Shinkiro DE40 Scalper

Shinkiro DE40 Scalper: Точная скальпинговая стратегия на динамичном индексе

Shinkiro DE40 Scalper – это автоматизированная торговая система, разработанная для поиска потенциальных точек входа на основе максимальных и минимальных уровней цены за последние X баров. Этот эксперт ориентирован на стабильность и управление рисками, эффективно работая во время открытия Франкфуртской фондовой биржи, а также адаптируясь к движениям рынка в сессии Нью-Йорка и Лондона.

Почему DE40 (DAX) подходит для скальпинга?

Индекс DE40 (DAX) включает 40 ведущих компаний Германии, представляющих различные отрасли, способствующие экономическому росту. Поскольку компании стремятся к расширению и увеличению прибыли, этот индекс обычно демонстрирует высокую ликвидность и волатильность, что делает его подходящим инструментом для краткосрочных стратегий, таких как скальпинг. Активные ценовые колебания во время ключевых торговых сессий создают возможности для точного входа и выхода, что соответствует стратегии Shinkiro DE40 Scalper.

Основные функции

  • Гибкие настройки риска – В ответ на запросы пользователей ограничения на уровни стоп-лосса были пересмотрены, что позволяет более гибко управлять рисками.
  • Фильтр новостей – Встроенный фильтр помогает избегать торговли во время важных экономических новостей, снижая риски при резких движениях рынка.
  • Графическая панель – Отображает статистику сделок в реальном времени, обеспечивая прозрачность и удобный анализ.
  • Настраиваемые торговые параметры – Пользователи могут адаптировать настройки к своей торговой стратегии и уровню риска. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется предварительное тестирование.

Shinkiro DE40 Scalper разработан для трейдеров, использующих точные стратегии входа и выхода. Перед реальной торговлей рекомендуется тщательное тестирование на истории и демо-счете, чтобы убедиться, что советник соответствует вашим требованиям.

