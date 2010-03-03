Three Majors Scalper
- Versione: 1.19
- Aggiornato: 23 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5
Panoramica
Three Majors Scalper è un Expert Advisor (EA) M5 basato su regole, focalizzato su EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Combina pianificazione per sessione/giorno, filtro dello spread, gestione del trailing stop e dimensionamento della posizione basato sull’equity, con un pannello compatto per la telemetria in tempo reale. Progettato per essere conforme ai vincoli del broker (rispetta passo di volume, lotto min/max, livelli di freeze/stop) e adatto alle prop firm (cap sui rischi, limitatore di frequenza operativa).
Importante: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testare sempre su conto demo e adattare alle condizioni del proprio broker.
Novità nella v1.16
-
Sizing del rischio basato sull’equity (i lotti fissi restano disponibili).
-
Tetto massimo dei lotti definito dall’utente per limitare il dimensionamento dinamico.
-
Gate dello spread collegato a InpMaxSpreadPips (niente nuovi ingressi quando si supera la soglia).
-
Limitatore di operazioni per ora per controllare la frequenza.
-
Aggiornamento del pannello: stato dello spread, crescita, win rate, Risk %/trade e ultimo lotto utilizzato.
-
Clamping (adeguamento automatico) degli input fuori range e messaggi di terminale più chiari in caso di auto-correzione.
Suggerimento: per velocizzare i backtest, disattivare il pannello ( InpUsePanel=false ).
Strumenti e timeframe
-
Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
-
Timeframe: M5
-
Conti: consigliata quotazione a 5 cifre (o 3 per JPY); spread basso ed esecuzione rapida aiutano.
Logica di base (alto livello)
-
Ingressi breakout su struttura di massimi/minimi recenti con lookback configurabile ( BarsN ) e distanza ordine ( InpOrderDistPoints ).
-
Le pending sono validate rispetto a livelli di freeze/stop e margine prima del piazzamento.
-
SL/TP in punti; trailing stop opzionale con trigger.
-
Finestra di trading per ora/minuto e filtro per giorno della settimana; fuori finestra, chiusura/rimozione posizioni/ordini.
-
Filtro spread: salta nuovi ingressi se lo spread (in pips) > InpMaxSpreadPips .
-
Rischio: % per trade basata su equity (o lotti fissi), con clamp broker e tetto lotti utente.
-
Controllo frequenza: massimo trade/ora opzionale.
-
Protezione saldo/equity: facoltativa, interrompe il trading al verificarsi della condizione.
Funzionalità principali
Gestione del rischio
-
% rischio basata su equity, tetto massimo lotti dell’utente, clamping consapevole dei limiti broker
-
Limitatore orario e protezioni su saldo/equity
Affidabilità dell’esecuzione
-
Verifica margine, livelli di freeze/stop, spread, prontezza della cronologia; normalizza prezzo/volume
Trailing & gestione
-
Trailing stop a trigger; conteggio posizioni/ordini per simbolo/magic
Pannello live (opzionale)
-
Ora server, spread (codificato a colori vs. la tua soglia), balance/equity/margin
-
P/L aperto, crescita %, win rate %, Risk %/trade, ultimo lotto usato
-
Stato sessione (dentro/fuori finestra)
Guida rapida
-
Aggancia l’EA ai grafici M5 di EURUSD, USDJPY, GBPUSD (consigliato un grafico per coppia).
-
Imposta la modalità di rischio (inizia in modo conservativo, es. 1–2%).
-
Regola InpMaxSpreadPips per il tuo mercato (es. 1.0–1.5 su EURUSD con spread stretto).
-
Configura finestra e giorni di trading; abilita il limitatore di frequenza se necessario.
-
(Opzionale) Attiva il pannello su live/demo; nel Strategy Tester disattivalo per maggior velocità.
Note e raccomandazioni
-
L’EA rispetta i vincoli del broker (lotto min/max, passo di volume, livelli di freeze/stop). Se un input è fuori dai limiti, viene clampato e segnalato nel log degli Experts.
-
Spread, velocità di esecuzione e livelli di stop variano per broker — adatta InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips e gli orari di sessione al tuo ambiente.
-
Backtest: usa dati tick-accurati quando possibile; i risultati dipendono da qualità dei dati e modello del broker.
Avvertenze
-
Nessuna garanzia di profittabilità. Le condizioni di mercato cambiano e possono influenzare i risultati.
-
Usa prima su conto demo; non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.