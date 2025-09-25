Wall Street Scalper

Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5)

Обзор

Wallstreet Scalper — это советник-скальпер на пробой, созданный для торговли основными американскими индексами (US30, US500, US100) на таймфрейме M5. Система захватывает импульс, когда цена пробивает недавние максимумы или минимумы, при этом применяя многоуровневую защиту для строгого контроля риска. EA оптимизирован как для личной торговли, так и для проп-фирм челленджей, и использует уникальную систему на основе ATR, которая адаптирует все ключевые параметры к текущей волатильности рынка.

Основная стратегия

Пробойные входы: Отложенные Buy/Sell Stop ордера выставляются немного выше/ниже недавних уровней поддержки и сопротивления.

Адаптация к волатильности (ATR): В отличие от классических систем на «пунктах/пипсах», все расстояния — Stop Loss, Take Profit, трейлинг-стоп и даже отступ от уровня пробоя — рассчитываются как множители Average True Range (ATR) . Это позволяет системе автоматически подстраиваться: во время спокойных сессий входы более «узкие», а при высокой волатильности — более «свободные».

Фильтр по волатильности: Торговля блокируется, если ATR ниже заданного минимума.

Как работают ATR-параметры

Вместо ввода фиксированных пунктов, трейдер указывает множитель ATR. Например:

TP (InpTpAtrMult = 1.20): тейк-профит устанавливается на уровне 1.2 × ATR.

SL (InpSlAtrMult = 0.80): стоп-лосс на уровне 0.8 × ATR.

Триггер трейлинга (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): трейлинг включается, когда цена прошла 0.6 × ATR в прибыль.

Дистанция трейлинга (InpTslAtrMult = 0.50): стоп следует за ценой с отступом в 0.5 × ATR.

Буфер входа (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ордера выставляются на 0.25 × ATR дальше уровня пробоя.

Встроенные защиты

ATR-фильтр волатильности — блокировка сделок при низкой активности рынка.

Динамический фильтр спреда — анализирует историю спреда и блокирует сделки при резком его расширении.

Ограничение по сериям убытков — остановка торговли после заданного количества убыточных сделок подряд.

Дневной контроль просадки — торговля прекращается при превышении дневных убытков в процентах от депозита.

Баланс-гард — защита при падении баланса ниже минимального уровня.

Совместимость с брокером — учитываются шаг лота, минимальный/максимальный объем, freeze-level и т.п.

Управление рисками

Динамический расчет лота: автоматически рассчитывается по проценту от депозита.

Фиксированный режим: возможность задать фиксированный объем вручную.

Абсолютный лимит риска: ограничение максимально допустимой суммы риска на сделку.

Опциональная система Мартингейла

Режимы: Отключен, Анти-Мартингейл (увеличение на выигрышах), Классический Мартингейл (увеличение на убытках).

Множитель и лимит шагов: полностью настраиваются пользователем.

Сброс по дням: возможность сбрасывать прогрессию в начале нового брокерского дня.

Совместная работа с защитами: все алгоритмы Мартингейла учитывают ограничения по риску и просадке.

Дополнительные возможности

Торговая панель: кнопки Buy/Sell и управление позициями вручную (можно отключить при тестах).

Гибкий график: ограничение торговли по часам и дням недели.

Оптимизация под тестирование: высокая точность при использовании качественных тиковых данных.

Важное уведомление

Торговля связана с рисками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда тестируйте советник на демо-счете и адаптируйте настройки под условия вашего брокера.