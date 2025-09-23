Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Genel Bakış

Three Majors Scalper, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD odaklı, kural tabanlı bir M5 Uzman Danışman (EA)’dır. Oturum/gün planlama, spread kapısı (gating), trailing stop yönetimi ve özsermaye (equity) temelli pozisyon boyutlandırmayı bir araya getirir; ayrıca canlı telemetri için kompakt bir kontrol paneli sunar. Aracı kurum uyumluluğu gözetilerek tasarlanmıştır (hacim adımı, min/maks lot, freeze/stop seviyelerine riayet eder) ve prop firm kullanımına uygundur (risk tavanları, işlem sıklığı sınırlayıcı).

Önemli: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her zaman önce demo hesapta test edin ve aracı kurum koşullarınıza göre ayarlayın.

v1.16’te Neler Yeni

  • Equity temelli risk boyutlandırma (isteğe bağlı sabit lot seçeneği devam ediyor).

  • Dinamik boyutlandırmayı sınırlamak için kullanıcı tanımlı maksimum lot tavanı.

  • Spread kapısı, InpMaxSpreadPips ile bağlı (eşik aşıldığında yeni giriş yok).

  • Saat başına işlem sınırlayıcı ile frekans kontrolü.

  • Panel yükseltmesi: spread durumu, büyüme, kazanma oranı (win rate), işlem başına risk % (Risk %/trade) ve son kullanılan lot büyüklüğü.

  • Aralık dışı girişler için clamping (otomatik kıskaçlama) ve otomatik düzeltmelerde terminal mesajlarının netleştirilmesi.

İpucu: Backtest hızını artırmak için paneli kapatın ( InpUsePanel=false ).

Enstrümanlar ve Zaman Çerçevesi

  • Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Zaman Dilimi: M5

  • Hesaplar: 5 basamaklı (JPY için 3 basamaklı) kotasyon önerilir; düşük spread ve hızlı emir iletimi avantaj sağlar.

Çekirdek Mantık (Üst Düzey)

  • Son tepe/dip yapısına dayalı breakout girişleri; yapılandırılabilir geri bakış penceresi ( BarsN ) ve emir mesafesi ( InpOrderDistPoints ).

  • Bekleyen emirler, yerleştirilmeden önce freeze/stop seviyeleri ve marj açısından doğrulanır.

  • SL/TP puan (point) cinsinden; tetiklemeli trailing stop isteğe bağlıdır.

  • İşlem penceresi saat/dakika ve haftanın günü filtresiyle yönetilir; pencere dışında pozisyon/emtialar kapatılır veya temizlenir.

  • Spread filtresi: spread (pip) > InpMaxSpreadPips ise yeni girişler atlanır.

  • Risk: İşlem başına equity yüzdesi (veya sabit lot); aracı kurum kısıtları ve kullanıcı maksimum lot tavanı uygulanır.

  • Frekans kontrolü: İsteğe bağlı saatlik maksimum işlem.

  • Bakiye/equity koruması: Tetiklendiğinde işlemler durdurulabilir.

Ana Özellikler

Risk Yönetimi

  • Equity temelli risk %, kullanıcı maksimum lot tavanı, aracı kurum farkındalıklı lot kıskaçları

  • Saatlik işlem sınırlayıcı ve bakiye/equity koruması

Emir/Çalıştırma Hijyeni

  • Marj, freeze/stop seviyeleri, spread, geçmiş verinin hazır oluşu kontrolleri; fiyat/hacim normalizasyonu

Trailing ve Yönetim

  • Tetiklemeli trailing stop; sembol/magic bazında pozisyon/emir sayımı

Canlı Panel (Opsiyonel)

  • Sunucu zamanı, spread (azami eşiğinize göre renk kodlu), bakiye/equity/marj

  • Açık P/L, büyüme %, kazanma oranı %, işlem başına risk %, son kullanılan lot

  • Oturum durumu (pencere içinde/dışında)

Hızlı Başlangıç

  1. EA’yı EURUSD, USDJPY, GBPUSD M5 grafiklerine ekleyin (tercihen her pariteye ayrı grafik).

  2. Risk modunu belirleyin (başlangıçta %1–2 gibi muhafazakâr bir aralık önerilir).

  3. InpMaxSpreadPips değerini işlem ortamınıza uyarlayın (ör. sıkı EURUSD için 1.0–1.5).

  4. İşlem penceresini ve günleri yapılandırın; gerekirse frekans sınırlayıcıyı etkinleştirin.

  5. (Opsiyonel) Canlı/demo’da paneli açın; Strategy Tester’da hıza öncelik için kapatın.

Notlar ve Öneriler

  • EA, aracı kurum kısıtlarına uyar (min/maks lot, hacim adımı, freeze/stop seviyeleri). Bir giriş izin verilen aralığın dışındaysa kıskaçlanır (clamp) ve Experts günlüğüne yazılır.

  • Spread, yürütme hızı ve stop seviyeleri aracı kuruma göre değişir — InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips ve oturum saatlerini ortamınıza göre ayarlayın.

  • Backtest: mümkün olduğunca tik-düzeyi doğru veri kullanın; sonuçlar veri kalitesine ve aracı kurum modeline bağlıdır.

Feragatname

  • Kârlılık garanti edilmez. Piyasa koşulları değişir ve sonuçları etkileyebilir.

  • Önce demo hesapta kullanın; kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske etmeyin.


