Phoenix Breakeven Button

Кнопка Phoenix Breakeven (MT5)





Инструмент для корректировки стоп-лоссов в MetaTrader 5 одним щелчком мыши. Перемещает все открытые позиции в безубыточное положение одним нажатием кнопки, устраняя риск потери прибыли после того, как сделки приносят прибыль.





Назначение





Ручная настройка стоп-лоссов по нескольким позициям во время активных сделок отнимает время и вызывает колебания. Кнопка Phoenix Breakeven обеспечивает мгновенную защиту от рисков, позволяя трейдерам одним нажатием зафиксировать прибыль, как только цена движется в выгодном направлении.





При нажатии инструмент определяет все открытые позиции, рассчитывает истинные уровни безубыточности (включая спред) и автоматически изменяет стоп-лоссы. Позиции, которые еще не приносят прибыль, пропускаются. Кнопка появляется на вашем графике после установки и не требует настройки.





Установка





Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Кнопка появится сразу же.





Требования





MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это советник, который должен работать на графике. Изменяет только позиции на счете, на котором работает. Работает со всеми брокерами и типами символов.





Поддержка





Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.





