назначение Закрытие нескольких позиций по отдельности в условиях волатильности или при проблемах с платформой отнимает время и увеличивает риск проскальзывания. Кнопка «Закрыть все сделки» обеспечивает мгновенную ликвидацию портфеля одним нажатием кнопки.
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
Phoenix Spread Panel (MT5) Real-time spread monitoring panel for MetaTrader 5. Displays current bid/ask spread in points to help traders avoid poor entries during high-cost or illiquid market conditions. Purpose Spread expansion is one of the most overlooked sources of trading losses. During low liquidity, rollovers, news events, or volatile conditions, spreads can widen dramatically — turning otherwise valid trades into instant drawdowns. The Phoenix Spread Panel provides constant, real-time vi
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Утилиты
Phoenix Drawdown Meter (MT5) Инструмент для мониторинга просадки в реальном времени для MetaTrader 5. Отображает процент просадки реального счета на графике, чтобы помочь трейдерам управлять рисками и избежать превышения лимитов счета. Назначение Просадка является наиболее важным показателем риска для трейдеров, работающих со счетами проп-фирм или строго управляемыми портфелями. Превышение лимитов просадки может привести к аннулированию счетов или потере результатов нескольких недель работы.
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Утилиты
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5)   Real-time multi-EA monitoring dashboard for MetaTrader 5. Tracks multiple Expert Advisors simultaneously using magic numbers, displaying live open and closed profit/loss for each strategy.   Purpose   Running multiple Expert Advisors without consolidated oversight creates blind spots in risk, performance, and exposure. Monitoring EAs individually wastes time and increases the chance of missed drawdown or silent failures.   The Phoenix Magic Number Dashboar
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
ПАКЕТ «GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE» Профессиональная панель управления с 7 вкладками для анализа курсов валют в режиме реального времени, отслеживания корреляций и анализа торговых данных по сессиям. Без перерисовки. Мгновенная настройка. Обзор Пакет «Currency Strength Suite» обеспечивает комплексный мультивалютный анализ с помощью семи специализированных панелей. Система отслеживает курсы 8 валют и золота, выявляет корреляции, анализирует результаты сессий и сканирует возможности на неско
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв