Pro Smoothed Trend Histogram mq
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.59
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「Pro Smoothed Trend Histogram」（リペイント不要）
- Pro Smoothed Trend Histogramは、標準的な移動平均線クロスよりもはるかに効率的です。
- 特に大きなトレンドの検出に特化しています。
- インジケーターは2色で表示されます。赤は下降トレンド、緑は上昇トレンドです（色は設定で変更できます）。
- モバイルとPCの両方でアラート機能を搭載しています。
- このインジケーターは、プライスアクション、スキャルピング、モメンタムトレード、その他のインジケーターなど、他の取引手法と組み合わせるのに最適です。
- インジケーターにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- スプレッド・スワップ情報表示機能は、チャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。
