Tetsu Bitcoin Scalper
- Эксперты
- Wilna Barnard
- Версия: 2.24
- Активации: 20
Представляем Bitcoin Scalping Bot
Bitcoin Scalping Bot — это бот, разработанный для эффективной торговли на криптовалютном рынке. С помощью точных алгоритмов и гибкой настройки, он подходит трейдерам любого уровня.
Ключевые особенности:
- Стратегия входа: Размещает ордера на покупку и продажу на максимумах и минимумах последних X баров. Встроенный трейлинг-стоп адаптируется к ценовым движениям для динамичного фиксирования прибыли.
- Фильтр новостей: Избегает сделок в периоды высокой волатильности, повышая точность торговли.
- Быстрое исполнение: Использует алгоритмы для точного времени ордера и быстрого исполнения.
- Удобный интерфейс: Панель с отображением активных позиций, новостных событий и статистики исполнения.
Рекомендации по бэктестингу:
- Используйте данные 1-минутных свечей (OHLC) для точных результатов.
- Рекомендуемый брокер: IC Markets с низкими спредами и быстрым исполнением.
Системные требования:
- Низкий спред: Идеален для работы с низкими спредами на BTCUSD.
- Стабильное подключение: Важно для минимизации задержек.
Заключение: Bitcoin Scalping Bot подходит как для опытных скальперов, так и для новичков. Оптимизирован для краткосрочных сделок и высокоскоростной торговли.
Начните прямо сейчас и улучшите свою торговлю!
El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot