Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

概述

Three Majors Scalper 是一款基于规则的 M5 专家顾问（EA），重点面向 EURUSD、USDJPY 与 GBPUSD。它将会话/交易日调度、点差门控、移动止损管理以及基于**账户权益（Equity）**的头寸规模控制结合在一起，并配套精简的控制面板用于实时监控。EA 在设计上符合经纪商规则（遵守最小/最大手数、步进、冻结/停损级别），也适合 prop firm 使用（风险上限、交易频率限制）。

重要提示： 过往业绩不代表未来结果。请务必先在模拟账户测试，并根据您的经纪商环境进行调整。

v1.16 有何更新

基于 权益 的风险头寸规模（仍可选择固定手数）。

用户自定义 最大手数上限 ，限制动态放大。

点差门控 与 InpMaxSpreadPips 绑定（超出则不再开新单）。

每小时交易次数限制 ，用于控制频率。

面板升级：显示点差状态、净值增长、胜率、 单笔风险百分比（Risk %/trade） ，以及 最近一次下单所用手数 。

对异常输入进行“钳制”（clamping），并在终端给出更清晰的自动调整提示。

小提示： 回测时为更快速度，建议关闭面板（ InpUsePanel=false ）。

品种与周期

交易品种： EURUSD、USDJPY、GBPUSD

周期： M5

账户： 建议 5 位报价（JPY 为 3 位）；低点差与快速执行更有利。

核心逻辑（概要）

基于近期 高/低点结构 的突破入场，配合可配置回看窗口（ BarsN ）与下单距离（ InpOrderDistPoints ）。

挂单下达前，先校验 冻结/停损级别 与 保证金 。

止损/止盈 以点为单位；可选 触发式移动止损 。

通过小时/分钟与星期过滤器限定 交易时间窗口 ；超出窗口时可平仓/撤单。

点差过滤： 当点差（以点计）> InpMaxSpreadPips 时跳过新入场。

风险： 每笔按 权益百分比 或固定手数，结合经纪商限制与用户最大手数上限。

频率控制： 可选每小时最大交易次数。

余额/净值保护： 触发时可暂停交易。

关键特性

风险管理

基于权益的风险百分比、用户最大手数上限、遵守经纪商最小/最大/步进限制

每小时交易次数限制与余额/净值保护

执行合规

校验保证金、冻结/停损级别、点差与历史数据可用性；规范化价格与手数

跟踪与管理

触发式移动止损；按品种/魔术号统计持仓与挂单

实时面板（可选）

服务器时间、点差（相对您设置的阈值进行颜色提示）、余额/权益/可用保证金

未实现盈亏（Open P/L）、增长%、胜率%、单笔风险%、最近一次下单手数

会话状态（在窗口内/外

快速开始

将 EA 挂到 EURUSD、USDJPY、GBPUSD 的 M5 图表（建议一图一品种）。 设置风险模式（建议先保守，如 1–2%）。 将 InpMaxSpreadPips 调整为适合您的交易环境（如紧凑 EURUSD 可设 1.0–1.5）。 配置交易窗口与交易日；需要时启用频率限制。 （可选）在实盘/模拟启用面板；策略测试器中为提速可禁用。

说明与建议

EA 遵循经纪商约束（最小/最大手数、步进、冻结/停损级别）。若输入超范围，将被 钳制 并在 Experts 日志中提示。

点差、执行速度与停损级别因经纪商而异——请根据环境调整 InpOrderDistPoints 、 InpMaxSpreadPips 与交易时间。

回测：尽量使用更精确的逐笔数据；结果受数据质量与经纪商模型影响。

免责声明