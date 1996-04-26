Pro Smoothed Trend Histogram mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.59
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Pro Smoothed Trend Histogram“ für MT4, ohne Neuzeichnung.
– Der Pro Smoothed Trend Histogram-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.
– Er eignet sich besonders für die Erkennung großer Trends.
– Der Indikator hat zwei Farben: Rot für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
– Mit mobilen und PC-Alarmen.
– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.
– Der Indikator verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige – er zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gekoppelt ist.
– Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.
– Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:
0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.
