Cryptex Scalper — Советник для торговли криптовалютными пробоями (M5)

Обзор

Cryptex Scalper — это советник, разработанный специально для криптовалютных инструментов (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD).

Он основан на проверенной пробойной логике, но адаптирован к особенностям крипторынка:

расширенные спреды,

круглосуточная торговля (24/7),

высокая волатильность,

гэпы на выходных.

Cryptex Scalper использует адаптивные самообучающиеся фильтры и строгие механизмы управления рисками, чтобы повысить надёжность в условиях нестабильных крипторынков.

Ключевые функции и изменения

1. Динамический фильтр спреда (самообучающийся)

Советник в реальном времени рассчитывает средний спред брокера и умножает его на защитный коэффициент.

Сделки открываются только тогда, когда текущий спред находится в допустимых пределах.

Все отложенные ордера немедленно отменяются, если спред превышает динамический лимит.

2. Фильтр волатильности ATR

Используется ATR-фильтр, который блокирует входы при чрезмерной волатильности относительно цены.

Это позволяет избегать ложных пробоев во время резких ценовых всплесков.

3. Контроль частоты сделок

Ограничитель количества сделок в день предотвращает избыточную торговлю во флэтовых или нестабильных условиях.

Пользователь задаёт максимальное число сделок на день.

4. Защита от выходных и низколиквидных сессий

Система автоматически удаляет отложенные ордера перед закрытием недели.

Воскресенье вечером (тонкий рынок) пропускается, так как в это время спреды могут значительно увеличиваться.

5. Управление объёмом

Поддержка динамического расчёта лота по проценту риска и фиксированных лотов.

Размер позиции рассчитывается с использованием OrderCalcProfit , что обеспечивает одинаковый риск для разных криптовалют.

Встроенные проверки брокера: минимальный/максимальный объём, шаг лота.

6. Защита по балансу и дневной просадке

Balance Guard останавливает торговлю, если баланс падает ниже установленного уровня.

Daily Drawdown Guard закрывает все позиции и блокирует новые входы при превышении дневного лимита убытков.

7. Панель управления

Отображает текущий спред и динамический лимит, баланс, эквити, дневную просадку, последний размер лота.

Встроенные кнопки Buy/Sell для ручных входов фиксированным лотом.

Быстрые кнопки для закрытия прибыльных, убыточных или всех сделок.

Панель можно отключить во время тестирования для ускорения моделирования.

Логика стратегии

Советник выставляет Buy Stop выше последних максимумов и Sell Stop ниже последних минимумов.

Использует жёсткие Stop Loss и Take Profit, выраженные в процентах от цены входа.

Трейлинг-стоп активируется при движении цены в сторону прибыли на заданный процент.

Выходы осуществляются по SL, TP, трейлинг-стопу или вручную через панель.

Рекомендации по использованию

Таймфрейм: M5

Инструменты: основные криптовалютные пары (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

Лучшие результаты при низких спредах и быстром исполнении

Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется VPS

Подберите параметры риска, множитель спреда и настройки ATR под условия вашего брокера

