Gold Correlator
- Эксперты
- Wilna Barnard
- Версия: 1.3
- Активации: 10
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)
Обзор
Gold Correlator EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD на таймфрейме M5. Основная логика основана на фильтре корреляции с EURUSD, который служит главным механизмом подтверждения сделок. Советник открывает пробойные сделки только тогда, когда движение EURUSD совпадает с направлением золота, что обеспечивает поддержку сделок динамикой доллара США на двух рынках одновременно. Такой подход помогает отфильтровывать ложные пробои и повышает качество входов.
Основные особенности
-
Фильтр корреляции с EURUSD (ключевая функция):
-
Покупка по золоту открывается только если EURUSD растёт.
-
Продажа по золоту открывается только если EURUSD падает.
Это позволяет входить в сделки синхронно с движением доллара на обоих инструментах.
-
-
Пробойная логика: установка отложенных Buy/Sell Stop ордеров у локальных максимумов и минимумов для захвата импульса.
-
Контроль волатильности: фильтр стандартного отклонения блокирует торговлю в периоды низкой активности («мертвые часы»).
-
Динамический фильтр спреда: сравнивает текущий спред со средним и запрещает сделки при завышенных издержках.
-
Ограничитель серии убытков: приостанавливает торговлю после заданного числа подряд убыточных сделок.
-
Управление риском: выбор между фиксированным лотом и процентом риска от депозита, с учётом ограничений брокера.
-
Защита счёта: опции баланс-гварда и ограничения дневной просадки, совместимы с требованиями проп-фирм.
-
Торговый график: возможность ограничения торговли по времени и дням недели.
-
Интегрированная панель: отображает статус (направление EURUSD, спред, просадку, риск) и позволяет вручную открывать сделки.
Технические примечания
-
Оптимизирован для XAUUSD, M5.
-
Для работы фильтра корреляции необходима история EURUSD.
-
Для точных тестов используйте режим «каждый тик».
-
Для ускорения тестирования отключите панель ( InpUsePanel=false ).
-
Все параметры настраиваемы, с встроенной проверкой значений и защитными ограничителями.
Предупреждение о рисках
Данный продукт является техническим инструментом для трейдинга. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Перед использованием на реальных счетах всегда проверяйте работу советника на демо и адаптируйте параметры под условия своего брокера.