Gold Correlator

Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)

Обзор
Gold Correlator EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M5. Основная логика основана на фильтре корреляции с EURUSD, который служит главным механизмом подтверждения сделок. Советник открывает пробойные сделки только тогда, когда движение EURUSD совпадает с направлением золота, что обеспечивает поддержку сделок динамикой доллара США на двух рынках одновременно. Такой подход помогает отфильтровывать ложные пробои и повышает качество входов.

Основные особенности

  • Фильтр корреляции с EURUSD (ключевая функция):

    • Покупка по золоту открывается только если EURUSD растёт.

    • Продажа по золоту открывается только если EURUSD падает.
      Это позволяет входить в сделки синхронно с движением доллара на обоих инструментах.

  • Пробойная логика: установка отложенных Buy/Sell Stop ордеров у локальных максимумов и минимумов для захвата импульса.

  • Контроль волатильности: фильтр стандартного отклонения блокирует торговлю в периоды низкой активности («мертвые часы»).

  • Динамический фильтр спреда: сравнивает текущий спред со средним и запрещает сделки при завышенных издержках.

  • Ограничитель серии убытков: приостанавливает торговлю после заданного числа подряд убыточных сделок.

  • Управление риском: выбор между фиксированным лотом и процентом риска от депозита, с учётом ограничений брокера.

  • Защита счёта: опции баланс-гварда и ограничения дневной просадки, совместимы с требованиями проп-фирм.

  • Торговый график: возможность ограничения торговли по времени и дням недели.

  • Интегрированная панель: отображает статус (направление EURUSD, спред, просадку, риск) и позволяет вручную открывать сделки.

Технические примечания

  • Оптимизирован для XAUUSD, M5.

  • Для работы фильтра корреляции необходима история EURUSD.

  • Для точных тестов используйте режим «каждый тик».

  • Для ускорения тестирования отключите панель ( InpUsePanel=false ).

  • Все параметры настраиваемы, с встроенной проверкой значений и защитными ограничителями.

Предупреждение о рисках
Данный продукт является техническим инструментом для трейдинга. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Перед использованием на реальных счетах всегда проверяйте работу советника на демо и адаптируйте параметры под условия своего брокера.


