Three Majors Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Wilna Barnard
- Sürüm: 1.19
- Güncellendi: 23 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5
Genel Bakış
Three Majors Scalper, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD odaklı, kural tabanlı bir M5 Uzman Danışman (EA)’dır. Oturum/gün planlama, spread kapısı (gating), trailing stop yönetimi ve özsermaye (equity) temelli pozisyon boyutlandırmayı bir araya getirir; ayrıca canlı telemetri için kompakt bir kontrol paneli sunar. Aracı kurum uyumluluğu gözetilerek tasarlanmıştır (hacim adımı, min/maks lot, freeze/stop seviyelerine riayet eder) ve prop firm kullanımına uygundur (risk tavanları, işlem sıklığı sınırlayıcı).
Önemli: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her zaman önce demo hesapta test edin ve aracı kurum koşullarınıza göre ayarlayın.
v1.16’te Neler Yeni
-
Equity temelli risk boyutlandırma (isteğe bağlı sabit lot seçeneği devam ediyor).
-
Dinamik boyutlandırmayı sınırlamak için kullanıcı tanımlı maksimum lot tavanı.
-
Spread kapısı, InpMaxSpreadPips ile bağlı (eşik aşıldığında yeni giriş yok).
-
Saat başına işlem sınırlayıcı ile frekans kontrolü.
-
Panel yükseltmesi: spread durumu, büyüme, kazanma oranı (win rate), işlem başına risk % (Risk %/trade) ve son kullanılan lot büyüklüğü.
-
Aralık dışı girişler için clamping (otomatik kıskaçlama) ve otomatik düzeltmelerde terminal mesajlarının netleştirilmesi.
İpucu: Backtest hızını artırmak için paneli kapatın ( InpUsePanel=false ).
Enstrümanlar ve Zaman Çerçevesi
-
Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
-
Zaman Dilimi: M5
-
Hesaplar: 5 basamaklı (JPY için 3 basamaklı) kotasyon önerilir; düşük spread ve hızlı emir iletimi avantaj sağlar.
Çekirdek Mantık (Üst Düzey)
-
Son tepe/dip yapısına dayalı breakout girişleri; yapılandırılabilir geri bakış penceresi ( BarsN ) ve emir mesafesi ( InpOrderDistPoints ).
-
Bekleyen emirler, yerleştirilmeden önce freeze/stop seviyeleri ve marj açısından doğrulanır.
-
SL/TP puan (point) cinsinden; tetiklemeli trailing stop isteğe bağlıdır.
-
İşlem penceresi saat/dakika ve haftanın günü filtresiyle yönetilir; pencere dışında pozisyon/emtialar kapatılır veya temizlenir.
-
Spread filtresi: spread (pip) > InpMaxSpreadPips ise yeni girişler atlanır.
-
Risk: İşlem başına equity yüzdesi (veya sabit lot); aracı kurum kısıtları ve kullanıcı maksimum lot tavanı uygulanır.
-
Frekans kontrolü: İsteğe bağlı saatlik maksimum işlem.
-
Bakiye/equity koruması: Tetiklendiğinde işlemler durdurulabilir.
Ana Özellikler
Risk Yönetimi
-
Equity temelli risk %, kullanıcı maksimum lot tavanı, aracı kurum farkındalıklı lot kıskaçları
-
Saatlik işlem sınırlayıcı ve bakiye/equity koruması
Emir/Çalıştırma Hijyeni
-
Marj, freeze/stop seviyeleri, spread, geçmiş verinin hazır oluşu kontrolleri; fiyat/hacim normalizasyonu
Trailing ve Yönetim
-
Tetiklemeli trailing stop; sembol/magic bazında pozisyon/emir sayımı
Canlı Panel (Opsiyonel)
-
Sunucu zamanı, spread (azami eşiğinize göre renk kodlu), bakiye/equity/marj
-
Açık P/L, büyüme %, kazanma oranı %, işlem başına risk %, son kullanılan lot
-
Oturum durumu (pencere içinde/dışında)
Hızlı Başlangıç
-
EA’yı EURUSD, USDJPY, GBPUSD M5 grafiklerine ekleyin (tercihen her pariteye ayrı grafik).
-
Risk modunu belirleyin (başlangıçta %1–2 gibi muhafazakâr bir aralık önerilir).
-
InpMaxSpreadPips değerini işlem ortamınıza uyarlayın (ör. sıkı EURUSD için 1.0–1.5).
-
İşlem penceresini ve günleri yapılandırın; gerekirse frekans sınırlayıcıyı etkinleştirin.
-
(Opsiyonel) Canlı/demo’da paneli açın; Strategy Tester’da hıza öncelik için kapatın.
Notlar ve Öneriler
-
EA, aracı kurum kısıtlarına uyar (min/maks lot, hacim adımı, freeze/stop seviyeleri). Bir giriş izin verilen aralığın dışındaysa kıskaçlanır (clamp) ve Experts günlüğüne yazılır.
-
Spread, yürütme hızı ve stop seviyeleri aracı kuruma göre değişir — InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips ve oturum saatlerini ortamınıza göre ayarlayın.
-
Backtest: mümkün olduğunca tik-düzeyi doğru veri kullanın; sonuçlar veri kalitesine ve aracı kurum modeline bağlıdır.
Feragatname
-
Kârlılık garanti edilmez. Piyasa koşulları değişir ve sonuçları etkileyebilir.
-
Önce demo hesapta kullanın; kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske etmeyin.