Three Majors Scalper

Easy Funded MT5 Barbaros Bulent Kortarla 4.74 (34) Experts

Easy Funded MT5 è un Expert Advisor progettato per superare le sfide di HFT di MT5 delle aziende proprietarie che ne consentono l'uso. Quali aziende proprietarie di HFT posso utilizzare? È stato testato e verificato su Kortana FX e Nova Funding finora. Continuerò a testarne l'uso su altre aziende proprietarie di HFT e farò aggiornamenti se necessario. E per quanto riguarda l'HFT per MT4? Si prega di consultare Smart Funded HFT per tutte le aziende proprietarie di MT4 che consentono l'HFT. Quale