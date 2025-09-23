Three Majors Scalper
- Experten
- Wilna Barnard
- Version: 1.19
- Aktualisiert: 23 September 2025
- Aktivierungen: 10
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5
Überblick
Three Majors Scalper ist ein regelbasierter M5-Expert Advisor (EA) mit Fokus auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Er kombiniert Sitzungs-/Tagesplanung, Spread-Gating, Trailing-Management und eigenkapitalbasiertes Positionssizing mit einem kompakten Panel für Live-Telemetrie. Entwickelt, um brokerkonform zu handeln (beachtet Volumenschritt, Mindest-/Maximallot, Freeze-/Stop-Levels) und prop-firm-freundlich zu sein (Risikokappung, Handelsfrequenz-Limiter).
Wichtig: Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie stets auf einem Demokonto und passen Sie die Einstellungen an die Bedingungen Ihres Brokers an.
Neu in v1.16
-
Equity-basiertes Risikosizing (optionale Fix-Lots weiterhin verfügbar)
-
Benutzerdefinierte Max-Lot-Kappe zur Begrenzung des dynamischen Sizings
-
Spread-Gate gekoppelt an InpMaxSpreadPips (keine neuen Einstiege bei Überschreitung)
-
Handelsfrequenz-Limiter pro Stunde zur Kontrolle der Trade-Anzahl
-
Panel-Upgrade: zeigt Spread-Status, Wachstum, Win-Rate, Risk %/Trade und zuletzt verwendete Lotgröße
-
Clamping außerhalb gültiger Eingabebereiche & klarere Terminalmeldungen bei Auto-Anpassungen
Tipp: Deaktivieren Sie das Panel während des Backtests für schnellere Tests ( InpUsePanel=false ).
Instrumente & Zeitrahmen
-
Paare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
-
Zeiteinheit: M5
-
Konten: 5-stellige (oder 3-stellige für JPY) Notierung empfohlen; enger Spread und schnelle Ausführung sind vorteilhaft.
Kernlogik (High Level)
-
Breakout-Einstiege auf Basis der jüngsten High/Low-Struktur mit konfigurierbarem Lookback ( BarsN ) und Order-Distanz ( InpOrderDistPoints ).
-
Pending Orders werden vor Platzierung gegen Freeze-/Stop-Levels und Margin validiert.
-
Stop Loss / Take Profit in Punkten; optionaler Trailing-Stop mit Trigger.
-
Handelsfenster per Stunde/Minute und Wochentag-Filter; außerhalb des Fensters werden Positionen/Orders geschlossen/entfernt.
-
Spread-Filter: überspringt neue Einstiege, wenn der Spread (in Pips) > InpMaxSpreadPips .
-
Risiko: Equity-basierter % pro Trade (oder Fix-Lots) mit Broker-Clamps und Benutzer-Max-Lot.
-
Frequenzkontrolle: optional maximale Trades pro Stunde.
-
Kontoschutz: optionaler Stopp des Tradings bei Auslösen der Equity-/Balance-Schutzlogik.
Hauptfunktionen
Risikomanagement
-
Equity-basierter Risiko-%, Benutzer-Max-Lot, brokerbewusste Lot-Clamps
-
Stunden-Limiter und Balance/Equity-Schutz
Ausführungs-Hygiene
-
Prüft Margin, Freeze-/Stop-Levels, Spread, Verfügbarkeit der Historie; normalisiert Preis/Volumen
Trailing & Management
-
Trigger-basierter Trailing-Stop; Positions-/Order-Zählung pro Symbol/Magic
Live-Panel (optional)
-
Serverzeit, Spread (farblich codiert relativ zu Ihrem Maximum), Balance/Equity/Margin
-
Open P/L, Wachstum %, Win-Rate %, Risk %/Trade, zuletzt verwendete Lotgröße
-
Sitzungsstatus (innerhalb/außerhalb)
Schnellstart
-
EA an EURUSD, USDJPY, GBPUSD-M5-Charts anhängen (empfohlen: ein Chart pro Paar).
-
Risikomodus festlegen (zunächst konservativ, z. B. 1–2 %).
-
InpMaxSpreadPips an Ihr Umfeld anpassen (z. B. 1,0–1,5 bei engem EURUSD).
-
Handelsfenster & Tage konfigurieren; bei Bedarf Frequenz-Limiter aktivieren.
-
(Optional) Panel auf Live/Demo aktivieren; im Strategie-Tester für Tempo deaktivieren.
Hinweise & Empfehlungen
-
Der EA respektiert Broker-Constraints (Min/Max-Lot, Volumenschritt, Freeze-/Stop-Levels). Liegt ein Input außerhalb der zulässigen Bereiche, wird er geclamped und im Experts-Log gemeldet.
-
Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Stop-Levels variieren je nach Broker — passen Sie InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips und die Sitzungszeiten an Ihre Umgebung an.
-
Backtests: verwenden Sie nach Möglichkeit tickgenaue Daten; Ergebnisse hängen von Datenqualität und Broker-Modell ab.
Haftungsausschluss
-
Es gibt keine Gewinn-Garantie. Marktbedingungen ändern sich und können die Ergebnisse beeinflussen.
-
Verwenden Sie den EA zuerst auf Demo; setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.