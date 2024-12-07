Tetsu Bitcoin Scalper

2.5

Представляем Bitcoin Scalping Bot

Bitcoin Scalping Bot — это бот, разработанный для эффективной торговли на криптовалютном рынке. С помощью точных алгоритмов и гибкой настройки, он подходит трейдерам любого уровня.

Ключевые особенности:

  • Стратегия входа: Размещает ордера на покупку и продажу на максимумах и минимумах последних X баров. Встроенный трейлинг-стоп адаптируется к ценовым движениям для динамичного фиксирования прибыли.
  • Фильтр новостей: Избегает сделок в периоды высокой волатильности, повышая точность торговли.
  • Быстрое исполнение: Использует алгоритмы для точного времени ордера и быстрого исполнения.
  • Удобный интерфейс: Панель с отображением активных позиций, новостных событий и статистики исполнения.

Рекомендации по бэктестингу:

  • Используйте данные 1-минутных свечей (OHLC) для точных результатов.
  • Рекомендуемый брокер: IC Markets с низкими спредами и быстрым исполнением.

Системные требования:

  • Низкий спред: Идеален для работы с низкими спредами на BTCUSD.
  • Стабильное подключение: Важно для минимизации задержек.

Заключение: Bitcoin Scalping Bot подходит как для опытных скальперов, так и для новичков. Оптимизирован для краткосрочных сделок и высокоскоростной торговли.

Начните прямо сейчас и улучшите свою торговлю!

Отзывы 3
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 12:34 
 

the expert is not profitable and the seller is not helpful either.. i have tested the EA for few days not consistently profitable as you would have expected.

Wilna Barnard
1797
Ответ разработчика Wilna Barnard 2025.06.02 12:38
You asked for free applications as a bonus , I told you that I don't give a way my applications for free. so now I get this review.
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

GOEXPERT
1463
GOEXPERT 2024.12.11 20:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Wilna Barnard
1797
Ответ разработчика Wilna Barnard 2024.12.11 20:45
Wow , Thank you so much for the review.
