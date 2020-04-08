Pro Smoothed Trend Histogram mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.59
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Pro Smoothed Trend Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Pro Smoothed Trend Histogram è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È particolarmente indicato per l'individuazione di trend di grandi dimensioni.
- L'indicatore ha 2 colori: rosso per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi su dispositivi mobili e PC.
- È un'ottima idea combinare questo indicatore con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading e altri indicatori.
- L'indicatore ha un display informativo Spread Swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.