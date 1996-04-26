Pro Smoothed Trend Histogram mq

Crypto_Forex-Indikator „Pro Smoothed Trend Histogram“ für MT4, ohne Neuzeichnung.





– Der Pro Smoothed Trend Histogram-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.

– Er eignet sich besonders für die Erkennung großer Trends.

– Der Indikator hat zwei Farben: Rot für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).

– Mit mobilen und PC-Alarmen.

– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.

– Der Indikator verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige – er zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gekoppelt ist.

– Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

– Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





// Hervorragende Handelsroboter und Indikatoren finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.