Cryptex Scalper — Советник для торговли криптовалютными пробоями (M5)
Обзор
Cryptex Scalper — это советник, разработанный специально для криптовалютных инструментов (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD).
Он основан на проверенной пробойной логике, но адаптирован к особенностям крипторынка:
-
расширенные спреды,
-
круглосуточная торговля (24/7),
-
высокая волатильность,
-
гэпы на выходных.
Cryptex Scalper использует адаптивные самообучающиеся фильтры и строгие механизмы управления рисками, чтобы повысить надёжность в условиях нестабильных крипторынков.
Ключевые функции и изменения
1. Динамический фильтр спреда (самообучающийся)
-
Советник в реальном времени рассчитывает средний спред брокера и умножает его на защитный коэффициент.
-
Сделки открываются только тогда, когда текущий спред находится в допустимых пределах.
-
Все отложенные ордера немедленно отменяются, если спред превышает динамический лимит.
2. Фильтр волатильности ATR
-
Используется ATR-фильтр, который блокирует входы при чрезмерной волатильности относительно цены.
-
Это позволяет избегать ложных пробоев во время резких ценовых всплесков.
3. Контроль частоты сделок
-
Ограничитель количества сделок в день предотвращает избыточную торговлю во флэтовых или нестабильных условиях.
-
Пользователь задаёт максимальное число сделок на день.
4. Защита от выходных и низколиквидных сессий
-
Система автоматически удаляет отложенные ордера перед закрытием недели.
-
Воскресенье вечером (тонкий рынок) пропускается, так как в это время спреды могут значительно увеличиваться.
5. Управление объёмом
-
Поддержка динамического расчёта лота по проценту риска и фиксированных лотов.
-
Размер позиции рассчитывается с использованием OrderCalcProfit , что обеспечивает одинаковый риск для разных криптовалют.
-
Встроенные проверки брокера: минимальный/максимальный объём, шаг лота.
6. Защита по балансу и дневной просадке
-
Balance Guard останавливает торговлю, если баланс падает ниже установленного уровня.
-
Daily Drawdown Guard закрывает все позиции и блокирует новые входы при превышении дневного лимита убытков.
7. Панель управления
-
Отображает текущий спред и динамический лимит, баланс, эквити, дневную просадку, последний размер лота.
-
Встроенные кнопки Buy/Sell для ручных входов фиксированным лотом.
-
Быстрые кнопки для закрытия прибыльных, убыточных или всех сделок.
-
Панель можно отключить во время тестирования для ускорения моделирования.
Логика стратегии
-
Советник выставляет Buy Stop выше последних максимумов и Sell Stop ниже последних минимумов.
-
Использует жёсткие Stop Loss и Take Profit, выраженные в процентах от цены входа.
-
Трейлинг-стоп активируется при движении цены в сторону прибыли на заданный процент.
-
Выходы осуществляются по SL, TP, трейлинг-стопу или вручную через панель.
Рекомендации по использованию
-
Таймфрейм: M5
-
Инструменты: основные криптовалютные пары (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)
-
Лучшие результаты при низких спредах и быстром исполнении
-
Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется VPS
-
Подберите параметры риска, множитель спреда и настройки ATR под условия вашего брокера
Важные примечания
-
Cryptex Scalper оптимизирован только для криптовалют.
-
Для корректных тестов рекомендуется использовать качественные тиковые данные по криптовалютам.
-
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.