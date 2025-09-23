Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Genel Bakış

Three Majors Scalper, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD odaklı, kural tabanlı bir M5 Uzman Danışman (EA)’dır. Oturum/gün planlama, spread kapısı (gating), trailing stop yönetimi ve özsermaye (equity) temelli pozisyon boyutlandırmayı bir araya getirir; ayrıca canlı telemetri için kompakt bir kontrol paneli sunar. Aracı kurum uyumluluğu gözetilerek tasarlanmıştır (hacim adımı, min/maks lot, freeze/stop seviyelerine riayet eder) ve prop firm kullanımına uygundur (risk tavanları, işlem sıklığı sınırlayıcı).

Önemli: Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her zaman önce demo hesapta test edin ve aracı kurum koşullarınıza göre ayarlayın.

v1.16’te Neler Yeni

Equity temelli risk boyutlandırma (isteğe bağlı sabit lot seçeneği devam ediyor).

Dinamik boyutlandırmayı sınırlamak için kullanıcı tanımlı maksimum lot tavanı .

Spread kapısı , InpMaxSpreadPips ile bağlı (eşik aşıldığında yeni giriş yok).

Saat başına işlem sınırlayıcı ile frekans kontrolü.

Panel yükseltmesi: spread durumu, büyüme, kazanma oranı (win rate), işlem başına risk % (Risk %/trade) ve son kullanılan lot büyüklüğü .

Aralık dışı girişler için clamping (otomatik kıskaçlama) ve otomatik düzeltmelerde terminal mesajlarının netleştirilmesi.

İpucu: Backtest hızını artırmak için paneli kapatın ( InpUsePanel=false ).

Enstrümanlar ve Zaman Çerçevesi

Pariteler: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Zaman Dilimi: M5

Hesaplar: 5 basamaklı (JPY için 3 basamaklı) kotasyon önerilir; düşük spread ve hızlı emir iletimi avantaj sağlar.

Çekirdek Mantık (Üst Düzey)

Son tepe/dip yapısı na dayalı breakout girişleri ; yapılandırılabilir geri bakış penceresi ( BarsN ) ve emir mesafesi ( InpOrderDistPoints ).

Bekleyen emirler, yerleştirilmeden önce freeze/stop seviyeleri ve marj açısından doğrulanır.

SL/TP puan (point) cinsinden; tetiklemeli trailing stop isteğe bağlıdır.

İşlem penceresi saat/dakika ve haftanın günü filtresiyle yönetilir; pencere dışında pozisyon/emtialar kapatılır veya temizlenir.

Spread filtresi: spread (pip) > InpMaxSpreadPips ise yeni girişler atlanır.

Risk: İşlem başına equity yüzdesi (veya sabit lot); aracı kurum kısıtları ve kullanıcı maksimum lot tavanı uygulanır.

Frekans kontrolü: İsteğe bağlı saatlik maksimum işlem .

Bakiye/equity koruması: Tetiklendiğinde işlemler durdurulabilir.

Ana Özellikler

Risk Yönetimi

Equity temelli risk %, kullanıcı maksimum lot tavanı, aracı kurum farkındalıklı lot kıskaçları

Saatlik işlem sınırlayıcı ve bakiye/equity koruması

Emir/Çalıştırma Hijyeni

Marj, freeze/stop seviyeleri, spread, geçmiş verinin hazır oluşu kontrolleri; fiyat/hacim normalizasyonu

Trailing ve Yönetim

Tetiklemeli trailing stop; sembol/magic bazında pozisyon/emir sayımı

Canlı Panel (Opsiyonel)

Sunucu zamanı, spread (azami eşiğinize göre renk kodlu ), bakiye/equity/marj

Açık P/L, büyüme %, kazanma oranı %, işlem başına risk %, son kullanılan lot

Oturum durumu (pencere içinde/dışında)

Hızlı Başlangıç

EA’yı EURUSD, USDJPY, GBPUSD M5 grafiklerine ekleyin (tercihen her pariteye ayrı grafik). Risk modunu belirleyin (başlangıçta %1–2 gibi muhafazakâr bir aralık önerilir). InpMaxSpreadPips değerini işlem ortamınıza uyarlayın (ör. sıkı EURUSD için 1.0–1.5). İşlem penceresini ve günleri yapılandırın; gerekirse frekans sınırlayıcıyı etkinleştirin. (Opsiyonel) Canlı/demo’da paneli açın; Strategy Tester’da hıza öncelik için kapatın.

Notlar ve Öneriler

EA, aracı kurum kısıtlarına uyar (min/maks lot, hacim adımı, freeze/stop seviyeleri). Bir giriş izin verilen aralığın dışındaysa kıskaçlanır (clamp) ve Experts günlüğüne yazılır.

Spread, yürütme hızı ve stop seviyeleri aracı kuruma göre değişir — InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips ve oturum saatlerini ortamınıza göre ayarlayın.

Backtest: mümkün olduğunca tik-düzeyi doğru veri kullanın; sonuçlar veri kalitesine ve aracı kurum modeline bağlıdır.

Feragatname