Pro Smoothed Trend Histogram mq

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance lissé Pro » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur Histogramme de tendance lissé Pro est bien plus efficace que les moyennes mobiles croisées standard.

- Il est particulièrement adapté à la détection des grandes tendances.

- L'indicateur est bicolore : rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs sont modifiables dans les paramètres).

- Alertes mobiles et PC incluses.

- Il est idéal pour combiner cet indicateur avec d'autres méthodes de trading : Price Action, Scalping, Momentum, etc.

- L'indicateur dispose d'un affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé n'importe où sur le graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





