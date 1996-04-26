Crypto_Forex MT4用インジケーター「Pro Smoothed Trend Histogram」（リペイント不要）





- Pro Smoothed Trend Histogramは、標準的な移動平均線クロスよりもはるかに効率的です。

- 特に大きなトレンドの検出に特化しています。

- インジケーターは2色で表示されます。赤は下降トレンド、緑は上昇トレンドです（色は設定で変更できます）。

- モバイルとPCの両方でアラート機能を搭載しています。

- このインジケーターは、プライスアクション、スキャルピング、モメンタムトレード、その他のインジケーターなど、他の取引手法と組み合わせるのに最適です。

- インジケーターにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- スプレッド・スワップ情報表示機能は、チャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。