Linear Trend Predictor

Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low.
Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику.

Возможности индикатора
  • Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL.
  • Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах.
  • Адаптивный к Любому Рынку и Таймфрейму, входные параметры позволяют трейдеру самостоятельно настроить индикатор под себя.
  • Установленный сигнал индикатора не исчезает и не перерисовывается - определяется на закрытии свечи.
  • Вместе со стрелками сочетаются несколько типов оповещений.
  • Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему, а также как дополнение к другим торговым системам.
  • Можно использовать трейдерам с любым уровнем опыта.

Основные параметры
Volatility Smoothing Level - основной параметр индикатора позволяющий настроить индикатор для комфортной работы.
Имеет диапазон чисел от 1 до 100, тем самым увеличивая сглаженность можно получить более длительные трендовые движения.
При небольших числах можно получить кратковременные движения с быстрым выходом из сделок.

Моменты торговли с индикатором:
  1. Красные линии и стрелки для тенденции вниз и открытия сигналов Sell. Stop loss устанавливать по предыдущему верхнему фракталу.
  2. Желтые линии и стрелки для тенденции вверх и открытия сигналов Buy. Stop loss устанавливать по предыдущему нижнему фракталу.
  3. Индикатор Фракталы встроен в терминал MT4.
  4. При долгосрочной и среднесрочной торговле держать позиции открытыми до появления противоположного сигнала.(Используя большое сглаживание)
  5. При краткосрочной торговле использовать 2 индикатора с разными параметрами сглаживания: С большим сглаживанием для определения тренда и с минимальным сглаживанием для открытия и закрытия позиций.
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Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Другие продукты этого автора
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Directions MT5 - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих сред
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Correction Signals In Trend MT5 - технический индикатор анализирующий динамику рынка, помогает трейдеру определять направление тренда и находить точки для открытия ордеров. Индикатор следящий за трендом в формате линий поддержки и сопротивления показывает восходящий или нисходящий тренд. В трендовом направлении после окончания коррекции совершается поиск сигналов. Стрелками указаны потенциальные моменты для совершения торговых операций. Для каждого сигнала отображаются рекомендуемые уровни устан
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
Индикаторы
Wave Reversal Indicator - определитель направления трендовых волн и разворотов цены. Индикатор показывает волновые движения и трендовые направления. Он дает рекомендации куда следовать трейдеру, помогает следовать торговой стратегии. Является дополнением к внутри-дневной или среднесрочной стратегии. Почти все параметры подобраны к каждому тайм-фрейму и изменяются в автоматическом режиме, единственный параметр для ручной настройки - длина волны. Работает на различных торговых инструментах, и тайм
FREE
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping and Binary Signal Detector - Скальперский индикатор дающий направленные сигналы для открытия позиций по тренду. Индикатор представляет собой полную торговую систему, которую можно использовать для Forex и бинарных опционов. Система алгоритмов позволяет распознавать интенсивные движения цены в несколько последовательных баров. Индикатор предоставляет несколько типов оповещений для стрелок. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах (рекомендуется M5 или Выше). Как использ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " ZigZag on Trend " представляет из себя помощника в определении направления движения цены, а так же калькулятора баров и пунктов. Состоит из трендового индикатора, следящей за направлением цены трендовой линией представленной в виде зигзага и счетчика вычисляющего число баров пройденных в направлении тренда и количество пунктов по вертикальной шкале.(расчеты ведутся по открытию бара) Индикатор не перерисовывается. Для удобства исполнен в виде окрашенных баров или в виде линий. Можно и
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Кластерный индикатор работающий в ценовом канале. Для работы индикатор строит канальную линию - (пунктирная линия). Внутри канала строятся кластерные участки определяющие направление движения цены - (гистограммы в двух направлениях), начинаются с крупных стрелок. Над/под каждой гистограммой строятся маленькие стрелки - показатель повышения волатильности. Индикатор не перерисовывает значений. работает на любых инструментах и таймфреймах. Входы осуществляются при появлении крупных стрелок, внутри
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. Имеет осцилляторную линию двигающуюся вслед за изменением объемов. Большие стрелки на линии показывают разворотные значения. Вокруг линии построен канал с маленькими стрелками показывающими усиление движения цены в направлении увеличения объемов. Индикатор не перерисовывает значений. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Может дополнять любую стратегию торговли нахождением тренда или осуществлять входы по направлению
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Цикличный индикатор для торговли и прогнозирования направления рынка. Показывает цикличное поведение цены в виде осциллятора. Дает сигналы открытия сделок при отбое от верхних и нижних границ осциллятора. В виде гистограммы показывает сглаженную силу тренда. Дополнит любую стратегию торговли, от скальпинга до внутри-дневной. Индикатор не перерисовывается. Подходит для использования на всех символах/инструментах. Подходящие тайм-фреймы для краткосрочного трейдинга M5, M15, M30. Для дневной и боле
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Max Min Reversal Arrows - стрелочный разворотный индикатор для прогнозирования движения цены. Индикатор строится по уровням поддержки и сопротивления по локальным минимумам и максимумам цены. Возможности продукта Стрелки появляются на текущей свече. Индикатор не перерисовывается. Может использоваться на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые тайм-фреймы для использования M30, H1, H4. Точечные линии - это уровни поддержки и сопротивления в пределах сигнала. Движение цены от
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Binary Scalper - продукт технического анализа для форекс и бинарных опционов. Включает в себя нескольно технических индикаторов объединенных в торговую систему. Подходит для ручной торговли внутри тренда, для скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые Тайм-фреймы для торговли M15, M30, H1 и H4, M5 и M1 использовать при высокой волатильности. Имеется несколько типов оповещений. Как использовать продукт Оптимальные настройки уже по
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Point Directions - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих средних
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Binary Lines - индикатор технического анализа для валюты, товаров, криптовалют, акций, индексов и любых финансовых инструментов. Можно использовать для бинарных опционов или скальпинга на Forex. Показывает точки входа и выхода в фиксированные промежутки времени и предоставляет трейдерам необходимую информацию о результатах возможных сделок. Точки входа формируются в самом начале свечи, по направлению линии MA, длительность сделок в барах можно отрегулировать вручную и подстроить под любой финанс
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Line Breakouts - Система для торговли по тренду. Содержит определитель тренда, который можно адаптировать к любому графику и торговому инструменту с помощью периода и функции сглаживания. И определитель уровней поддержки и сопротивления. При нахождении цены ниже линии сопротивления - открывать сделки Sell, а при нахождении цены выше  линии поддержки - открывать сделки Buy. Стоп-лосс ставить в несколько пунктов от линий, Тейк-профит фиксировать через несколько свечей(3-10-15), исходя из тайм-фрей
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Trend Indicator - Индикатор верхнего и нижнего уровня тренда, который может определить трендовое направление и указать его усиление. Трендовое направление определяется круглыми точками, если точки выше нулевой линии - тренд бычий, если ниже - медвежий. Усиление направленного движения показывается стрелками. Имеет единственный параметр для ручной настройки - Продолжительность трендового направления.   Возможности Работает на всех тайм-фреймах Подстраивается под любой финансовый инструмент
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Power Signals - трендовый индикатор использующий стратегию поиска потенциальных волатильных сигналов для принятия торговых решений. Анализируя рынок индикатор определяет зоны повышенной и пониженной волатильности в пределах направленного трендового движения. Основные параметры генерации сигналов уже настроены, оставшиеся настройки и периоды проиндексированы в 2 параметра для ручной настройки: 1. "Candle calculation method" - 2 режима генерации сигналов, рекомендуется использовать обычны
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Indicator Waiting Volatility - индикатор для определения зон волатильности и состояния флета. На протяжении времени цена на графике находится в разных тенденциях, идет вниз, вверх или остается на месте. Индикатор помогает трейдеру определить в какой тенденции находится цена. В своей работе использует несколько инструментов для технического анализа, сначала определяется направление тренда, затем по этому направлению индикатор следит за изменением волатильности. Если цена колеблется в пределах ш
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