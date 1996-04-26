Linear Trend Predictor
- Индикаторы
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- Версия: 1.50
- Обновлено: 9 апреля 2025
- Активации: 10
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low.
Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику.
Возможности индикатора
Основные параметры
Volatility Smoothing Level - основной параметр индикатора позволяющий настроить индикатор для комфортной работы.
Имеет диапазон чисел от 1 до 100, тем самым увеличивая сглаженность можно получить более длительные трендовые движения.
При небольших числах можно получить кратковременные движения с быстрым выходом из сделок.
Моменты торговли с индикатором:
Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику.
Возможности индикатора
- Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL.
- Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах.
- Адаптивный к Любому Рынку и Таймфрейму, входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя.
- Установленный сигнал индикатора не исчезает и не перерисовывается - определяется на закрытии свечи.
- Вместе со стрелками сочетаются несколько типов оповещений.
- Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему, а также как дополнение к другим торговым системам.
- Можно использовать трейдерам с любым уровнем опыта.
Основные параметры
Volatility Smoothing Level - основной параметр индикатора позволяющий настроить индикатор для комфортной работы.
Имеет диапазон чисел от 1 до 100, тем самым увеличивая сглаженность можно получить более длительные трендовые движения.
При небольших числах можно получить кратковременные движения с быстрым выходом из сделок.
Моменты торговли с индикатором:
- Красные линии и стрелки для тенденции вниз и открытия сигналов Sell. Stop loss устанавливать по предыдущему верхнему фракталу.
- Желтые линии и стрелки для тенденции вверх и открытия сигналов Buy. Stop loss устанавливать по предыдущему нижнему фракталу.
- Индикатор Фракталы встроен в терминал MT4.
- При долгосрочной и среднесрочной торговле держать позиции открытыми до появления противоположного сигнала.(Используя большое сглаживание)
- При краткосрочной торговле использовать 2 индикатора с разными параметрами сглаживания: С большим сглаживанием для определения тренда и с минимальным сглаживанием для открытия и закрытия позиций.