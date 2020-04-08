Pro Smoothed Trend Histogram mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.59
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Pro Smoothed Trend Histogramı" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Pro Smoothed Trend Histogramı göstergesi, standart Hareketli Ortalama kesişimlerinden çok daha verimlidir.
- Özellikle büyük trendlerin tespiti için tasarlanmıştır.
- Göstergenin 2 rengi vardır: Düşüş trendi için Kırmızı, yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harika bir fikirdir: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti ve diğer göstergeler.
- Göstergede Bilgi Spread Swap Ekranı bulunur - eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.