Pro Smoothed Trend Histogram mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.59
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Pro Smoothed Trend Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор Pro Smoothed Trend Histogram гораздо эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних.
- Он особенно ориентирован на обнаружение крупных трендов.
- Индикатор имеет 2 цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и зеленый для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещениями на мобильных устройствах и ПК.
- Отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, скальпингом, торговлей по импульсу и другими индикаторами.
- Индикатор отображает информацию о спреде и свопах — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.
- Индикатор также отображает баланс счета, средства и маржу.
- Индикатор можно расположить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — верхнего правого, 2 — нижнего левого, 3 — нижнего правого.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.