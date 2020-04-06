KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Полное решение для торговли на пробоях диапазона

Koryu Bureiku EA — это мощный инструмент для торговли, основанный на стратегии пробоя диапазона. Он определяет диапазоны во время Токийской сессии и торгует на пробоях во время Лондонской и Нью-Йоркской сессий, обеспечивая точное управление сделками и надежный контроль рисков. Подходит для трейдеров любого уровня, этот советник создан для максимизации эффективности и прибыльности торговли.

Основные функции

Динамический размер лота : Автоматическая настройка объема сделки в зависимости от ваших рисков.

: Автоматическая настройка объема сделки в зависимости от ваших рисков. Защита от просадки : Снижает риски в условиях высокой волатильности.

: Снижает риски в условиях высокой волатильности. Управление прибылью : Включает трейлинг-стоп, частичное закрытие и перенос сделки в безубыток.

: Включает трейлинг-стоп, частичное закрытие и перенос сделки в безубыток. Зоны пробоя на графике : Настраиваемые зоны пробоя отображаются прямо на вашем графике.

: Настраиваемые зоны пробоя отображаются прямо на вашем графике. Фильтры времени и диапазона : Торговля только в оптимальные рыночные условия.

: Торговля только в оптимальные рыночные условия. Глубокое тестирование : Доказанная эффективность на данных более чем за 10 лет.

: Доказанная эффективность на данных более чем за 10 лет. Фильтр новостей : Избегайте торговли во время важных экономических событий, используя фильтрацию новостей.

: Избегайте торговли во время важных экономических событий, используя фильтрацию новостей. Гибкие настройки: Легко адаптируется для торговли на разных валютных парах и стратегиях.

Новая функция: Фильтр новостей

Настраиваемые ключевые слова для фильтрации определенных новостных событий.

Фильтрация по валютам для фокуса на важных для вас событиях.

Поддержка работы как в реальных, так и в демо-условиях.

Совет: Советник оптимизирован для GMT+2. Убедитесь, что настройки времени соответствуют серверу вашего брокера или вашему часовому поясу. Экспериментируйте с диапазонами в тестировании, чтобы достичь наилучших результатов.

Возьмите контроль над своими сделками и улучшите свою стратегию пробоев с Koryu Bureiku EA.