Pro Smoothed Trend Histogram mq

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendência Suavizado Profissional" para MT4, sem necessidade de repintura.





- O indicador Histograma de Tendência Suavizado Profissional é muito mais eficiente do que qualquer cruzamento de Médias Móveis padrão.

- É especialmente focado na detecção de grandes tendências.

- O indicador possui 2 cores: Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).

- Com alertas para dispositivos móveis e PC.

- É uma ótima ideia combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum Trading e outros indicadores.

- O indicador possui um Visor de Informações sobre Spread e Swap - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio Líquido e Margens.

- É possível localizar o Visor de Informações sobre Spread e Swap em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.