Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)

Обзор

Gold Correlator EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M5. Основная логика основана на фильтре корреляции с EURUSD, который служит главным механизмом подтверждения сделок. Советник открывает пробойные сделки только тогда, когда движение EURUSD совпадает с направлением золота, что обеспечивает поддержку сделок динамикой доллара США на двух рынках одновременно. Такой подход помогает отфильтровывать ложные пробои и повышает качество входов.

Основные особенности

Фильтр корреляции с EURUSD (ключевая функция) : Покупка по золоту открывается только если EURUSD растёт. Продажа по золоту открывается только если EURUSD падает.

Это позволяет входить в сделки синхронно с движением доллара на обоих инструментах.

Пробойная логика : установка отложенных Buy/Sell Stop ордеров у локальных максимумов и минимумов для захвата импульса.

Контроль волатильности : фильтр стандартного отклонения блокирует торговлю в периоды низкой активности («мертвые часы»).

Динамический фильтр спреда : сравнивает текущий спред со средним и запрещает сделки при завышенных издержках.

Ограничитель серии убытков : приостанавливает торговлю после заданного числа подряд убыточных сделок.

Управление риском : выбор между фиксированным лотом и процентом риска от депозита, с учётом ограничений брокера.

Защита счёта : опции баланс-гварда и ограничения дневной просадки, совместимы с требованиями проп-фирм.

Торговый график : возможность ограничения торговли по времени и дням недели.

Интегрированная панель: отображает статус (направление EURUSD, спред, просадку, риск) и позволяет вручную открывать сделки.

Технические примечания

Оптимизирован для XAUUSD, M5 .

Для работы фильтра корреляции необходима история EURUSD.

Для точных тестов используйте режим «каждый тик» .

Для ускорения тестирования отключите панель ( InpUsePanel=false ).

Все параметры настраиваемы, с встроенной проверкой значений и защитными ограничителями.

Предупреждение о рисках

Данный продукт является техническим инструментом для трейдинга. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Перед использованием на реальных счетах всегда проверяйте работу советника на демо и адаптируйте параметры под условия своего брокера.