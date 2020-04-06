KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Полное решение для торговли на пробоях диапазона

Koryu Bureiku EA — это мощный инструмент для торговли, основанный на стратегии пробоя диапазона. Он определяет диапазоны во время Токийской сессии и торгует на пробоях во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий, обеспечивая точное управление сделками и надежный контроль рисков. Подходит для трейдеров любого уровня, этот советник создан для максимизации эффективности и прибыльности торговли.

Основные функции

  • Динамический размер лота: Автоматическая настройка объема сделки в зависимости от ваших рисков.
  • Защита от просадки: Снижает риски в условиях высокой волатильности.
  • Управление прибылью: Включает трейлинг-стоп, частичное закрытие и перенос сделки в безубыток.
  • Зоны пробоя на графике: Настраиваемые зоны пробоя отображаются прямо на вашем графике.
  • Фильтры времени и диапазона: Торговля только в оптимальные рыночные условия.
  • Глубокое тестирование: Доказанная эффективность на данных более чем за 10 лет.
  • Фильтр новостей: Избегайте торговли во время важных экономических событий, используя фильтрацию новостей.
  • Гибкие настройки: Легко адаптируется для торговли на разных валютных парах и стратегиях.

Новая функция: Фильтр новостей

  • Настраиваемые ключевые слова для фильтрации определенных новостных событий.
  • Фильтрация по валютам для фокуса на важных для вас событиях.
  • Поддержка работы как в реальных, так и в демо-условиях.

Совет: Советник оптимизирован для GMT+2. Убедитесь, что настройки времени соответствуют серверу вашего брокера или вашему часовому поясу. Экспериментируйте с диапазонами в тестировании, чтобы достичь наилучших результатов.

Возьмите контроль над своими сделками и улучшите свою стратегию пробоев с Koryu Bureiku EA.

