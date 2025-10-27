Session Sweep Pro

Стартовое предложение: Вступительная цена действует ограниченное время. Ранние покупатели получают полный доступ по специальной стартовой скидке до повышения цены.

Стратегия Institutional Session Sweep

Никаких преувеличенных обещаний, нереалистичных оптимизаций или иллюзий. Только проверенная стратегия, основанная на реальной рыночной логике.

SessionSweep — это автоматизированная торговая система, разработанная для захвата разворотов после снятия ликвидности на ключевых торговых сессиях. Основана на наблюдениях за тем, как крупные игроки манипулируют экстремумами сессий перед значимыми направленными движениями.

Институциональная логика: Торгует как маркет-мейкеры, используя снятие ликвидности на ключевых сессиях (Азия, Лондон, Нью-Йорк).

EMA 12 Подтверждение: Точная точка входа только после подтверждения разворота пересечением скользящей средней.

Профессиональный риск-менеджмент: Стоп-лосс всегда на экстремуме снятия ликвидности, размер лота рассчитывается автоматически исходя из процента риска.

Несколько тейк-профитов: TP1 для фиксации частичной прибыли (70%) и TP2 для максимизации потенциала сделки.

Продвинутые фильтры: Тайм-аут 90 минут и интеллектуальное удаление отложенных ордеров.

3 ключевые сессии:

Азия (01:00–08:00): Первая ликвидность дня

Лондон (08:00–14:30): Наибольший объём Forex

Нью-Йорк (15:00–21:00): Максимальная волатильность

Рекомендации

Основная пара: EURUSD (также работает на XAUUSD и других валютных парах)

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: $500

Тип счёта: Hedging или Netting

Рекомендуемый риск: 1% на сделку

Брокер: ECN с низкими спредами (<1.5 пункта по EURUSD)

Настройки реальной торговли: Hit false for real strategy = FALSE <--- ВАЖНО

SessionSweep — это НЕ высокочастотная и НЕ «всегда прибыльная» система. Мы выбираем качество, а не количество. Могут быть дни без сделок, когда рынок не даёт идеальных условий.

Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Эта стратегия требует терпения и понимания, что снятия ликвидности — это выборочные события, а не ежедневные.

Не рискуйте средствами, которые не можете позволить себе потерять. Не ожидайте мгновенных результатов. Терпение — цена входа в торговлю по институциональным принципам.

SessionSweep — Торгуй снятия, не становись их жертвой