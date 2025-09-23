Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5

Présentation

Three Majors Scalper est un Expert Advisor (EA) M5 basé sur des règles, centré sur EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Il combine planification par session/jour, filtre de spread, gestion du trailing stop et dimensionnement de position basé sur l’équité, avec un panneau compact pour la télémétrie en direct. Conçu pour être conforme aux courtiers (respect du pas de volume, lot min/max, niveaux de freeze/stop) et adapté aux prop firms (plafonds de risque, limiteur de fréquence).

Important : les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours sur un compte démo et ajustez aux conditions de votre courtier.

Nouveautés en v1.16

Dimensionnement du risque basé sur l’équité (lots fixes toujours disponibles).

Plafond de lot maximal défini par l’utilisateur pour limiter le dimensionnement dynamique.

Porte de spread liée à InpMaxSpreadPips (aucune nouvelle entrée en cas de dépassement).

Limiteur de trades par heure pour contrôler la fréquence.

Mise à niveau du panneau : statut du spread, croissance, taux de réussite, Risk %/trade , et dernier lot utilisé .

Bornage automatique (clamping) des entrées hors plage et messages de terminal plus clairs lors des auto-ajustements.

Astuce : pour accélérer les tests, désactivez le panneau pendant le backtest ( InpUsePanel=false ).

Instruments & Unité de temps

Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Unité de temps : M5

Comptes : cotations 5 décimales (ou 3 pour JPY) recommandées ; spread faible et exécution rapide utiles.

Logique cœur (niveau élevé)

Entrées breakout sur la structure des plus hauts/plus bas récents , avec fenêtre de recul configurable ( BarsN ) et distance d’ordre ( InpOrderDistPoints ).

Les ordres en attente sont validés (niveaux de freeze/stop et marge ) avant placement.

SL/TP en points ; trailing stop optionnel avec déclencheur.

Fenêtre de trading par heure/minute et filtre par jour de semaine ; en dehors de la fenêtre, fermeture/suppression des positions/ordres.

Filtre de spread : ignore les nouvelles entrées si le spread (en pips) > InpMaxSpreadPips .

Risque : % par trade basé sur l’équité (ou lots fixes), avec bornes du courtier et plafond de lot utilisateur .

Contrôle de fréquence : maximum de trades par heure (optionnel).

Protection du solde/équité : arrêt optionnel du trading en cas de déclenchement.

Fonctionnalités clés

Gestion du risque

% de risque basé sur l’équité, plafond de lot utilisateur, clamps sensibles au courtier

Limiteur horaire et garde-fous sur solde/équité

Hygiène d’exécution

Vérifie marge, niveaux de freeze/stop, spread, disponibilité de l’historique ; normalise prix/volume

Trailing & management

Trailing stop à déclencheur ; comptage positions/ordres par symbole/magic

Panneau en direct (optionnel)

Heure serveur, spread (code couleur vs. votre max), balance/équité/marge

P/L ouverte , croissance % , win rate % , Risk %/trade , dernier lot utilisé

Statut de session (dans / hors fenêtre)

Démarrage rapide

Attachez l’EA aux graphiques M5 de EURUSD, USDJPY, GBPUSD (idéalement un graphique par paire). Définissez le mode de risque (commencez prudemment, p. ex. 1–2 %). Réglez InpMaxSpreadPips selon votre marché (p. ex. 1,0–1,5 sur EURUSD serré). Configurez fenêtre & jours de trading ; activez le limiteur de trades si nécessaire. (Optionnel) Activez le panneau en démo/live ; désactivez-le dans le Strategy Tester pour plus de vitesse.

Notes & recommandations

L’EA respecte les contraintes du courtier (lot min/max , pas de volume , niveaux de freeze/stop ). Si un paramètre dépasse les limites, il est borné (clamped) et consigné dans le journal Experts .

Le spread, la vitesse d’exécution et les niveaux de stop varient selon le courtier — ajustez InpOrderDistPoints , InpMaxSpreadPips et les horaires de session à votre environnement.

Backtests : utilisez des données au tick autant que possible ; les résultats dépendent de la qualité des données et du modèle de courtier.

Avertissements