Pro Smoothed Trend Histogram mq

MT4용 Crypto_Forex 지표 "Pro Smoothed Trend Histogram", 리페인트 없음.





- Pro Smoothed Trend Histogram 지표는 일반적인 이동 평균 교차 지표보다 훨씬 효율적입니다.

- 특히 주요 추세 감지에 중점을 둡니다.

- 지표는 두 가지 색상으로 표시됩니다. 빨간색은 하락 추세, 녹색은 상승 추세를 나타냅니다(색상은 설정에서 변경 가능).

- 모바일 및 PC 알림 기능 제공.

- 이 지표를 다른 거래 방식(가격 움직임, 스캘핑, 모멘텀 거래 등)과 함께 사용하면 좋습니다.

- 지표에 Info Spread Swap Display 기능이 있어, 지표가 연결된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.

0 - 왼쪽 상단, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.