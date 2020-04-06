Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5
Обзор
Three Majors Scalper — это правил-ориентированный советник (M5), сфокусированный на EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Он сочетает расписание по сессиям/дням, фильтр по спреду, управление трейлинг-стопом и расчёт размера позиции по equity, а также компактную панель управления с онлайн-телеметрией. Разработан с учётом требований брокеров (соблюдает шаг объёма, мин/макс лот, уровни freeze/stop) и удобен для проп-фирм (ограничения по риску, лимитер частоты сделок).
Важно: прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте на демо и адаптируйте под условия своего брокера.

Что нового в v1.16

  • Расчёт риска по equity (доступны и фиксированные лоты)

  • Пользовательский лимит максимального лота для ограничения динамического размера

  • Фильтр по спреду, связанный с InpMaxSpreadPips (новые входы блокируются при превышении)

  • Лимитер сделок в час для контроля частоты

  • Обновление панели: статус спреда, прирост, win rate, Risk %/trade и последний использованный лот

  • «Зажим» входных параметров и более понятные сообщения в терминале при авто-коррекции

  • Совет: для быстрого тестирования отключайте панель ( InpUsePanel=false ).

Инструменты и таймфрейм

  • Пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Таймфрейм: M5

  • Счета: рекомендованы 5 знаков (или 3 знака для JPY); помогают низкий спред и быстрая исполнение

Основная логика (вкратце)

  • Входы по пробою недавних high/low с настраиваемым окном ( BarsN ) и дистанцией до ордера ( InpOrderDistPoints )

  • Отложенные ордера проверяются на соответствие уровням freeze/stop и марже до размещения

  • SL/TP в пунктах; опциональный трейлинг-стоп по триггеру

  • Торговое окно по часам/минутам и дням недели; вне окна позиции/ордера закрываются/очищаются

  • Фильтр спреда: новые входы пропускаются, если спред (в пунктах) > InpMaxSpreadPips

  • Риск: % от equity на сделку (или фикс-лот) с учётом ограничений брокера и пользовательского max lot

  • Контроль частоты: опциональный максимум сделок в час

  • Защита баланса: при срабатывании защиты торговля приостанавливается

Ключевые возможности
Управление риском

  • Риск от equity, пользовательский потолок лота, брокер-осведомлённые «зажимы» объёма

  • Лимитер сделок в час и защита баланса

Гигиена исполнения

  • Проверка маржи, уровней freeze/stop, спреда, готовности истории

  • Нормализация цены/объёма перед отправкой ордеров

Трейлинг и менеджмент

  • Трейлинг-стоп по триггеру

  • Учёт позиций/ордеров по символу и magic

Живая панель (опционально)

  • Время сервера; спред (цветовая индикация относительно вашего порога), баланс/equity/маржа

  • Текущий P/L, прирост %, win rate %, Risk %/trade, последний размер лота

  • Статус сессии (внутри/вне окна)

Быстрый старт

  1. Прикрепите к графикам EURUSD, USDJPY, GBPUSD на M5 (рекомендован по одному графику на пару).

  2. Задайте режим риска (начните консервативно, напр., 1–2%).

  3. Установите InpMaxSpreadPips под ваш рынок (напр., 1.0–1.5 для «тесного» EURUSD).

  4. Настройте торговое окно и дни; при необходимости включите лимитер сделок.

  5. (Опционально) Включите панель на реале/демо; в тестере лучше отключить для скорости.

Заметки и рекомендации

  • Советник соблюдает ограничения брокера (мин/макс лот, шаг, уровни freeze/stop). Если входной параметр вне допустимого диапазона, он зажимается и фиксируется в логе «Experts».

  • Спред, скорость исполнения и уровни стопов различаются у брокеров — подстройте InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips и торговые часы под свою среду.

  • Бектест: используйте максимально точные тики; результаты зависят от качества данных и модели брокера.

Дисклеймеры

  • Отсутствуют гарантии прибыльности. Рыночные условия меняются и влияют на результат.

  • Сначала используйте демо; никогда не рискуйте средствами, которые не готовы потерять.


