Three Majors Scalper

Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January
Take advantage of this special offer before the price returns to $199.

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Überblick

Three Majors Scalper ist ein regelbasierter M5-Expert Advisor (EA) mit Fokus auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Er kombiniert Sitzungs-/Tagesplanung, Spread-Gating, Trailing-Management und eigenkapitalbasiertes Positionssizing mit einem kompakten Panel für Live-Telemetrie. Entwickelt, um brokerkonform zu handeln (beachtet Volumenschritt, Mindest-/Maximallot, Freeze-/Stop-Levels) und prop-firm-freundlich zu sein (Risikokappung, Handelsfrequenz-Limiter).

Wichtig: Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie stets auf einem Demokonto und passen Sie die Einstellungen an die Bedingungen Ihres Brokers an.

Neu in v1.16

  • Equity-basiertes Risikosizing (optionale Fix-Lots weiterhin verfügbar)

  • Benutzerdefinierte Max-Lot-Kappe zur Begrenzung des dynamischen Sizings

  • Spread-Gate gekoppelt an InpMaxSpreadPips (keine neuen Einstiege bei Überschreitung)

  • Handelsfrequenz-Limiter pro Stunde zur Kontrolle der Trade-Anzahl

  • Panel-Upgrade: zeigt Spread-Status, Wachstum, Win-Rate, Risk %/Trade und zuletzt verwendete Lotgröße

  • Clamping außerhalb gültiger Eingabebereiche & klarere Terminalmeldungen bei Auto-Anpassungen

Tipp: Deaktivieren Sie das Panel während des Backtests für schnellere Tests ( InpUsePanel=false ).

Instrumente & Zeitrahmen

  • Paare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Zeiteinheit: M5

  • Konten: 5-stellige (oder 3-stellige für JPY) Notierung empfohlen; enger Spread und schnelle Ausführung sind vorteilhaft.

Kernlogik (High Level)

  • Breakout-Einstiege auf Basis der jüngsten High/Low-Struktur mit konfigurierbarem Lookback ( BarsN ) und Order-Distanz ( InpOrderDistPoints ).

  • Pending Orders werden vor Platzierung gegen Freeze-/Stop-Levels und Margin validiert.

  • Stop Loss / Take Profit in Punkten; optionaler Trailing-Stop mit Trigger.

  • Handelsfenster per Stunde/Minute und Wochentag-Filter; außerhalb des Fensters werden Positionen/Orders geschlossen/entfernt.

  • Spread-Filter: überspringt neue Einstiege, wenn der Spread (in Pips) > InpMaxSpreadPips .

  • Risiko: Equity-basierter % pro Trade (oder Fix-Lots) mit Broker-Clamps und Benutzer-Max-Lot.

  • Frequenzkontrolle: optional maximale Trades pro Stunde.

  • Kontoschutz: optionaler Stopp des Tradings bei Auslösen der Equity-/Balance-Schutzlogik.

Hauptfunktionen

Risikomanagement

  • Equity-basierter Risiko-%, Benutzer-Max-Lot, brokerbewusste Lot-Clamps

  • Stunden-Limiter und Balance/Equity-Schutz

Ausführungs-Hygiene

  • Prüft Margin, Freeze-/Stop-Levels, Spread, Verfügbarkeit der Historie; normalisiert Preis/Volumen

Trailing & Management

  • Trigger-basierter Trailing-Stop; Positions-/Order-Zählung pro Symbol/Magic

Live-Panel (optional)

  • Serverzeit, Spread (farblich codiert relativ zu Ihrem Maximum), Balance/Equity/Margin

  • Open P/L, Wachstum %, Win-Rate %, Risk %/Trade, zuletzt verwendete Lotgröße

  • Sitzungsstatus (innerhalb/außerhalb)

Schnellstart

  1. EA an EURUSD, USDJPY, GBPUSD-M5-Charts anhängen (empfohlen: ein Chart pro Paar).

  2. Risikomodus festlegen (zunächst konservativ, z. B. 1–2 %).

  3. InpMaxSpreadPips an Ihr Umfeld anpassen (z. B. 1,0–1,5 bei engem EURUSD).

  4. Handelsfenster & Tage konfigurieren; bei Bedarf Frequenz-Limiter aktivieren.

  5. (Optional) Panel auf Live/Demo aktivieren; im Strategie-Tester für Tempo deaktivieren.

Hinweise & Empfehlungen

  • Der EA respektiert Broker-Constraints (Min/Max-Lot, Volumenschritt, Freeze-/Stop-Levels). Liegt ein Input außerhalb der zulässigen Bereiche, wird er geclamped und im Experts-Log gemeldet.

  • Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Stop-Levels variieren je nach Broker — passen Sie InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips und die Sitzungszeiten an Ihre Umgebung an.

  • Backtests: verwenden Sie nach Möglichkeit tickgenaue Daten; Ergebnisse hängen von Datenqualität und Broker-Modell ab.

Haftungsausschluss

  • Es gibt keine Gewinn-Garantie. Marktbedingungen ändern sich und können die Ergebnisse beeinflussen.

  • Verwenden Sie den EA zuerst auf Demo; setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.


