Tetsu Bitcoin Scalper

Представляем Bitcoin Scalping Bot

Bitcoin Scalping Bot — это бот, разработанный для эффективной торговли на криптовалютном рынке. С помощью точных алгоритмов и гибкой настройки, он подходит трейдерам любого уровня.

Ключевые особенности:

Стратегия входа: Размещает ордера на покупку и продажу на максимумах и минимумах последних X баров. Встроенный трейлинг-стоп адаптируется к ценовым движениям для динамичного фиксирования прибыли.

Фильтр новостей: Избегает сделок в периоды высокой волатильности, повышая точность торговли.

Быстрое исполнение: Использует алгоритмы для точного времени ордера и быстрого исполнения.

Удобный интерфейс: Панель с отображением активных позиций, новостных событий и статистики исполнения.

Рекомендации по бэктестингу:

Используйте данные 1-минутных свечей (OHLC) для точных результатов.

Рекомендуемый брокер: IC Markets с низкими спредами и быстрым исполнением.

Системные требования:

Низкий спред: Идеален для работы с низкими спредами на BTCUSD.

Стабильное подключение: Важно для минимизации задержек.

Заключение: Bitcoin Scalping Bot подходит как для опытных скальперов, так и для новичков. Оптимизирован для краткосрочных сделок и высокоскоростной торговли.

Начните прямо сейчас и улучшите свою торговлю!