Three Majors Scalper

Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Panoramica

Three Majors Scalper è un Expert Advisor (EA) M5 basato su regole, focalizzato su EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Combina pianificazione per sessione/giorno, filtro dello spread, gestione del trailing stop e dimensionamento della posizione basato sull’equity, con un pannello compatto per la telemetria in tempo reale. Progettato per essere conforme ai vincoli del broker (rispetta passo di volume, lotto min/max, livelli di freeze/stop) e adatto alle prop firm (cap sui rischi, limitatore di frequenza operativa).

Importante: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testare sempre su conto demo e adattare alle condizioni del proprio broker.

Novità nella v1.16

  • Sizing del rischio basato sull’equity (i lotti fissi restano disponibili).

  • Tetto massimo dei lotti definito dall’utente per limitare il dimensionamento dinamico.

  • Gate dello spread collegato a InpMaxSpreadPips (niente nuovi ingressi quando si supera la soglia).

  • Limitatore di operazioni per ora per controllare la frequenza.

  • Aggiornamento del pannello: stato dello spread, crescita, win rate, Risk %/trade e ultimo lotto utilizzato.

  • Clamping (adeguamento automatico) degli input fuori range e messaggi di terminale più chiari in caso di auto-correzione.

Suggerimento: per velocizzare i backtest, disattivare il pannello ( InpUsePanel=false ).

Strumenti e timeframe

  • Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

  • Timeframe: M5

  • Conti: consigliata quotazione a 5 cifre (o 3 per JPY); spread basso ed esecuzione rapida aiutano.

Logica di base (alto livello)

  • Ingressi breakout su struttura di massimi/minimi recenti con lookback configurabile ( BarsN ) e distanza ordine ( InpOrderDistPoints ).

  • Le pending sono validate rispetto a livelli di freeze/stop e margine prima del piazzamento.

  • SL/TP in punti; trailing stop opzionale con trigger.

  • Finestra di trading per ora/minuto e filtro per giorno della settimana; fuori finestra, chiusura/rimozione posizioni/ordini.

  • Filtro spread: salta nuovi ingressi se lo spread (in pips) > InpMaxSpreadPips .

  • Rischio: % per trade basata su equity (o lotti fissi), con clamp broker e tetto lotti utente.

  • Controllo frequenza: massimo trade/ora opzionale.

  • Protezione saldo/equity: facoltativa, interrompe il trading al verificarsi della condizione.

Funzionalità principali

Gestione del rischio

  • % rischio basata su equity, tetto massimo lotti dell’utente, clamping consapevole dei limiti broker

  • Limitatore orario e protezioni su saldo/equity

Affidabilità dell’esecuzione

  • Verifica margine, livelli di freeze/stop, spread, prontezza della cronologia; normalizza prezzo/volume

Trailing & gestione

  • Trailing stop a trigger; conteggio posizioni/ordini per simbolo/magic

Pannello live (opzionale)

  • Ora server, spread (codificato a colori vs. la tua soglia), balance/equity/margin

  • P/L aperto, crescita %, win rate %, Risk %/trade, ultimo lotto usato

  • Stato sessione (dentro/fuori finestra)

Guida rapida

  1. Aggancia l’EA ai grafici M5 di EURUSD, USDJPY, GBPUSD (consigliato un grafico per coppia).

  2. Imposta la modalità di rischio (inizia in modo conservativo, es. 1–2%).

  3. Regola InpMaxSpreadPips per il tuo mercato (es. 1.0–1.5 su EURUSD con spread stretto).

  4. Configura finestra e giorni di trading; abilita il limitatore di frequenza se necessario.

  5. (Opzionale) Attiva il pannello su live/demo; nel Strategy Tester disattivalo per maggior velocità.

Note e raccomandazioni

  • L’EA rispetta i vincoli del broker (lotto min/max, passo di volume, livelli di freeze/stop). Se un input è fuori dai limiti, viene clampato e segnalato nel log degli Experts.

  • Spread, velocità di esecuzione e livelli di stop variano per broker — adatta InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips e gli orari di sessione al tuo ambiente.

  • Backtest: usa dati tick-accurati quando possibile; i risultati dipendono da qualità dei dati e modello del broker.

Avvertenze

  • Nessuna garanzia di profittabilità. Le condizioni di mercato cambiano e possono influenzare i risultati.

  • Usa prima su conto demo; non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.


