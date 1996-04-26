Pro Smoothed Trend Histogram mq

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendencia Pro Suavizado" para MT4, sin repintado.





- El indicador Histograma de Tendencia Pro Suavizado es mucho más eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.

- Está especialmente enfocado en la detección de grandes tendencias.

- El indicador tiene dos colores: rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).

- Incluye alertas para móvil y PC.

- Es una excelente opción para combinar este indicador con otros métodos de trading: acción del precio, scalping, trading de momentum y otros indicadores.

- El indicador cuenta con una pantalla de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La pantalla de información de spread swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico: 0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Excelentes robots e indicadores de trading disponibles aquí: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

