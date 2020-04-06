Three Majors Scalper
- Wilna Barnard
- Версия: 1.19
- Обновлено: 23 сентября 2025
- Активации: 10
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5
Обзор
Three Majors Scalper — это правил-ориентированный советник (M5), сфокусированный на EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Он сочетает расписание по сессиям/дням, фильтр по спреду, управление трейлинг-стопом и расчёт размера позиции по equity, а также компактную панель управления с онлайн-телеметрией. Разработан с учётом требований брокеров (соблюдает шаг объёма, мин/макс лот, уровни freeze/stop) и удобен для проп-фирм (ограничения по риску, лимитер частоты сделок).
Важно: прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте на демо и адаптируйте под условия своего брокера.
Что нового в v1.16
-
Расчёт риска по equity (доступны и фиксированные лоты)
-
Пользовательский лимит максимального лота для ограничения динамического размера
-
Фильтр по спреду, связанный с InpMaxSpreadPips (новые входы блокируются при превышении)
-
Лимитер сделок в час для контроля частоты
-
Обновление панели: статус спреда, прирост, win rate, Risk %/trade и последний использованный лот
-
«Зажим» входных параметров и более понятные сообщения в терминале при авто-коррекции
-
Совет: для быстрого тестирования отключайте панель ( InpUsePanel=false ).
Инструменты и таймфрейм
-
Пары: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
-
Таймфрейм: M5
-
Счета: рекомендованы 5 знаков (или 3 знака для JPY); помогают низкий спред и быстрая исполнение
Основная логика (вкратце)
-
Входы по пробою недавних high/low с настраиваемым окном ( BarsN ) и дистанцией до ордера ( InpOrderDistPoints )
-
Отложенные ордера проверяются на соответствие уровням freeze/stop и марже до размещения
-
SL/TP в пунктах; опциональный трейлинг-стоп по триггеру
-
Торговое окно по часам/минутам и дням недели; вне окна позиции/ордера закрываются/очищаются
-
Фильтр спреда: новые входы пропускаются, если спред (в пунктах) > InpMaxSpreadPips
-
Риск: % от equity на сделку (или фикс-лот) с учётом ограничений брокера и пользовательского max lot
-
Контроль частоты: опциональный максимум сделок в час
-
Защита баланса: при срабатывании защиты торговля приостанавливается
Ключевые возможности
Управление риском
-
Риск от equity, пользовательский потолок лота, брокер-осведомлённые «зажимы» объёма
-
Лимитер сделок в час и защита баланса
Гигиена исполнения
-
Проверка маржи, уровней freeze/stop, спреда, готовности истории
-
Нормализация цены/объёма перед отправкой ордеров
Трейлинг и менеджмент
-
Трейлинг-стоп по триггеру
-
Учёт позиций/ордеров по символу и magic
Живая панель (опционально)
-
Время сервера; спред (цветовая индикация относительно вашего порога), баланс/equity/маржа
-
Текущий P/L, прирост %, win rate %, Risk %/trade, последний размер лота
-
Статус сессии (внутри/вне окна)
Быстрый старт
-
Прикрепите к графикам EURUSD, USDJPY, GBPUSD на M5 (рекомендован по одному графику на пару).
-
Задайте режим риска (начните консервативно, напр., 1–2%).
-
Установите InpMaxSpreadPips под ваш рынок (напр., 1.0–1.5 для «тесного» EURUSD).
-
Настройте торговое окно и дни; при необходимости включите лимитер сделок.
-
(Опционально) Включите панель на реале/демо; в тестере лучше отключить для скорости.
Заметки и рекомендации
-
Советник соблюдает ограничения брокера (мин/макс лот, шаг, уровни freeze/stop). Если входной параметр вне допустимого диапазона, он зажимается и фиксируется в логе «Experts».
-
Спред, скорость исполнения и уровни стопов различаются у брокеров — подстройте InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips и торговые часы под свою среду.
-
Бектест: используйте максимально точные тики; результаты зависят от качества данных и модели брокера.
Дисклеймеры
-
Отсутствуют гарантии прибыльности. Рыночные условия меняются и влияют на результат.
-
Сначала используйте демо; никогда не рискуйте средствами, которые не готовы потерять.