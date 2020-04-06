Cryptex Scalper

Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January
Take advantage of this special offer before the price returns to $199.

Cryptex Scalper — Советник для торговли криптовалютными пробоями (M5)

Обзор
Cryptex Scalper — это советник, разработанный специально для криптовалютных инструментов (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD).
Он основан на проверенной пробойной логике, но адаптирован к особенностям крипторынка:

  • расширенные спреды,

  • круглосуточная торговля (24/7),

  • высокая волатильность,

  • гэпы на выходных.

Cryptex Scalper использует адаптивные самообучающиеся фильтры и строгие механизмы управления рисками, чтобы повысить надёжность в условиях нестабильных крипторынков.

Ключевые функции и изменения

1. Динамический фильтр спреда (самообучающийся)

  • Советник в реальном времени рассчитывает средний спред брокера и умножает его на защитный коэффициент.

  • Сделки открываются только тогда, когда текущий спред находится в допустимых пределах.

  • Все отложенные ордера немедленно отменяются, если спред превышает динамический лимит.

2. Фильтр волатильности ATR

  • Используется ATR-фильтр, который блокирует входы при чрезмерной волатильности относительно цены.

  • Это позволяет избегать ложных пробоев во время резких ценовых всплесков.

3. Контроль частоты сделок

  • Ограничитель количества сделок в день предотвращает избыточную торговлю во флэтовых или нестабильных условиях.

  • Пользователь задаёт максимальное число сделок на день.

4. Защита от выходных и низколиквидных сессий

  • Система автоматически удаляет отложенные ордера перед закрытием недели.

  • Воскресенье вечером (тонкий рынок) пропускается, так как в это время спреды могут значительно увеличиваться.

5. Управление объёмом

  • Поддержка динамического расчёта лота по проценту риска и фиксированных лотов.

  • Размер позиции рассчитывается с использованием OrderCalcProfit , что обеспечивает одинаковый риск для разных криптовалют.

  • Встроенные проверки брокера: минимальный/максимальный объём, шаг лота.

6. Защита по балансу и дневной просадке

  • Balance Guard останавливает торговлю, если баланс падает ниже установленного уровня.

  • Daily Drawdown Guard закрывает все позиции и блокирует новые входы при превышении дневного лимита убытков.

7. Панель управления

  • Отображает текущий спред и динамический лимит, баланс, эквити, дневную просадку, последний размер лота.

  • Встроенные кнопки Buy/Sell для ручных входов фиксированным лотом.

  • Быстрые кнопки для закрытия прибыльных, убыточных или всех сделок.

  • Панель можно отключить во время тестирования для ускорения моделирования.

Логика стратегии

  • Советник выставляет Buy Stop выше последних максимумов и Sell Stop ниже последних минимумов.

  • Использует жёсткие Stop Loss и Take Profit, выраженные в процентах от цены входа.

  • Трейлинг-стоп активируется при движении цены в сторону прибыли на заданный процент.

  • Выходы осуществляются по SL, TP, трейлинг-стопу или вручную через панель.

Рекомендации по использованию

  • Таймфрейм: M5

  • Инструменты: основные криптовалютные пары (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

  • Лучшие результаты при низких спредах и быстром исполнении

  • Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется VPS

  • Подберите параметры риска, множитель спреда и настройки ATR под условия вашего брокера

Важные примечания

  • Cryptex Scalper оптимизирован только для криптовалют.

  • Для корректных тестов рекомендуется использовать качественные тиковые данные по криптовалютам.

  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.


Рекомендуем также
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Эксперты
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Эксперты
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Tech EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Эксперты
Master the London Breakout: Automate Your Edge with GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA is a robust, precision-engineered Expert Advisor tailored for traders seeking to exploit early London session breakouts. It harnesses a sophisticated blend of range-based logic, advanced order block detection, and price action confirmations to deliver high-probability trade entries. This EA is meticulously optimized for the GBPUSD pair on the M1 timeframe , automatically pinpoin
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Эксперты
Gridingale - это новый сложный советник, сочетающий в себе сетку и мартингейл. Он создает сетку ордеров в соответствии с настройками, но также добавляет к ней мартингейл. Таким образом, он будет фиксировать прибыль на малых и больших движениях.  Встроена система покрытия убытков, позволяющая восстанавливать ордера, которые слишком удалены от текущей цены. Есть возможность фильтровать открытие нового цикла с помощью индикатора. Он может работать на обеих сторонах одновременно, но интересно, чтоб
FREE
Goldora
Faith Wairimu Kariuki
Эксперты
Goldora EA is a precision-engineered trading system designed exclusively for XAU/USD (Gold) , combining the power of smart automation, real-time analysis, and adaptive trade execution. Built for traders who demand consistency and control, Goldora intelligently detects high-probability scalping and swing opportunities using advanced algorithms fine-tuned for gold's unique volatility. It dynamically adapts to market conditions, executing with millisecond precision and managing risk with built-in
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Эксперты
Crazy Scalper   Crazy Scalper  - без индикаторный торговый робот, использует скальпинговую систему, торгующую одновременно в двух направлениях (покупает и продает). Одновременно не могут приносить прибыль разнонаправленные позиции и одна из открытых позиций обязательно пойдет в убыток. При наличии убыточной позиции используется лок (замок). В свою очередь, если локирующая позиция не выполнила свою роль и котировка развернулась, используется вывод в без убыток, по системе усреднения, отложенными
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Эксперты
SAM Waves AutoTrader – Precision Multi Currency Expert Advisor for Intraday Traders (M15-Chart EA • H4 Trend Confirmation • Forex-робот с фиксированным SL/TP • Без сеток / без мартингейла / без хеджирования • Топ-даун анализ • Лучший MT5 EA 2025 • Подходит для Prop-Firm и безопасный автоматизированный Forex-бот) Launch Offer – Special Early-Adopter Pricing Действует до 31 июля 2025 или до первых 15 продаж в июле, в зависимости от того, что наступит раньше. Тип лицензии Цена по акции Обычная цен
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Эксперты
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Эксперты
Introducing the "Gold Win Master Pro EA MT5" – Your Ultimate Gold Trading EXPERT ADVISOR Solution! New Release Update: "Gold Win Master Pro EA MT5" Version 2.1 update: Download the newer version 2.1. I have upgraded the "Gold Win Master Pro EA MT5" with more features to deliver even better performance. -Updated Default Settings for XAUUSD M5. (Can be used with other timeframes as well). The higher time frames works well. -(Recommended to use default settings with XAUUSD Time Period M5, Use
Nusantara MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Умный прорыв с точностью отложенных ордеров "Nusantara" – это экспертный советник (EA), основанный на стратегии прорыва, которая улучшена с помощью дистанционного исполнения отложенных ордеров и оснащена системой переключения управления рисками. Разработан для серьезных трейдеров, которым нужна автоматизированная, безопасная стратегия, которая остается гибкой в ​​у
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
TrendFollowMT
King Lok Leung
Эксперты
TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Эксперты
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Эксперты
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Gold Scalp Matrix Pro
Prabir Sarkar
Эксперты
Gold Scalp Matrix Pro – Premium XAUUSD M5 Scalping Robot Fast • Accurate • Smart Risk Control • Multi-TP Engine Gold Scalp Matrix Pro is a powerful fully-automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (GOLD) on the M5 timeframe. It combines trend confirmation (EMA-200) + SAR reversal detection + multi-position scaling to deliver fast, consistent scalping performance—even in volatile market conditions. This EA is built for traders who want clean entries, controlled risk, and auto
ZoneTrader
Kambiz Shahriarynasab
Эксперты
Using this robot, you can avoid sudden stops without setting a limit, especially during news. This robot will not enter the trade until the trigger is taken in the specified time frame. The amount of risk and volume of transactions is completely dynamic and customizable. Also, by specifying different goals, after reaching each of the targets, it will automatically become part of the close volume. Let us know what you think about correcting this indicator. If accepted, it will be applied immediat
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Эксперты
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данный советник торгует по сигналу индикаторов   Bollinger Bands: покупает на нижних уровнях при отскоке цены, а продает на верхних. Имеет возможность закрывать позиции по обратному сигналу, тейк-профиту или стоп-лоссу. Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, а некоторые используют сразу несколько индикаторов Боллинджера на одном графике. В этом советнике можно использовать до 3-х таких индикаторов. При использовании первого и второго индикатора, сделка будет осуществляться между л
Boom and Crash EA pro
Godbless C Nygu
1 (3)
Эксперты
Join Deriv link on profile>>> BOOM AND CRASH EA PRO  BOOM AND CRASH EA PRO is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS Lot size 0.2 Stop loss 5000 take profit 10000 Recommended pairs BOOM1000,CRASH1000 Recommended TimeFrame 15m Recommende
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Accurate Reversal Strategy: The EA identifies trading opportunities by automaticall
Nexus Range Breakout
Mohammed Kaddour
Эксперты
Это классическая система Range BreakOut. Диапазон определяется минимальным количеством баров и максимальной шириной в пипсах. Пользователь может настроить оба параметра. Советник Range Breakout может использоваться для торговли во временных диапазонах. Часто рынок устанавливает свое направление утром, а затем следует этому тренду в течение дня. Этот советник предназначен для торговли этими трендами после утреннего прорыва. Тем не менее, с помощью этой программы можно торговать различными времен
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Эксперты
MACD Hedge EA: Мультистратегический советник с торговыми сигналами   candleforms.co 1. Основа сигналов: согласование MACD и RSI MACD Hedge EA генерирует надежные сигналы на вход благодаря сочетанию двух ключевых индикаторов: MACD определяет направление тренда и импульс RSI отфильтровывает ложные сигналы, показывая перекупленность/перепроданность Только технически подтвержденные сигналы используются для открытия сделок. 2. 6 торговых стратегий на выбор Советник поддерживает  шесть мощных торг
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Эксперты
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Эксперты
Thor EA: Мощный алгоритм для торговли золотом (XAUUSD) Торговый робот Thor EA представляет собой современное решение для автоматической торговли, в котором гармонично сочетаются передовые технологии автоматизации и сложные механизмы интеллектуального анализа рынка. Этот советник был тщательно разработан и предварительно оптимизирован для работы с популярным инструментом XAUUSD (золото/доллар) на часовом таймфрейме (H1), что делает его специализированным и эффективным инструментом именно для этог
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Эксперты
Представляем Blue Chip Investing — революционного Форекс-робота, разработанного для максимизации прибыли без усилий. Специализирующийся на торговле по волатильности и прорывам, это идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся к постоянному доходу. Для оптимальной производительности используйте Blue Chip Investing исключительно с парой EURCHF и на часовом таймфрейме ( H1 ). Основные функции: С помощью передовых технологий ИИ Blue Chip Investing анализирует рыночные данные в реальном времени, ч
Bannbann style
Mr Pornchai Boonsom
Эксперты
Use for EURUSD H1 is very good for low drawdown and high profit. Can use original data for trade if you want high profit you can adjust new data and test before run. Can run it minimum capital 500 USD but you increase capital you can safe very good for port. We recommend that you run it on port standard not run on port raw spread because your profit will decrease. If you run port on swap free is very good for you.
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
Эксперты
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Обзор Wallstreet Scalper — это советник-скальпер на пробой, созданный для торговли основными американскими индексами (US30, US500, US100) на таймфрейме M5. Система захватывает импульс, когда цена пробивает недавние максимумы или минимумы, при этом применяя многоуровневую защиту для строгого контроля риска. EA оптимизирован как для личной торговли , так и для проп-фирм челленджей , и использует уникальную систему на основе ATR, которая адаптирует вс
Gold Correlator
Wilna Barnard
Эксперты
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) Обзор Gold Correlator EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M5 . Основная логика основана на фильтре корреляции с EURUSD , который служит главным механизмом подтверждения сделок. Советник открывает пробойные сделки только тогда, когда движение EURUSD совпадает с направлением золота, что обеспечивает поддержку сделок динамикой доллара США на двух рынках одновременно. Такой подход помогает отфильтровывать ложные пробои и повышает качес
KoryuBureiku
Wilna Barnard
Эксперты
Koryu Bureiku EA: Полное решение для торговли на пробоях диапазона Koryu Bureiku EA — это мощный инструмент для торговли, основанный на стратегии пробоя диапазона. Он определяет диапазоны во время Токийской сессии и торгует на пробоях во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий, обеспечивая точное управление сделками и надежный контроль рисков. Подходит для трейдеров любого уровня, этот советник создан для максимизации эффективности и прибыльности торговли. Основные функции Динамический размер ло
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Эксперты
Обзор Bushido Scalper Bushido Scalper — это продвинутый торговый советник (EA), предназначенный для валютных пар USD/JPY и EUR/USD. Используя надежную стратегию скальпинга, он захватывает небольшие, быстрые ценовые движения и быстро выполняет сделки, максимизируя прибыльность на высоколиквидных рынках. Основные особенности Стратегия скальпинга : Разработан для краткосрочных сделок, которые используют быстрые ценовые колебания. Поддерживаемые пары : Оптимизирован для USD/JPY и EUR/USD. Интегрир
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
Эксперты
Представляем Bitcoin Scalping Bot Bitcoin Scalping Bot — это бот, разработанный для эффективной торговли на криптовалютном рынке. С помощью точных алгоритмов и гибкой настройки, он подходит трейдерам любого уровня. Ключевые особенности: Стратегия входа: Размещает ордера на покупку и продажу на максимумах и минимумах последних X баров. Встроенный трейлинг-стоп адаптируется к ценовым движениям для динамичного фиксирования прибыли. Фильтр новостей: Избегает сделок в периоды высокой волатильности,
Golden Crucible
Wilna Barnard
Эксперты
Ограниченная акция на Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA! Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA Golden Crucible — это экспертный советник (EA), предназначенный для помощи трейдерам в навигации по быстроменяющемуся и волатильному рынку золота. С использованием точно настроенных алгоритмов и интеллектуального управления рисками, этот советник нацелен на захват краткосрочных ценовых движений для поддержки ваших торговых стратегий. Основные характеристики: Оптимизированные настройки:
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
Эксперты
Tatsumaki Master Scalper EA Освободите силу точной торговли с Tatsumaki Master Scalper . Этот передовой скальпирующий экспертный советник (EA) сочетает в себе продвинутые стратегии и интеллектуальные фильтры, предоставляя вам максимальное преимущество в торговле. Разработанный для трейдеров, которые ценят скорость, точность и адаптивность, Tatsumaki Master Scalper — это ваш путь к совершенству в скальпинге. Торгуйте с уверенностью на этих парах: USDJPY EURUSD GOLD BTCUSD USTEC US30 Почему выбир
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Shinkiro DE40 Scalper: Точная скальпинговая стратегия на динамичном индексе Shinkiro DE40 Scalper – это автоматизированная торговая система, разработанная для поиска потенциальных точек входа на основе максимальных и минимальных уровней цены за последние X баров . Этот эксперт ориентирован на стабильность и управление рисками , эффективно работая во время открытия Франкфуртской фондовой биржи , а также адаптируясь к движениям рынка в сессии Нью-Йорка и Лондона . Почему DE40 (DAX) подходит для с
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Обзор Three Majors Scalper — это правил-ориентированный советник (M5), сфокусированный на EURUSD, USDJPY и GBPUSD. Он сочетает расписание по сессиям/дням, фильтр по спреду, управление трейлинг-стопом и расчёт размера позиции по equity, а также компактную панель управления с онлайн-телеметрией. Разработан с учётом требований брокеров (соблюдает шаг объёма, мин/макс лот, уровни freeze/stop) и удобен для проп-фирм (ограничения по риску, лимитер
DoncianLongEdge
Wilna Barnard
Индикаторы
Overview Donchian Long Edge is a modern take on Richard Donchian’s classic channel breakout strategy — adapted specifically for long-only momentum and reversal entries. It combines the proven logic of Donchian breakouts with ATR-based buffers, rearm logic, and session-aware filters. The indicator highlights buy signals only , designed for trend-following and range-reversal trading approaches. This version introduces session start/end markers and time-based signal filtering , making it especially
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв